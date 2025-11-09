Yerry Mina sacó de quicio a Álvaro Morata y fue criticado por Cesc Fàbregas, luego del partido del Cagliari contra Como en la Serie A

Así fue la jugada en donde Yerry Mina provocó la tarjeta amarilla de Álvaro Morata - crédito Redes sociales

La reacción de Álvaro Morata solicitando el cambio tras un choque con Yerry Mina en el encuentro entre el Como y el Cagliari pasó a acaparar miradas, luego de que el árbitro sancionara y amonestara al delantero español debido a una jugada tensa sin balón transcurridos sesenta y un minutos del partido.

La intensidad de la marca y los choques previos entre ambos jugadores contribuyó a la decisión de Morata, argumentando incomodidad para continuar en el campo, lo que llevó a Cesc Fàbregas a enviarlo al banquillo y dar entrada a Anastasios Douvikas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Yerry Mina en el calentamiento del partido del Cagliari contra Udinese - crédito Cagliari

El técnico español, campeón del mundo y actualmente al mando del Como, respondió con una declaración que rápidamente generó reacciones dentro y fuera de Italia. Consultado por la prensa sobre la confrontación entre sus dirigidos, Fàbregas defendió el manejo interno del vestuario y expresó:

“En el fútbol se ve de todo. Defiendo a mi jugador; si hay algo que decir, se resuelve internamente. Pero no hay nada que decir. ¿Mina? Prefiero no hablar de este tipo de jugadores; que lo haga el árbitro”, según sus palabras recogidas por los medios. Esta respuesta, percibida por muchos como una crítica velada al estilo físico y confrontacional del colombiano, avivó el debate sobre los límites de la intensidad defensiva en la Serie A.

El colombiano aseguró ser un futbolista aguerrido - crédito DAZN

Por su parte, Yerry Mina respondió, manteniéndose firme en su postura sobre el juego agresivo. El central del Cagliari, con pasado en el Everton y el Barcelona, descartó cualquier animosidad personal y subrayó que su nivel de entrega no varía dependiendo del rival. Explicó: “Sabemos que Morata es un jugador fuerte, pero yo soy fuerte en cada balón. Me da igual si mi madre, mi esposa o mi hija están ahí, siempre voy con todo. Ustedes lo saben bien y es un partido diferente el que juego contra el delantero”.

La polémica se potencia en un contexto donde Fàbregas ha elogiado en otras ocasiones el compromiso y sacrificio de Morata, destacando incluso que el atacante español resignó una suma considerable de su salario para concretar su llegada al club. La negativa del técnico a extenderse sobre el desempeño de Mina fue interpretada mayoritariamente como una señal de descontento con la forma en que el colombiano abordó el duelo ante el delantero considerado clave en su esquema.

La confrontación entre ambos jugadores, lejos de ser un episodio aislado, expone las tensiones propias de un campeonato como la Serie A, donde la fricción forma parte del enfrentamiento entre equipos y estilos. Mientras el debate sigue en medios y redes, Mina ya mira hacia el próximo compromiso del Cagliari, previsto para después de la Fecha FIFA contra el Genoa, en la Arena Cerdeña, el sábado veintidós de noviembre a las nueve de la mañana (hora colombiana).

Yerry Mina convocado a la selección Colombia para enfrentar a Nueva Zelanda y Australia

Yerry Mina es uno de los defensores más exprimentado en la selección Colombia - crédito REUTERS/Rodrigo Valle

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo afrontará su primer partido del cierre de temporada el sábado 15 de noviembre ante Nueva Zelanda. Este enfrentamiento está programado para las 7:00 p. m. (hora de Colombia) en el Chase Stadium de Fort Lauderdale.

El plantel colombiano finalizará sus actividades del año el martes 18 de noviembre, midiéndose contra Australia a las 8:00 p. m. (hora de Colombia) en el Citi Field de Nueva York

Álvaro Angulo — Pumas (MEX) Álvaro Montero — Vélez Sarsfield (ARG) Camilo Vargas — Atlas F.C. (MEX) Carlos Andrés Gómez — Vasco da Gama (BRA) Carlos Cuesta — Vasco da Gama (BRA) Daniel Muñoz — Crystal Palace F.C (ENG) Dávinson Sánchez — Galatasaray S.K. (TUR) David Ospina — Atlético Nacional (COL) Gustavo Puerta — Racing de Santander (ESP) James Rodríguez — Club León (MEX) Jefferson Lerma — Crystal Palace F.C. (ENG) Jhon Arias — Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG) Jhon Córdoba — F.C Krasnodar (RUS) Jhon Lucumí — Bologna F.C. (ITA) Johan Carbonero — Internacional SC (BRA) Johan Mojica — R.C.D Mallorca (ESP) Jorge Carrascal — Flamengo (BRA) Juan Camilo Portilla — C.A. Talleres (ARG) Kevin Castaño — River Plate (ARG) Luis Díaz — F.C. Bayern Múnich (GER) Luis Suárez — Sporting C.P. (POR) Rafael Santos Borré — Internacional SC (BRA) Richard Ríos — S.L. Benfica (POR) Santiago Arias — E.C. Bahía (BRA) Yáser Asprilla — Girona F.C. (ESP) Yerry Mina — Cagliari Calcio (ITA)