Por qué el partido del Independiente Medellín y el Envigado FC se terminó de jugar en la oscuridad

El Poderoso de la Montaña se impuso por la mínima diferencia en el partido de ida de las semifinales de la Copa Colombia ante Envigado FC, en una cancha con muchos problemas

Independiente Medellín ganó 1-0 en
Independiente Medellín ganó 1-0 en el partido de ida de la semifinal de la Copa BetPlay Dimayor 2025 - crédito Colprensa

La primera semifinal de la Copa Betplay entre Envigado e Independiente Medellín dejó imágenes inusuales: la oscuridad envolvió el estadio Polideportivo Sur durante los minutos finales, haciendo que el cierre del partido se diera en condiciones visuales mínimas tanto para jugadores como para espectadores.

Según reportes de hinchas y periodistas, la visibilidad era tan precaria que los aficionados recurrieron a las linternas de sus teléfonos móviles para intentar iluminar el campo.

El partido se disputó el lunes 3 de noviembre desde las 4:00 p. m., un horario que ya había levantado polémica. Al final, los críticos del horario tuvieron razón, ya que en el Polideportivo Sur no funcionan las luminarias y, por norma, los encuentros suelen realizarse a las 2:00 p. m. para evitar los problemas de luz.

Así se veía la cancha del Polideportivo Sur en el partido de Independiente Medellín vs. Envigado FC - crédito @elindigente1913
  • “Hace mucho no paso por acá. Pero solo vengo a decir que la iluminación del Polideportivo Sur de Envigado es una vergüenza, es inaudito. Así no se puede jugar” @Luilondo11
  • “Obviamente los genios de @Dimayor sabían que el polideportivo sur no tiene iluminación, la pregunta es, porqué programaron ese partido a esa hora?” @Will_Atara
  • “Quien me habla del inteligente que puso el partido de Envigado vs Medellín a las 4. Que mierda de “iluminación tiene el polideportivo sur de Envigado” @elindigente1913

Al escenario deportivo más importante del municipio de Envigado asistieron 5.946 personas, la mayoría hincha de Independiente Medellín, que coincidieron en la opinión de la mala iluminación.

Así fue el partido entre Envigado FC vs. Independiente Medellín en Copa Colombia

Envigado FC avanzó hasta la
Envigado FC avanzó hasta la semifinal de la Copa Colombia pese a confirmarse su descenso a la segunda división para el 2026 - crédito Colprensa

El arquero Juan Pablo Montoya se erigió como figura en la semifinal de ida de la Copa BetPlay 2025, pese a la derrota local. El Deportivo Independiente Medellín (DIM) se impuso como visitante por 0-1 frente al Envigado, en un duelo donde el elenco naranja afrontó casi toda la segunda mitad con un hombre menos por la expulsión del defensor Didier Palacios.

El desarrollo del partido dejó en evidencia la estrategia defensiva de Envigado, que apostó por una doble línea de cuatro con el objetivo de frenar el frente de ataque del Medellín, en el que destacaron Léider Berrío, Luis Sandoval y Francisco Fydriszewski. Durante la primera etapa, la intervención más relevante fue un potente disparo de zurda de Sandoval que exigió a Montoya, quien voló para desviar al tiro de esquina. Montoya acumuló varias atajadas importantes, consolidándose como uno de los nombres sobresalientes para su equipo.

El panorama cambió en los primeros minutos del complemento. El árbitro Jhon Ospina sancionó penal a favor del DIM y mostró la tarjeta roja a Palacios por una falta sobre Berrío dentro del área; ambas decisiones fueron ratificadas tras una revisión de siete minutos por el VAR. Leyser Chaverra ejecutó la pena máxima hacia la izquierda, pero Montoya volvió a lucirse al atajar el cobro. Posteriormente, el equipo visitante probó suerte con remates de media distancia: Berrío estrelló un balón en el poste y Fydriszewski exigió más intervenciones del arquero local.

El marcador se abrió recién a los ochenta y cuatro minutos. En esa acción, un centro de Londoño encontró el cabezazo de Torijano hacia el segundo palo, permitiendo que Diego Moreno anotara de cabeza el único gol del encuentro. Ya en el tiempo añadido, el DIM dispuso de una última ocasión clara mediante un tiro libre de Londoño, que fue contenido nuevamente por Montoya.

El enfrentamiento de vuelta quedó programado para el miércoles doce de noviembre en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, a las 8:00 p. m. En paralelo, la otra serie semifinal presenta ventaja de tres goles para Atlético Nacional sobre el América de Cali.

