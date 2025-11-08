Deportes

Manchester City vs. Liverpool: hora y dónde ver en Colombia el partidazo por la Premier League

El campeonato inglés tendrá uno de los duelos más atractivos, con ambos equipos necesitados de sumar en la tabla de posiciones y acercarse al Arsenal

Dominik Szoboszlai y Jeremy
Dominik Szoboszlai y Jeremy Doku sería uno de los duelos claves en el partido-crédito Lee Smith/via Reuters

El fútbol europeo sigue su marcha camino al 2026, y una de las ligas más atractivas entre los amantes del fútbol es la Premier League de Inglaterra.

Por esta razón, la jornada dominical tendrá un auténtico partidazo entre los “Ciudadanos” dirigidos por Pep Guardiola, y los “Rojos” de Arne Slot, duelo que podría definir el rumbo del campeonato inglés.

El nuevo clásico de Inglaterra se juega en el Etihad

El último partido terminó a
El último partido terminó a favor del equipo dirigido por Arne Slot-crédito Lee Smith/Reuters

El partido se jugará el 9 de noviembre de 2025, en el estadio Etihad, de Manchester, a partir de las 11:30 a. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas de Espn y de la aplicación digital de Disney Plus.

El juez central del partido será Chris Kavanagh.

Cómo vienen ambos equipos al encuentro

Liverpool

Liverpool logró una gran victoria
Liverpool logró una gran victoria en la Champions League ante Real Madrid-crédito Phil Noble/REUTERS

El equipo dirigido por Arne Slot consiguió un triunfo clave en su recuperación deportiva, ya que desde la salida de Luis Díaz no vive buenos momentos.

El 4 de noviembre de 2025, los “Rojos” ganaron por 1-0 con gol de Alexis Mac Allister al minuto 61 al Real Madrid, y se consolidaron en el grupo de los 8 de la Champions League.

Su última salida en la Premier League de Inglaterra, fue el 1 de noviembre de 2025, y allí derrotaron por 2-0 al Aston Villa, con goles de Mohamed Salah al minuto 45+1 y de Ryan Gravenberch al 58 de partido.

Así viene el cuadro rojo en sus últimos cinco partidos:

  • 4 de noviembre de 2025 - Champions League: Liverpool 1-0 Real Madrid
  • 1 de noviembre de 2025 - Premier League: Liverpool 2-0 Aston Villa
  • 29 de octubre de 2025 - Copa de la Liga de Inglaterra: Liverpool 0-3 Crystal Palace
  • 25 de octubre de 2025 - Premier League: Brentford 3-2 Liverpool
  • 22 de octubre de 2025- Champions League: Eintracht Frankfurt 1-5 Liverpool

Manchester City

Los ciudadanos también lograron una
Los ciudadanos también lograron una goleada ante el Dortmund-crédito Jason Cairnduff/Reuters

El equipo de Erling Halaand y Pep Guardiola también viene de un gran momento en la Champions League.

Con la victoria ante Borussia Dortmund por 4-1, el 5 de noviembre de 2025 en el estadio Etihad, de Manchester, los “Ciudadanos” consiguieron su tercera victoria al hilo, gracias al doblete de Phil Foden al minuto 22 y 57, de Erling Halaand al 29 y de Rayan Cherki al 90+1.

El descuento de los alemanes fue de Waldemar Anton al 72.

Para hablar de lo que fue su más reciente partido por la Premier League de Inglaterra, hay que ir al 2 de noviembre de 2025, cuando los “Ciudadanos” vencieron por 3-1 al Bournemouth.

El doblete de Erling Halaand al minuto 17 y 33, y la anotación de Nico O’Reilly al 60, fueron más que suficientes para evitar el susto del empate parcial del Bournemouth gracias al gol de Tyler Adams al 25 de partido.

A continuación, así vienen los “Ciudadanos” en sus últimos cinco partidos:

  • 5 de noviembre de 2025 - Champions League: Manchester City 4-1 Borussia Dortmund
  • 2 de noviembre de 2025 - Premier League: Manchester City 3-1 Bournemouth
  • 29 de octubre de 2025 - Copa de la Liga de Inglaterra: Swansea 1-3 Manchester City
  • 26 de octubre de 2025 - Premier League: Aston Villa 1-0 Manchester City
  • 21 de octubre de 2025 - Champions League: Villarreal 0-2 Manchester City

En lo que se refiere al último partido que jugaron “Ciudadanos” y “Rojos”, se dio el 23 de febrero de 2025 (cuando Luis Díaz aún estaba en Inglaterra), y allí, Liverpool ganó por 2-0.

Los goles de Mohamed Salah al minuto 14 y de Dominik Szoboszlai al 37 fueron determinantes para que, en ese entonces, el equipo de Arne Slot encaminara el camino a conseguir la Premier League.

A continuación, así quedaron los últimos cinco partidos:

  • 23 de febrero de 2025 - Premier League: Manchester City 0-2 Liverpool
  • 1 de diciembre de 2024 - Premier League: Liverpool 2-0 Manchester City
  • 10 de marzo de 2024 - Premier League: Liverpool 1-1 Manchester City
  • 25 de noviembre de 2023 - Premier League: Manchester City 1-1 Liverpool
  • 1 de abril de 2023 - Premier League: Manchester City 4-1 Liverpool

