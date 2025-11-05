A Juan Pablo Montoya ahora lo odian en Argentina: dijo que Franco Colapinto estaba en F1 solo por los patrocinadores

El argentino ha piloteado en la temporada 2025 uno de los autos de la escudería Alpine, la cual ha tenido un flojo año - crédito Indy/LibertyMedia

Los comentarios de Juan Pablo Montoya sobre el presente de Franco Colapinto en la Fórmula 1 han generado una fuerte discusión en el mundo del automovilismo, situando al expiloto colombiano en el centro de una polémica con aficionados argentinos.

La intensidad del debate se refleja en una oleada de mensajes críticos que han inundado las redes sociales de Montoya, con más de mil comentarios provenientes principalmente de seguidores en Argentina.

A raíz de opiniones emitidas en su videopodcast MontoyAS, en colaboración con AS y La W Radio, Montoya señaló que la presencia de Colapinto como piloto de pruebas y reserva de Alpine se explica por el respaldo financiero de grandes empresas sudamericanas: “Franco Colapinto pilota en la Fórmula 1 por los patrocinios de Mercado Libre y Globant”, afirmó el bogotano.

Juan Pablo Montoya abordó los aspectos positivos y negativos de la Fórmula 1 en la que compitió frente a la actual - crédito Colprensa

Esta declaración fue interpretada por numerosos aficionados como una descalificación al talento del piloto argentino, provocando una reacción inmediata. Parte de la comunidad automovilística argentina respondió acusando a Montoya de actuar por resentimiento, e incluso recordando que su hijo, Sebastián Montoya, actualmente milita en la Fórmula 2:

“@jpmontoya tanto te duele ver que tu hijo naciendo en cuna de oro y con todo a favor no pudo lograr lo que un argentino con huevos y cariño de su país si? Envuelto en aura @FranColapinto” @Argento_8

“El talento no se compra montoya, fijate Jack Dohhan....x mas plata q ponga el padre, si es un tronco es un tronco. Igual q tu hijo SOS UN SOBERVIO y listo” @JosePedrakus68

“Es realmemte un envidioso. Paul aron tirne papa millonario. Por eso esta ahi. Y estubo antes pero carecio de habilidad y talento. Franco por.ser bueno consiguio sponsors y no nacio en cuna de oro como doohan. Enncuanto a paul aron tiene la suerte buena o mala de q justo es fran” @Florpll1985

El propio Montoya profundizó en su argumento durante diferentes intervenciones en los medios, subrayando que factores económicos han incidido directamente en la elección de Colapinto sobre otros pilotos con igual o mayor potencial deportivo.

“Si Paul Aron hubiera tenido el dinero, Alpine lo habría puesto de titular antes que a Colapinto”, sostuvo Montoya a AS Colombia. Sobre la presión patriótica y las sensibilidades nacionales, el expiloto explicó la lógica detrás del respaldo a Colapinto: “El motivo por el que Colapinto fue que la gente se unió. Los argentinos se unieron a apoyarlo, en Mercado Libre y Globany. Se metieron entre ellos a apoyarlo”, expuso en diálogo con Valentina Peña en MontoyAS.

Franco Colapinto no tiene asegurada su silla en F1 para la temporada 2026 - crédito Instagram

La gestión de Colapinto por parte del equipo Alpine fue aclarada de manera oficial mediante un comunicado de prensa compartido en redes sociales, donde se establece que el piloto de veintiún años ocupará durante 2025 el rol de piloto de pruebas y reserva, alternándose las tareas en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores con Paul Aron y Ryō Hirakawa, y sumando funciones en simuladores dentro de la sede de Enstone.

“El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada”, comunicó Alpine.

Montoya sigue de cerca la competencia más importante del automovilismo, pues su hijo compite en la F2 - crédito Redes sociales

A pesar de la polémica, Montoya también reconoció algunas condiciones positivas de Colapinto, aunque ratificó su preferencia personal por Paul Aron a la hora de evaluar capacidades puramente deportivas.

En lo competitivo, Franco Colapinto actualmente figura en el puesto veinte de la clasificación mundial de la Fórmula 1, sin haber sumado puntos a lo largo del campeonato. La comparación con la trayectoria de Montoya —quien obtuvo dos terceros puestos en la clasificación general durante su paso por la categoría entre 2001 y 2006— ha alimentado la controversia entre seguidores, reavivando viejos debates sobre el peso del talento frente al patrocinio en el automovilismo de élite