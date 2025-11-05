Deportes

Periodista marroquí furioso con Luis Díaz por jugada que terminó en la lesión de Achraf Hakimi: “Eres un criminal”

El jugador colombiano, después de marcar un doblete, lanzó una imprudente plancha que terminó en la tarjeta roja en su contra y en la lesión de tobillo del jugador marroquí

Guardar
El colombiano Luis Díaz, del
El colombiano Luis Díaz, del Bayern Múnich, comete una falta sobre Achraf Hakimi, del París Sain-Germain, el martes 4 de noviembre de 2025, en un partido de la Liga de Campeones (AP Foto/Thibault Camus)

La noche en el Parque de los Príncipes quedó marcada por el desempeño ambivalente de Luis Díaz, quien pasó rápidamente de ser el protagonista absoluto al sufrir la expulsión más temprana del partido.

El delantero colombiano, figura indiscutida en el primer cuarto del encuentro al anotar dos goles para el Bayern Múnich, terminó viendo la tarjeta roja antes del descanso, dejando a su equipo en desventaja numérica frente al París Saint-Germain.

Poco antes del final de la primera parte, Díaz intervino en una jugada dividida ante Achraf Hakimi por el sector derecho.

En su intento de disputar el balón, el colombiano llegó tarde, impactando con fuerza el tobillo del defensor marroquí. El árbitro italiano, Maurizio Mariani, inicialmente sancionó la acción con una tarjeta amarilla.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, la intervención del VAR modificó el desenlace: tras revisar la jugada en video, el juez determinó la gravedad de la infracción y expulsó a Díaz con roja directa.

“La sanción se corrigió tras la revisión del VAR y se mostró la tarjeta roja directa”, estableció el colegiado en la comunicación oficial.

Esto ocasionó una ola de reacciones en redes sociales, sobre todo desde Marruecos, en donde permanecen pendientes de la evolución médica de Achraf Hakimi por la convocatoria para la próxima Copa Africana de Naciones, que se jugará entre el 21 de diciembre y el 16 de enero del 2026.

Post de periodista marroquí que
Post de periodista marroquí que trató de "Criminal" a Luis Díaz - crédito X

La más severa vino del periodista de Mouv, Said Amdaa que otorgo un agresivo calificativo al extremo colombiano: “La peor pesadilla de Marruecos… Achraf Hakimi abandona el campo lesionado. Ni siquiera puede caminar hasta los vestuarios. ¡ES UN DESASTRE! Luis Díaz, eres un criminal".

La reacción del comunicador no terminó allí, minutos después aseguró que de confirmarse la lesión del jugador marroquí presionará a Luis Díaz hasta el final de su carrera: “Luis Díaz, si lesionas a Hakimi antes de la Copa Africana de Naciones, te voy a presionar hasta el final de tu carrera. Esto va en serio”.

Sin embargo, varios perfiles de usuarios en redes sociales, identificados con los logos del PSG, defendieron a Luis Díaz y calificaron la jugada como una acción de partido:

  • “¿”Criminal"? ¡Oye, cálmate! Es solo fútbol, ​​no mató a nadie. Si alguna vez has jugado al fútbol, ​​sabes que esto puede pasar en una entrada... Sí, es una lástima para el jugador, pero su participación en la Copa Africana de Naciones aún podría no haber terminado" @OMeternel77
  • “Ni siquiera entra a placar, se cae... El pie de Hakimi queda atrapado entre sus muslos... La tarjeta amarilla estaba justificada, la roja es muy severa. Luis Díaz no tiene la culpa, es la gravedad, panda de aficionados al fútbol” @Nando_Cavenaghi

Esto dicen en Francia y Marruecos sobre la lesión de Achraf Hakimi

Soccer Football - UEFA Champions
Soccer Football - UEFA Champions League - Paris St Germain v Bayern Munich - Parc des Princes, Paris, France - November 4, 2025 Paris St Germain's Achraf Hakimi reacts after sustaining an injury as Khvicha Kvaratskhelia looks on REUTERS/Gonzalo Fuentes

La preocupación en Marruecos se intensificó tras la lesión sufrida por Achraf Hakimi durante el reciente encuentro entre el PSG y el Bayern Múnich, correspondiente a la cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions League. El lateral derecho abandonó el campo entre lágrimas después de un duro desafío por parte de Luis Díaz, quien fue expulsado tras la revisión del VAR.

La gravedad de la lesión de Hakimi permanece sin diagnóstico definitivo, pero la incertidumbre ya domina tanto en el entorno de la selección como en los medios del país norteafricano. Diversos periódicos locales han puesto el foco en el impacto que esta baja podría tener a corto plazo, dado que la Copa Africana de Naciones 2025 será organizada por Marruecos en apenas seis semanas.

Titular de prensa marroquí sobre
Titular de prensa marroquí sobre la lesión de Achraf Hakimi - crédito Marocco World News

Medios como Morocco World News subrayaron el momento especialmente delicado en que se produce la lesión: “Esta lesión ocurre en un momento crítico, justo cuando Marruecos se prepara para recibir la CAN por primera vez desde 1988. La ausencia de Hakimi, figura clave de los recientes éxitos internacionales del país, supondría un golpe duro para la defensa marroquí si no logra recuperarse a tiempo”.

Por su parte, Maroc Hebdo International manifestó el temor creciente ante la posible pérdida del defensor para el torneo continental, enfatizando que quedan solo seis semanas para el inicio de la competición y que Hakimi “podría perderse la CAN con Marruecos, equipo del que es capitán y uno de sus pilares defensivos”.

L’Opinion centró su análisis en el sentimiento colectivo de la afición marroquí: “Hakimi no es solo una pieza fundamental en el esquema de Walid Regragui, sino también un símbolo nacional para un pueblo que sueña con consagrarse en casa. El ambiente es de pesimismo; todo un país mantiene la respiración”.

Temas Relacionados

Luis DíazBayern MunichAchraf HakimiPSGChampions LeagueTarjeta Roja Luis DíazLesión HakimiMarruecosColombia-Deportes

Más Noticias

Luis Díaz envió mensaje a Achraf Hakimi tras la fuerte patada que le valió la expulsión: “Fue una noche llena de emociones”

Pese a que el “Guajiro” se mostró como una de las grandes figuras de los “Gigantes de Baviera” en París, su fuerte entrada fue el centro de la polémica en la victoria de su equipo

Luis Díaz envió mensaje a

EN VIVO Benfica vs. Bayer Leverkusen: siga aquí el partido del equipo de Richard Ríos en la cuarta semana de la fase de liga en la Champions League

El equipo portugués, dirigido por Jose Mourinho, es penúltimo en la tabla de posiciones sin puntos y buscará de local la primera victoria en la edición 2025-2026 de la Liga de Campeones

EN VIVO Benfica vs. Bayer

Estos son los partidos de Champions que se perderá Luis Díaz tras ser expulsado por falta contra Achraf Hakimi

El colombiano se perderá el duelo que definirá el liderato de la ‘Uefa Champions League’ ante Arsenal, en Londres, y su ausencia podría extenderse hasta diciembre

Estos son los partidos de

Así reaccionó la prensa internacional a la patada de Luis Díaz a Achraf Hakimi y la posterior expulsión del colombiano: “El peor cumpleaños”

Los “Gigantes de Baviera” ampliaron su racha de victorias a 16 partidos, con un Luis Díaz que vivió un primer tiempo de contrastes en París

Así reaccionó la prensa internacional

Mane Díaz gritó a más no poder los goles de Luis Díaz antes de ser expulsado frente al PSG en Champions League: “Te lo dije”

El guajiro fue protagonista en el duelo entre el Bayern Múnich y el cuadro parisino luego de anotar un doblete en el estadio Parque de los Príncipes de la capital francesa

Mane Díaz gritó a más
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Abusos, tortura y redención: joven

Abusos, tortura y redención: joven relató cómo fue reclutada por el Clan del Golfo a los 8 años

Dos soldados del Ejército que habían sido liberados en el Meta, fueron retenidos nuevamente por la comunidad: esto se sabe

El abogado que será el vocero del clan del Golfo en las negociaciones con el gobierno en Catar es experto defendiendo a jefes paramilitares: de quién se trata

Así funciona la finca ‘resort’ que estaría usando la disidencia de ‘Iván Mordisco’ para esconder secuestrados: “Ni el Ejército entra”

Explosión de mina antipersona en Antioquia deja dos heridos de gravedad y activa un operativo de traslado a Medellín

ENTRETENIMIENTO

Elder Dayán Díaz lanza un

Elder Dayán Díaz lanza un reclamo en vivo a sus mánagers y enciende las redes sociales: “Vamos a movernos”

Llane reveló por qué salió de Piso 21 y cómo era su relación con los demás cantantes del grupo: “Siempre me ha costado encajar”

“¡De lujo!”: Así reaccionaron las redes sociales a la más reciente publicación de la luna de miel de Paola Usme y Potro

Revelaron la primera tabla de nominados de ‘La mansión de Luinny’: así les fue a Karina García y Yina Calderón

Lina Tejeiro aseguró que mandaría a Yina Calderón a terapia: “Que entienda sus vacíos y lo que tiene que sanar”

Deportes

Luis Díaz envió mensaje a

Luis Díaz envió mensaje a Achraf Hakimi tras la fuerte patada que le valió la expulsión: “Fue una noche llena de emociones”

EN VIVO Benfica vs. Bayer Leverkusen: siga aquí el partido del equipo de Richard Ríos en la cuarta semana de la fase de liga en la Champions League

Estos son los partidos de Champions que se perderá Luis Díaz tras ser expulsado por falta contra Achraf Hakimi

Así reaccionó la prensa internacional a la patada de Luis Díaz a Achraf Hakimi y la posterior expulsión del colombiano: “El peor cumpleaños”

Mane Díaz gritó a más no poder los goles de Luis Díaz antes de ser expulsado frente al PSG en Champions League: “Te lo dije”