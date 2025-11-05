Dimayor definió hora y fecha de los partidos de vuelta de la semifinal de Copa Colombia: Nacional y Medellín llevan ventaja

Atlético Nacional ganó 4-1 al América en la ida; mientras que Independiente Medellín superó a Envigado 1-0 - crédito Colprensa

La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) confirmó los días y la hora en la que se jugarán los partidos de vuelta de la Copa Betplay Dimayor 2025, también conocida como Copa Colombia, entre Independiente Medellín y Envigado FC, y América de Cali contra Atlético Nacional.

El duelo entre los equipos antioqueños será el primero que defina finalista, pues se jugará el lunes 10 de noviembre a las 7:30 p. m. en el estadio Atanasio Girardot. Este partido en la ida, jugada en el Polideportivo Sur, terminó en victoria para el Poderoso de la Montaña 1-0.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Programación de los partidos de vuelta de la semifinal de la Copa Colombia 2025 - crédito Dimayor

Entretanto, el clásico entre verdes y rojos se definirá el domingo 16 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero desde las 5:00 p. m. En este duelo la ventaja es para Nacional 4-1 luego de los goles de Matheus Uribe, Juan Manuel Rengifo, Matheus Uribe y Juan Bauza. El descuento fue marcado por Yojan Garces.

La final del torneo que une a la primera y la segunda división del fútbol colombiano, se programaría entre el 10 y 20 de diciembre. Sin embargo, la Dimayor no ha oficializado estas fechas, pues está a la espera de la definición de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, en donde algún equipo podría repetir final y así priorizar las finales de Liga en los fines de semana de ese lapso de fechas.

Goleada de Nacional en la ida ante América de Cali para poner un pie en su tercera final consecutiva de Copa Colombia

Juan Manuel Rengifo marcó el gol olímpico de Atlético Nacional contra América de Cali en Copa BetPlay - crédito Colprensa

La reacción de América de Cali en los minutos finales permitió que el equipo visitante rescatara una pequeña posibilidad para el partido de vuelta de la semifinal de la Copa BetPlay. Luego de una ráfaga de goles sufrida en el segundo tiempo, los dirigidos por Diego Arias establecieron una ventaja de tres goles en el estadio Atanasio Girardot, al imponerse por 4-1 sobre su rival, lo que deja al conjunto verde con un pie en la final del torneo.

El quiebre del marcador tuvo lugar a escasos minutos del cierre de la primera mitad. Una recuperación en campo contrario de Matheus Uribe permitió que el propio Uribe asistiera a Bauzá, quien se combinó con Alfredo Morelos y sentenció el primer tanto con un remate al ángulo, resultado del trabajo colectivo ofensivo. Antes de llegar al descanso, el conjunto vallecaucano buscó igualar por intermedio de Rafael Carrascal y Omar Bertel, pero una nueva reacción de Ospina impidió el empate. Felipe Román a punto estuvo de ampliar al filo del entretiempo, pero el marcador se mantuvo 1-0.

Ya en la segunda parte, Atlético Nacional impuso un ritmo más alto y tradujo su dominio en goles. En el minuto cuarenta y nueve, Morelos desbordó y asistió a Uribe, quien remató con fuerza y aumentó la cuenta, desatando pasajes de gran superioridad local. Apenas cuatro minutos después, un tiro de esquina ejecutado por Juan Manuel Rengifo terminó en gol olímpico tras un fallo del guardameta Jura Soto, ampliando la diferencia. El cuarto gol llegó por medio de Morelos, quien ingresó sin oposición en el área y superó al arquero con un disparo cruzado.

América de Cali buscó una respuesta en el tramo final pero encontró dificultades en la definición. La insistencia rindió fruto cuando, en el minuto ochenta y uno, Yojan Garcés aprovechó un pase preciso de Cristian Barrios y concretó el descuento, insuficiente para alterar de manera sustancial el panorama.

Mínima ventaja para Medellín ante Envigado en la ida de la semifinal de la Copa Colombia

Envigado FC avanzó hasta la semifinal de la Copa Colombia pese a confirmarse su descenso a la segunda división para el 2026 - crédito Colprensa

La actuación de Juan Pablo Montoya fue determinante y mantuvo en pie a Envigado en la primera semifinal de la Copa BetPlay 2025, a pesar de la derrota ante Deportivo Independiente Medellín (DIM). El arquero local firmó intervenciones claves tanto en jugadas de campo como desde el punto penal, frente a un Medellín que desplegó variantes ofensivas a lo largo del compromiso.

Desde el inicio, Envigado optó por agrupar doble línea de cuatro y sacrificó presencia ofensiva para intentar neutralizar a los atacantes visitantes: Léider Berrío, Luis Sandoval y Francisco Fydriszewski. En la primera mitad, Montoya realizó varias atajadas para sostener el cero, incluyendo una mano salvadora ante un disparo desde fuera del área de Sandoval, desviando el balón al córner y consolidándose como figura.

El único tanto llegó en el minuto ochenta y cuatro, tras un centro de Londoño. El defensor Torijano ganó el duelo aéreo y su cabezazo al segundo palo encontró a Diego Moreno, quien conectó de cabeza y marcó el gol de la victoria visitante. Cuando el encuentro llegaba a su fin, el propio Londoño ejecutó un tiro libre que volvió a tener como protagonista a Montoya, evitando una desventaja mayor para Envigado.