Se define la Liga BetPlay: la Dimayor dio a conocer los horarios de la fecha 20 para la clasificación a los cuadrangulares

El fin de año se acerca, y los equipos del fútbol colombiano comienzan a soñar con lo que será la estrella de Navidad, la más especial para algunos hinchas del FPC y de la prensa deportiva.
Pero antes hay que jugar la fecha decisiva que definirá los clasificados a las finales. El 7 de noviembre de 2025, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), definió los horarios de la fecha, que será el 13 de noviembre de 2025, y que tendrá varios partidos en simultáneo a partir de las 7:00 p. m.
Dentro de los partidos que definirán un clasificado, se destacan dos en específico: el encuentro entre Santa Fe y Alianza FC de Valledupar en El Campín, y el duelo de rojos entre Medellín y América de Cali.
En primer lugar, el duelo que se jugará en Bogotá, tendrá un condimento especial, ya que se enfrentarán octavo y noveno respectivamente, representando la lucha por la clasificación directa, mientras que Medellín y América, será interesante desde el punto de vista, en donde los “Diablos Rojos” tendrán que definir su cupo a los 8:
Así se llevará a cabo la jornada:
12 de noviembre de 2025
La Equidad vs. Deportivo Pereira
- Estadio: Metropolitano de Techo de Bogotá
- Hora: 7:00 p. m.
- Transmisión de TV: Win Sports
13 de noviembre de 2025
Santa Fe vs. Alianza FC
- Estadio: El Campín de Bogotá
- Hora: 7:00 p. m.
- Transmisión de TV: Win Sports
Llaneros vs. Envigado
- Estadio: Bello Horizonte Rey - Pelé
- Hora: 7:00 p. m.
- Transmisión de TV: Win Sports
Medellín vs. América de Cali
- Estadio: Atanasio Girardot
- Hora: 7:00 p. m.
- Transmisión de TV: Win Sports
Deportivo Pasto vs. Atlético Bucaramanga
- Estadio: La Libertad de Pasto
- Hora: 7:00 p. m.
- Transmisión de TV: Win Sports
Águilas Doradas vs. Deportes Tolima
- Estadio: Alberto Grisales de Rionegro
- Hora: 7:00 p. m.
- Transmisión de TV: Win Sports
Junior vs. Atlético Nacional
- Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla
- Hora: 7:00 p. m.
- Transmisión de TV: Win Sports
Unión Magdalena vs. Fortaleza CEIF
- Estadio: Sierra Nevada de Santa Marta
- Hora: 7:00 p. m.
- Transmisión de TV: Win Sports
Por otra parte, la División Mayor del Fútbol Colombiano dejó pendientes para definir los encuentros entre Boyacá Chicó y Millonarios, como también el duelo entre Deportivo Cali y Once Caldas.
América de Cali ganó y se metió al grupo de los 8
El 6 de noviembre de 2025, América de Cali visitó a Boyacá Chicó en el estadio La Independencia de Tunja, y se llevó la victoria con goles de José Cavadia al minuto 5 y Dylan Borrero al 90+2.
Con esta victoria, el equipo de David González se metió en el grupo de los 8, y ahora dependerá de sí mismo para clasificar a las finales de los cuadrangulares de Navidad. A continuación, así quedó la tabla de posiciones:
- Atlético Nacional: 34 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +14)
- Atlético Bucaramanga: 34 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +13)
- Independiente Medellín: 34 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +12)
- Fortaleza CEIF: 34 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +8)
- Deportes Tolima: 32 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +9)
- Junior: 31 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +9)
- Águilas Doradas: 27 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +4)
- América de Cali: 26 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +4)
- Alianza FC: 26 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +1)
- Independiente Santa Fe: 25 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +2)
- Llaneros: 25 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -3)
- Once Caldas: 23 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -4)
- Millonarios: 22 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -4)
- Deportivo Cali: 20 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -5)
- Unión Magdalena: 18 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -9)
- Deportivo Pereira: 18 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -10)
- Deportivo Pasto: 16 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -4)
- Envigado: 16 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -7)
- Boyacá Chicó: 16 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -12)
- La Equidad: 11 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -18)