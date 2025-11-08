Daniel Muñoz sería el fichaje bomba del fútbol europeo en 2026: tendría tres clubes interesados

Daniel Muñoz es una de las figuras del Crystal Palace y con el que salió campeón de la FA Cup y la Community Shield en 2025 - crédito Peter Cziborra/Action Images vía Reuters

Daniel Muñoz es uno de los jugadores con más reconocimiento internacional en el fútbol colombiano, todo gracias a su desempeño con el Crystal Palace en 2025, pues se convirtió en pieza determinante para salir campeón por primera vez de la FA Cup y la Community Shield.

Es por eso que Muñoz ahora suena con fuerza para tres equipos grandes de Europa, que quieren sacudir el mercado de fichajes con el lateral derecho, que además se perfila para ser uno de los convocados por Néstor Lorenzo en la Tricolor para el mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

De hecho, entre esos posibles candidatos para el cafetero, busca un reemplazo para un defensor que se lesionó de gravedad y comenzaría charlas en enero de 2026, casualmente, porque otro colombiano le causó un golpe fuerte y eso le abriría el lugar al marcador de punta.

Daniel Muñoz sería un fuerte fichaje en Europa

Para nadie es un secreto que el colombiano, más temprano que tarde, dará el salto a una escuadra importante en Europa, debido a sus buenos números a lo largo de dos temporadas, en las que espera que, sea antes o después del mundial, logre ese sueño en su carrera profesional.

En este momento, Daniel Muñoz sería el objetivo de clubes como Barcelona, Chelsea y el PSG, tres de los conjuntos de mayor historia, títulos y reconocimiento en el Viejo Continente y el planeta, que se encontrarían muy interesados en el lateral derecho por sus cualidades ofensivas.

Daniel Muñoz empieza a sonar con mucha fuerza para los equipos importantes en Europa - crédito Kacper Pempel/REUTERS

El medio español Fichajes.net, fue uno que mencionó la posibilidad del cafetero para llegar a los “Blues” en 2026: “El Chelsea ha decidido entrar en la carrera por Daniel Muñoz con la intención de reforzar su banda derecha, zona que necesita alternativas para afrontar lo que resta de curso”.

Con respecto al Barcelona, el portal web destacó que “ven a Daniel Muñoz como una pieza que puede aportar de inmediato, tanto en ataque como en defensa, bajo un sistema que valora su explosividad y recorrido. Su rendimiento en la Premier League, junto a estadísticas que lo colocan entre los mejores en su puesto, han elevado su cotización mucho más allá de lo previsto”.

Barcelona sería uno de los destinos para Daniel Muñoz, pero dependerá de la decisión del técnico Hansi Flick - crédito Yves Herman/REUTERS

Cabe recordar que en enero se abrirá el mercado invernal en Europa, que normalmente no tiene muchos movimientos fuertes como en el verano, pero que seguramente se daría un bombazo con Muñoz, en caso de confirmarse el interés de alguna de estas escuadras en Inglaterra, Francia y España.

¿Luis Díaz ayudó a Daniel Muñoz en PSG?

Durante el duelo de la cuarta fecha de la Champions League, Luis Díaz fue expulsado por una dura falta sobre Achraf Hakimi, del PSG, después de que el atacante colombiano marcara dos goles en el triunfo 2-1 del Bayern Múnich en París, que dejó al defensor también afuera por la dolencia.

Esa lesión de Hakimi sería la ventana para que Daniel Muñoz llegue al Paris Saint Germain, debido a que los franceses entrarían en el mercado para buscar un lateral derecho de buenas condiciones, buen precio y que esté listo para firmar contrato en enero de 2026.

Achraf Hakimi sufre un esguince grave en el tobillo izquierdo por la barrida de Luis Díaz en la Champions - crédito Europa Press

“El PSG, con la baja de su lateral titular, intensifica su búsqueda y ve en Daniel Muñoz una solución urgente”, declaró Fichajes.net, abriendo esa posibilidad para los franceses y dependerá de lo que negocien con el Crystal Palace, que no quiere deshacerse del colombiano a mitad de temporada.

Por el momento, Muñoz suma dos goles y dos asistencias en 18 partidos, mientras que en la campaña pasada consiguió seis tantos en 43 presentaciones, siendo uno de los defensores goleadores en Europa.