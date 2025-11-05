Confirmaron cuál es la lesión que Luis Díaz le provocó a Achraf Hakimi: estará varias semanas fuera de las canchas

Achraf Hakimi es figura del Paris Saint Germain y capitán de la selección de Marruecos - crédito REUTERS/Christian Hartmann

El defensor marroquí Achraf Hakimi enfrenta un periodo de recuperación que podría modificar los planes de su temporada, tanto con el París Saint-Germain como con su selección nacional.

Tras la derrota 2-1 ante el Bayern de Múnich en la Liga de Campeones, Hakimi abandonó las instalaciones del Parque de los Príncipes en muletas, luego de una fuerte entrada de Luis Díaz que lo obligó a retirarse entre lágrimas y visiblemente preocupado por la gravedad de la lesión.

Según los informes médicos posteriores al encuentro, no se identificó ninguna fractura en el tobillo izquierdo, pero sí un esguince grave con daño en los ligamentos internos. El tiempo estimado de baja se sitúa entre seis y ocho semanas, lo que plantea dudas sobre su participación en los compromisos inmediatos de su club y amenaza su presencia al inicio de la Copa Africana de Naciones.

“Achraf Hakimi sufre un esguince grave en el tobillo izquierdo, lo que le impedirá estar disponible durante varias semanas” dice el comunicado emitido por el Paris Saint Germain en su página web.

Este torneo, que tendrá lugar en Marruecos y donde la selección anfitriona abrirá la competición frente a Comoras el 21 de diciembre, representa una de las grandes citas en la agenda del lateral. La final de la CAN está programada para el 18 de enero de 2026.

Por parte del PSG, la presencia de Hakimi para lo que resta del año 2025 queda prácticamente descartada. Además, otra baja confirmada es la del atacante Ousmane Dembélé, afectado por una lesión en la pantorrilla. Dembélé se perderá el próximo encuentro contra el Lyon y también ha quedado fuera de la convocatoria para la selección francesa.

Jugadores de PSG y Bayern Múnich defienden a Luis Díaz de las críticas

Soccer Football - UEFA Champions League - Paris St Germain v Bayern Munich - Parc des Princes, Paris, France - November 4, 2025 Bayern Munich's Luis Diaz is shown a red card by referee Maurizio Mariani REUTERS/Gonzalo Fuentes

Si bien la sanción al colombiano dividió opiniones, tanto Vincent Kompany como Luis Enrique, entrenador del PSG, se manifestaron públicamente a favor de la buena intención del extremo. La defensa más explícita provino de los propios protagonistas sobre el césped. Marquinhos, defensor del club francés y habitual rival de Díaz en las Eliminatorias sudamericanas, expresó:

“Por la intensidad que tiene el partido, la expulsión pasa un poco por una cuestión de centímetros, de segundos. Acaba lesionando a un adversario, y para eso está el árbitro. Es un pecado, porque ahora tenemos que ver cómo va a estar Hakimi; puede que esté un tiempo fuera, y para nosotros es un jugador muy importante. Luis no es un chico maloso, sabemos que intentó jugar el balón, pero se pasó un poco”.

A pesar de que Marquinhos fue uno de los primeros en solicitar la tarjeta roja al colegiado Maurizio Mariani, después del partido ponderó el gesto del atacante rival, que se disculpó públicamente con Hakimi por medio de sus redes sociales: “Fue una noche llena de emociones. El fútbol siempre nos recuerda que en 90 minutos, cualquier cosa puede pasar lo mejor y lo peor. Estaba triste por no terminar el partido con mis compañeros, pero orgulloso de su increíble esfuerzo. Deseando a Hakimi un rápido regreso al campo”, publicó Díaz, reflejando su sentir tras el encuentro.

El colombiano Luis Díaz, del Bayern Múnich, comete una falta sobre Achraf Hakimi, del París Sain-Germain, el martes 4 de noviembre de 2025, en un partido de la Liga de Campeones (AP Foto/Thibault Camus)

La jugada no tardó en encontrar más voces alineadas con la versión de la falta de intención. Harry Kane, delantero inglés y figura del Bayern, subrayó la naturaleza fortuita del incidente y la perspectiva de los propios futbolistas:

“Es muy duro y desafortunado, pero Lucho estaba tratando de sacar la pelota y el jugador de ellos (Hakimi) tenía el pie en medio y le quedó atrapado bajo la pierna de él. Eso es parte del fútbol. Es una lástima, por supuesto, cuando un jugador se lesiona de esta forma, pero nos pasó lo mismo en el Mundial de Clubes cuando Musiala se rompió la pierna por la misma situación y allí no pasó nada. Fue una jugada dura, obviamente cambió todo el partido, pero no dejamos que eso nos detuviera y encontramos el camino para ganar de todas formas”.