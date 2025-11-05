Estos son los partidos de Champions que se perderá Luis Díaz tras ser expulsado por falta contra Achraf Hakimi

Luis Díaz fue expulsado en la última jugada del primer tiempo, luego de marcar un doblete - crédito REUTERS/Gonzalo Fuentes

Con los dos goles del colombiano Luis Díaz, el Bayern Múnich se impuso en el Parque de los Príncipes al París Saint-Germain, vigente campeón, logrando una victoria 2-1 en la cuarta fecha de la Champions League.

Sin embargo, la actuación del delantero tuvo un giro inesperado cuando fue expulsado cerca del final de la primera mitad, lo que le supondrá una sanción importante en la máxima cita europea.

El Bayern, actual líder invicto de la Bundesliga y también de su grupo en Champions junto al Arsenal, ha cimentado una campaña impecable esta temporada.

El club alemán acumula dieciséis triunfos en otras tantas presentaciones oficiales y ha convertido 56 goles, manteniéndose como uno de los equipos con mejor desempeño en Europa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Tras este triunfo, los dirigidos por Vincent Kompany suman doce puntos sobre doce posibles, quedando a solo un paso de asegurar la clasificación a los octavos de final y dejando al PSG a tres unidades de distancia en el grupo de 36 equipos.

Díaz fue determinante en la primera parte: anotó a los cuatro minutos y amplió la ventaja a los treinta y dos, estableciendo el dominio del cuadro visitante ante el conjunto francés.

No obstante, cuando todo parecía indicar que el guajiro llegaría relajado al vestuario, una dura entrada sobre Hakimi derivó en una polémica decisión arbitral.

Inicialmente sancionado con tarjeta amarilla, el extremo colombiano terminó expulsado tras la revisión del VAR. “Fue una falta clara”, determinó el árbitro tras observar la repetición, lo que implicará una suspensión automática.

El rigor de la sanción pondrá en aprietos a Díaz y a los bávaros en la continuidad del certamen continental. Una tarjeta roja directa implica en principio una suspensión de dos partidos en el torneo. De confirmarse la sanción por parte de la UEFA, el colombiano se perderá el enfrentamiento ante el Arsenal, que se disputará el 26 de noviembre en Londres.

Este duelo tiene especial significación no solo por el liderato compartido de ambos clubes en el grupo, sino también porque se trata de un rival con el que Díaz ya tuvo cruces destacados en su paso por la Premier League.

Si la suspensión se extiende a dos partidos, Díaz tampoco estará frente al Sporting de Portugal, equipo de su compatriota Luis Suárez, con quien comparte vestuario en la Selección Colombia. Este segundo duelo se celebrará el 9 de diciembre en Múnich, complicando las rotaciones ofensivas del Bayern para la recta final de la fase de grupos.

Luis Díaz, el máximo goleador colombiano en la Champions League

Luis Díaz ha marcado goles en Champions League con Porto, Liverpool FC y Bayern Múnich - crédito REUTERS/Gonzalo Fuentes

El registro goleador de Luis Díaz en la Champions League ha alcanzado un nuevo hito tras su reciente actuación en el partido entre Bayern Múnich y PSG en el Parque de los Príncipes. Con un doblete decisivo en la victoria por 2-1 del conjunto bávaro, el colombiano igualó la marca máxima de goles en la historia de jugadores de su país en la competición europea.

A lo largo de su trayectoria en el torneo, Díaz ha acumulado catorce anotaciones: cinco con el Porto —incluido un tanto en la fase previa—, seis vistiendo los colores del Liverpool, y tres más con Bayern Múnich en la edición actual. Además de sus goles, el delantero también suma cuatro asistencias y fue finalista en la edición 2022.

Luis Díaz se perderá el próximo partido de Bayern Munich en la Champions League - crédito REUTERS/Gonzalo Fuentes

El atacante abrió el marcador al minuto cuatro al aprovechar un rebote dejado por el portero Lucas Chevalier tras un remate de Michael Olise, empujando el balón al fondo de la red sin oposición. Media hora después, Díaz interceptó un pase de Marquinhos, avanzó sin marca y definió con precisión, consolidando su doblete antes del descanso. Esta actuación no estuvo exenta de contratiempos, ya que el jugador también vio la tarjeta roja durante el transcurso del partido.

Con este registro, Díaz igualó a Jackson Martínez, quien también suma catorce goles (trece en fase regular y uno más en fases previas). De acuerdo con las cifras, ambos jugadores presentan estadísticas casi idénticas en la competición continental. Radamel Falcao García también comparte el total de catorce anotaciones, aunque su balance diferencia doce en la fase regular y dos en la etapa clasificatoria.