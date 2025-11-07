Se define la Liga BetPlay: la Dimayor dio a conocer los horarios de la fecha 20 para la clasificación a los cuadrangulares

Trofeo de la Liga BetPlay entregado al campeón - crédito Dimayor

El fin de año se acerca, y los equipos del fútbol colombiano comienzan a soñar con lo que será la estrella de Navidad, la más especial para algunos hinchas del FPC y de la prensa deportiva.

Pero antes hay que jugar la fecha decisiva que definirá los clasificados a las finales. El 7 de noviembre de 2025, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), definió los horarios de la fecha, que será el 13 de noviembre de 2025, y que tendrá varios partidos en simultáneo a partir de las 7:00 p. m.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Se definieron los horarios para el partido definitivo que dará a conocer los clasificados a las finales del fútbol colombiano - crédito Dimayor

Dentro de los partidos que definirán un clasificado, se destacan dos en específico: el encuentro entre Santa Fe y Alianza FC de Valledupar en El Campín, y el duelo de rojos entre Medellín y América de Cali.

En primer lugar, el duelo que se jugará en Bogotá, tendrá un condimento especial, ya que se enfrentarán octavo y noveno respectivamente, representando la lucha por la clasificación directa, mientras que Medellín y América, será interesante desde el punto de vista, en donde los “Diablos Rojos” tendrán que definir su cupo a los 8:

Así se llevará a cabo la jornada:

Medellín y América será el duelo más destacado de la última fecha junto a Santa Fe ante Alianza-crédito Aymer Andrés Álvarez/El País-Colprensa

12 de noviembre de 2025

La Equidad vs. Deportivo Pereira

Estadio: Metropolitano de Techo de Bogotá

Hora: 7:00 p. m.

Transmisión de TV: Win Sports

13 de noviembre de 2025

Santa Fe vs. Alianza FC

Estadio: El Campín de Bogotá

Hora: 7:00 p. m.

Transmisión de TV: Win Sports

Llaneros vs. Envigado

Estadio: Bello Horizonte Rey - Pelé

Hora: 7:00 p. m.

Transmisión de TV: Win Sports

Medellín vs. América de Cali

Estadio: Atanasio Girardot

Hora: 7:00 p. m.

Transmisión de TV: Win Sports

Deportivo Pasto vs. Atlético Bucaramanga

Estadio: La Libertad de Pasto

Hora: 7:00 p. m.

Transmisión de TV: Win Sports

Águilas Doradas vs. Deportes Tolima

Estadio: Alberto Grisales de Rionegro

Hora: 7:00 p. m.

Transmisión de TV: Win Sports

Junior vs. Atlético Nacional

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla

Hora: 7:00 p. m.

Transmisión de TV: Win Sports

Unión Magdalena vs. Fortaleza CEIF

Estadio: Sierra Nevada de Santa Marta

Hora: 7:00 p. m.

Transmisión de TV: Win Sports

Por otra parte, la División Mayor del Fútbol Colombiano dejó pendientes para definir los encuentros entre Boyacá Chicó y Millonarios, como también el duelo entre Deportivo Cali y Once Caldas.

América de Cali ganó y se metió al grupo de los 8

El cuadro escarlata ganó su partido y se metió al grupo de los 8 - crédito McGiver Barón/Colprensa

El 6 de noviembre de 2025, América de Cali visitó a Boyacá Chicó en el estadio La Independencia de Tunja, y se llevó la victoria con goles de José Cavadia al minuto 5 y Dylan Borrero al 90+2.

Con esta victoria, el equipo de David González se metió en el grupo de los 8, y ahora dependerá de sí mismo para clasificar a las finales de los cuadrangulares de Navidad. A continuación, así quedó la tabla de posiciones:

Atlético Nacional: 34 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +14) Atlético Bucaramanga: 34 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +13) Independiente Medellín: 34 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +12) Fortaleza CEIF: 34 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +8) Deportes Tolima: 32 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +9) Junior: 31 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +9) Águilas Doradas: 27 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +4) América de Cali: 26 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Alianza FC: 26 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Independiente Santa Fe: 25 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Llaneros: 25 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -3) Once Caldas: 23 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -4) Millonarios: 22 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -4) Deportivo Cali: 20 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -5) Unión Magdalena: 18 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -9) Deportivo Pereira: 18 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -10) Deportivo Pasto: 16 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -4) Envigado: 16 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -7) Boyacá Chicó: 16 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -12) La Equidad: 11 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -18)