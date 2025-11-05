Periodista marroquí furioso con Luis Díaz por jugada que terminó en la lesión de Achraf Hakimi: “Eres un criminal”

El colombiano Luis Díaz, del Bayern Múnich, comete una falta sobre Achraf Hakimi, del París Sain-Germain, el martes 4 de noviembre de 2025, en un partido de la Liga de Campeones (AP Foto/Thibault Camus)

La noche en el Parque de los Príncipes quedó marcada por el desempeño ambivalente de Luis Díaz, quien pasó rápidamente de ser el protagonista absoluto al sufrir la expulsión más temprana del partido.

El delantero colombiano, figura indiscutida en el primer cuarto del encuentro al anotar dos goles para el Bayern Múnich, terminó viendo la tarjeta roja antes del descanso, dejando a su equipo en desventaja numérica frente al París Saint-Germain.

Poco antes del final de la primera parte, Díaz intervino en una jugada dividida ante Achraf Hakimi por el sector derecho.

En su intento de disputar el balón, el colombiano llegó tarde, impactando con fuerza el tobillo del defensor marroquí. El árbitro italiano, Maurizio Mariani, inicialmente sancionó la acción con una tarjeta amarilla.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, la intervención del VAR modificó el desenlace: tras revisar la jugada en video, el juez determinó la gravedad de la infracción y expulsó a Díaz con roja directa.

“La sanción se corrigió tras la revisión del VAR y se mostró la tarjeta roja directa”, estableció el colegiado en la comunicación oficial.

Esto ocasionó una ola de reacciones en redes sociales, sobre todo desde Marruecos, en donde permanecen pendientes de la evolución médica de Achraf Hakimi por la convocatoria para la próxima Copa Africana de Naciones, que se jugará entre el 21 de diciembre y el 16 de enero del 2026.

Post de periodista marroquí que trató de "Criminal" a Luis Díaz - crédito X

La más severa vino del periodista de Mouv, Said Amdaa que otorgo un agresivo calificativo al extremo colombiano: “La peor pesadilla de Marruecos… Achraf Hakimi abandona el campo lesionado. Ni siquiera puede caminar hasta los vestuarios. ¡ES UN DESASTRE! Luis Díaz, eres un criminal".

La reacción del comunicador no terminó allí, minutos después aseguró que de confirmarse la lesión del jugador marroquí presionará a Luis Díaz hasta el final de su carrera: “Luis Díaz, si lesionas a Hakimi antes de la Copa Africana de Naciones, te voy a presionar hasta el final de tu carrera. Esto va en serio”.

Sin embargo, varios perfiles de usuarios en redes sociales, identificados con los logos del PSG, defendieron a Luis Díaz y calificaron la jugada como una acción de partido:

“¿”Criminal"? ¡Oye, cálmate! Es solo fútbol, ​​no mató a nadie. Si alguna vez has jugado al fútbol, ​​sabes que esto puede pasar en una entrada... Sí, es una lástima para el jugador, pero su participación en la Copa Africana de Naciones aún podría no haber terminado" @OMeternel77

“Ni siquiera entra a placar, se cae... El pie de Hakimi queda atrapado entre sus muslos... La tarjeta amarilla estaba justificada, la roja es muy severa. Luis Díaz no tiene la culpa, es la gravedad, panda de aficionados al fútbol” @Nando_Cavenaghi

Esto dicen en Francia y Marruecos sobre la lesión de Achraf Hakimi

Soccer Football - UEFA Champions League - Paris St Germain v Bayern Munich - Parc des Princes, Paris, France - November 4, 2025 Paris St Germain's Achraf Hakimi reacts after sustaining an injury as Khvicha Kvaratskhelia looks on REUTERS/Gonzalo Fuentes

La preocupación en Marruecos se intensificó tras la lesión sufrida por Achraf Hakimi durante el reciente encuentro entre el PSG y el Bayern Múnich, correspondiente a la cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions League. El lateral derecho abandonó el campo entre lágrimas después de un duro desafío por parte de Luis Díaz, quien fue expulsado tras la revisión del VAR.

La gravedad de la lesión de Hakimi permanece sin diagnóstico definitivo, pero la incertidumbre ya domina tanto en el entorno de la selección como en los medios del país norteafricano. Diversos periódicos locales han puesto el foco en el impacto que esta baja podría tener a corto plazo, dado que la Copa Africana de Naciones 2025 será organizada por Marruecos en apenas seis semanas.

Titular de prensa marroquí sobre la lesión de Achraf Hakimi - crédito Marocco World News

Medios como Morocco World News subrayaron el momento especialmente delicado en que se produce la lesión: “Esta lesión ocurre en un momento crítico, justo cuando Marruecos se prepara para recibir la CAN por primera vez desde 1988. La ausencia de Hakimi, figura clave de los recientes éxitos internacionales del país, supondría un golpe duro para la defensa marroquí si no logra recuperarse a tiempo”.

Por su parte, Maroc Hebdo International manifestó el temor creciente ante la posible pérdida del defensor para el torneo continental, enfatizando que quedan solo seis semanas para el inicio de la competición y que Hakimi “podría perderse la CAN con Marruecos, equipo del que es capitán y uno de sus pilares defensivos”.

L’Opinion centró su análisis en el sentimiento colectivo de la afición marroquí: “Hakimi no es solo una pieza fundamental en el esquema de Walid Regragui, sino también un símbolo nacional para un pueblo que sueña con consagrarse en casa. El ambiente es de pesimismo; todo un país mantiene la respiración”.