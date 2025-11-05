Así quedó el tobillo de Achraf Hakimi después de la violenta patada de Luis Diaz en el PSG vs. Bayern Múnich

Achraf Hakimi recibió un duro golpe de Luis Díaz - crédito Gonzalo Fuentes / REUTERS

La preocupación se apoderó del Parque de los Príncipes cuando Achraf Hakimi abandonó el campo entre lágrimas tras una fuerte entrada de Luis Díaz durante el enfrentamiento entre PSG y Bayern Múnich por la Champions League.

El partido, correspondiente a la cuarta jornada de la fase de grupos, disputado el 4 de noviembre de 2025, concluyó con victoria alemana 2-1, pero la atención se centró en la gravedad de la lesión sufrida por el defensor marroquí.

Así quedó el tobillo del defensor marroquí después de la dura entrada de Luis Díaz - crédito @majoritionline / X

A medida que avanzaban las horas posteriores al encuentro, comenzaron a circular en redes sociales imágenes que mostraban el estado del tobillo izquierdo de Hakimi.

En las fotografías, el jugador del conjunto parisino aparece con la articulación visiblemente inflamada, consecuencia directa del impacto recibido por parte del extremo colombiano, quien intentó recuperar el balón por la banda para frenar un contragolpe rival. La crudeza de la imagen generó inquietud tanto en el entorno del PSG como entre los futbolistas del Bayern Múnich.

El incidente se produjo poco antes del final de la primera parte. Tras la infracción cometida por Díaz Marulanda, Hakimi cayó al césped y permaneció tendido, sujetándose la zona afectada con gestos de intenso dolor. La reacción del marroquí, que no pudo contener las lágrimas, evidenció la gravedad del golpe. El cuerpo médico del PSG lo atendió durante varios minutos antes de decidir su sustitución, lo que sumó incertidumbre sobre el alcance de la lesión en uno de los jugadores más importantes del vigente campeón de la Champions League.

Luis Díaz y la reacción de la prensa internacional

En la rueda de prensa posterior al partido, Luis Enrique, entrenador del PSG, abordó la situación de su dirigido y evitó responsabilizar al colombiano por lo ocurrido.

“Lo de Achraf es el fútbol. Es un deporte de contacto. Es una lástima. Es complicado para los jugadores. Son acciones que son así. Me acuerdo de la lesión de Musiala. Es mala suerte. Mañana (miércoles) será el día con el doctor”, declaró el técnico español.

Por su parte, Vincent Kompany, director técnico del Bayern Múnich, compartió una visión similar sobre la jugada.

“Él no lo hizo a propósito. Es la intensidad del partido. En ese momento, ni yo ni el árbitro vimos la acción a esa velocidad. Defiendo los intereses del equipo... Espero que no sea tan grave para Hakimi”, expresó.

La prensa europea no tardó en pronunciarse sobre el incidente. El diario francés L’Equipe ilustró la gravedad de la situación con el titular:

“De rodillas: Superado y debilitado por las lesiones de Dembélé y luego de Hakimi, el PSG sufrió una primera parte dolorosa.

A pesar de su superioridad numérica, no pudo evitar la derrota”, según destacó el medio. Por su parte, el diario catalán Mundo Deportivo subrayó el carácter simbólico de la acción al señalar:

“El duelo estrella anoche en Europa entre el PSG y el Bayern de Múnich estuvo marcado por la durísima entrada del colombiano Luis Díaz a Achraf Hakimi que provocó la expulsión del jugador del equipo alemán y que el lateral se marchara lesionado entre lágrimas.

Además, se daba la circunstancia que ayer no era un día cualquiera del defensa y uno de los jugadores capitales del PSG de Luis Enrique. Porque ayer Achraf Hakimi celebraba su 27 cumpleaños”, publicó el medio.

Así se jugará el complemento de la fecha 4 de la Champions League

5 de noviembre de 2025

Pafos vs. Villarreal

Estadio: Alphamega de Limassol

Hora: 12:45 p. m.

Árbitro: Sven Jablonski (Alemania)

Transmisión de TV: ESPN 2 y Disney Plus (Premium)

Qarabag vs. Chelsea

Estadio: Tofiq Bahramov de Bakú

Hora: 12:45 p. m.

Árbitro: Sebastias Gishamer (Austria)

Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus (Estándar y Premium)

Ajax vs. Galatasaray

Estadio: Johan Cruijff Arena de Ámsterdam

Hora: 3:00 p. m.

Árbitro: Benoît Bastien (Francia)

Transmisión de TV: ESPN 3 y Disney Plus (Estándar y Premium)

Benfica vs. Bayer Leverkusen

Estadio: Da Luz de Lisboa

Hora: 3:00 p. m.

Árbitro: Simone Sozza (Italia)

Transmisión de TV: ESPN 7 y Disney Plus (Premium)

Club Brujas vs. Barcelona

Estadio: Jan Breydel de Brujas

Hora: 3:00 p. m.

Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra)

Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus (Estándar y Premium)

Inter vs. Kairat Almaty

Estadio: Giuseppe Meazza de Milán

Hora: 3:00 p. m.

Árbitro: Luís Godinho (Portugal)

Transmisión de TV: ESPN 7 y Disney Plus (Premium)

Manchester City vs. Borussia Dortmund

Estadio: Etihad de Manchester

Hora: 3:00 p. m.

Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia)

Transmisión de TV: ESPN 2 y Disney Plus (Premium)

Marsella vs. Atalanta

Estadio: Stade Vélodrome de Marsella

Hora: 3:00 p. m.

Árbitro: José María Sánchez Martínez (España)

Transmisión de TV: ESPN 6 y Disney Plus (Premium)

Newcastle vs. Athletic Bilbao

Estadio: St. James Park de Newcastle

Hora: 3:00 p. m.

Árbitro: Ivan Kružliak (Eslovaquia)

Transmisión de TV: ESPN 4 y Disney Plus Premium