Se define la Liga BetPlay: la Dimayor dio a conocer los horarios de la fecha 20 para la clasificación a los cuadrangulares

El campeonato colombiano se define, y para ello, la División Mayor dio a conocer los horarios de los partidos decisivos

Trofeo de la Liga BetPlay
Trofeo de la Liga BetPlay entregado al campeón - crédito Dimayor

El fin de año se acerca, y los equipos del fútbol colombiano comienzan a soñar con lo que será la estrella de Navidad, la más especial para algunos hinchas del FPC y de la prensa deportiva.

Pero antes hay que jugar la fecha decisiva que definirá los clasificados a las finales. El 7 de noviembre de 2025, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), definió los horarios de la fecha, que será el 13 de noviembre de 2025, y que tendrá varios partidos en simultáneo a partir de las 7:00 p. m.

Se definieron los horarios para
Se definieron los horarios para el partido definitivo que dará a conocer los clasificados a las finales del fútbol colombiano - crédito Dimayor

Dentro de los partidos que definirán un clasificado, se destacan dos en específico: el encuentro entre Santa Fe y Alianza FC de Valledupar en El Campín, y el duelo de rojos entre Medellín y América de Cali.

En primer lugar, el duelo que se jugará en Bogotá, tendrá un condimento especial, ya que se enfrentarán octavo y noveno respectivamente, representando la lucha por la clasificación directa, mientras que Medellín y América, será interesante desde el punto de vista, en donde los “Diablos Rojos” tendrán que definir su cupo a los 8:

Así se llevará a cabo la jornada:

Medellín y América será el
Medellín y América será el duelo más destacado de la última fecha junto a Santa Fe ante Alianza-crédito Aymer Andrés Álvarez/El País-Colprensa

12 de noviembre de 2025

La Equidad vs. Deportivo Pereira

  • Estadio: Metropolitano de Techo de Bogotá
  • Hora: 7:00 p. m.
  • Transmisión de TV: Win Sports

13 de noviembre de 2025

Santa Fe vs. Alianza FC

  • Estadio: El Campín de Bogotá
  • Hora: 7:00 p. m.
  • Transmisión de TV: Win Sports

Llaneros vs. Envigado

  • Estadio: Bello Horizonte Rey - Pelé
  • Hora: 7:00 p. m.
  • Transmisión de TV: Win Sports

Medellín vs. América de Cali

  • Estadio: Atanasio Girardot
  • Hora: 7:00 p. m.
  • Transmisión de TV: Win Sports

Deportivo Pasto vs. Atlético Bucaramanga

  • Estadio: La Libertad de Pasto
  • Hora: 7:00 p. m.
  • Transmisión de TV: Win Sports

Águilas Doradas vs. Deportes Tolima

  • Estadio: Alberto Grisales de Rionegro
  • Hora: 7:00 p. m.
  • Transmisión de TV: Win Sports

Junior vs. Atlético Nacional

  • Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla
  • Hora: 7:00 p. m.
  • Transmisión de TV: Win Sports

Unión Magdalena vs. Fortaleza CEIF

  • Estadio: Sierra Nevada de Santa Marta
  • Hora: 7:00 p. m.
  • Transmisión de TV: Win Sports

Por otra parte, la División Mayor del Fútbol Colombiano dejó pendientes para definir los encuentros entre Boyacá Chicó y Millonarios, como también el duelo entre Deportivo Cali y Once Caldas.

América de Cali ganó y se metió al grupo de los 8

El cuadro escarlata ganó su
El cuadro escarlata ganó su partido y se metió al grupo de los 8 - crédito McGiver Barón/Colprensa

El 6 de noviembre de 2025, América de Cali visitó a Boyacá Chicó en el estadio La Independencia de Tunja, y se llevó la victoria con goles de José Cavadia al minuto 5 y Dylan Borrero al 90+2.

Con esta victoria, el equipo de David González se metió en el grupo de los 8, y ahora dependerá de sí mismo para clasificar a las finales de los cuadrangulares de Navidad. A continuación, así quedó la tabla de posiciones:

  1. Atlético Nacional: 34 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +14)
  2. Atlético Bucaramanga: 34 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +13)
  3. Independiente Medellín: 34 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +12)
  4. Fortaleza CEIF: 34 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +8)
  5. Deportes Tolima: 32 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +9)
  6. Junior: 31 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +9)
  7. Águilas Doradas: 27 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +4)
  8. América de Cali: 26 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +4)
  9. Alianza FC: 26 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +1)
  10. Independiente Santa Fe: 25 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +2)
  11. Llaneros: 25 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -3)
  12. Once Caldas: 23 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -4)
  13. Millonarios: 22 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -4)
  14. Deportivo Cali: 20 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -5)
  15. Unión Magdalena: 18 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -9)
  16. Deportivo Pereira: 18 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -10)
  17. Deportivo Pasto: 16 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -4)
  18. Envigado: 16 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -7)
  19. Boyacá Chicó: 16 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -12)
  20. La Equidad: 11 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -18)

Liga BetPlayFecha 20 Liga BetPlayDimayorCuadrangulares Liga BetPlayColombia-Deportes

Selección Colombia convocaría a seis

Colombia no pudo con El

Estos son los jugadores de

Colombia vs. El Salvador: hora

Así fue la comparación entre
Cayó 'Munra', cabecilla del Tren

Hassam responde a críticas en

Selección Colombia convocaría a seis

