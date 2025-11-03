Lesión de Jorge Carrascal no sería tan grave: el panorama del volante de Flamengo para la final de Copa Libertadores y los amistosos de Colombia

Hasta la fecha, en los canales oficiales del “Mengão” no se ha publicado un comunicado o parte médico oficial que detalle el alcance de la lesión sufrida por el volante - crédito Reuters/Selección Colombia

El mediocampista Jorge Carrascal, que vive un gran momento futbolístico con Flamengo de Brasil, tuvo que salir de cambio a los 21 minutos del compromiso que el “Mengão” terminó ganando como local por 3-0 ante Sport Recife, válido por la liga de Brasil (Brasileirão).

El futbolista cartagenero se retiró de la cancha del estadio Maracaná con dolores en su zona lumbar, luego de una acción en la que giró su cuerpo mientras hacía un control de balón: pese a que el futbolista se fue del terreno por sus propios medios, las muestras de dolor eran manifiestas.

Desde el 1 de octubre de 2025, fecha del compromiso, el entorno de Flamengo ha mantenido el hermetismo en torno al tema: hasta la fecha, en los canales oficiales del “Mengão” no se ha publicado un comunicado o parte médico oficial que detalle el alcance de la lesión sufrida por el volante, que es internacional con la selección Colombia.

Por cuenta de ello, la prensa deportiva de Brasil ha estado al tanto del estado de salud de Jorge Carrascal: la periodista brasileña Mônica Alves, que cubre la actualidad deportiva de Flamengo, descartó en un principio que la lesión del futbolista colombiano se tratara de una fractura, que en un principio lo habría descartado para la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras.

“La situación ha cambiado: además del edema, el centrocampista presenta una distensión en la costilla derecha. Carrascal se despertó con molestias, pero continúa con el tratamiento. Su regreso dependerá de la evolución del dolor; podría estar disponible para uno o dos partidos, o podría tardar un poco más”, aseguró Alves desde su cuenta de X.

Pese a que no estableció una fecha, la periodista Alves asegura que el alcance de la lesión del futbolista ex River Plate no lo marginaría del compromiso definitivo que se disputará el 29 de noviembre de 2025, en el estadio Monumental de Lima (Perú).

Inclusive, la periodista Mônica Alves, que también es redactora del portal periodístico Coluna do Fla, aseguró que la lesión de Carrascal tampoco le impediría concentrarse con la selección Colombia: Alves aseguró, a falta de confirmación oficial, que el volante estará en la convocatoria del seleccionador Néstor Lorenzo para la última ronda de amistosos de 2025.

“El mediocampista del Flamengo está en la convocatoria de la Selección Colombiana para los amistosos contra Nueva Zelanda (15 de noviembre) y Australia (18 de noviembre). Carrascal se recupera de una lesión en las costillas, pero el club no la considera grave. Se espera que el número 15 regrese pronto a las canchas. Los departamentos médicos del Flamengo y de Colombia están en contacto permanente respecto a la situación del jugador”, aseguró Alves en otra publicación de X

Carrascal, uno de los ausentes en los amistosos de octubre

El futbolista cartagenero fue uno de los excluidos de la nómina que encaró los amistosos en octubre ante México (4-0) y Canadá (0-0) en Texas y Nueva Jersey, respectivamente, luego de que Lorenzo revelara que, pese a que venía sumando minutos con Flamengo, también presentaba problemas físicos: “Viene jugando con mucho dolor, infiltrado y preferí que no hiciera parte de este microciclo“, aseguró para entonces el seleccionador nacional, en diálogo con Gol Caracol.

Además de Carrascal, otro de los nombres que sorprendió por su ausencia en la convocatoria fue el de Jhon Arias, volante del Wolverhampthon de Inglaterra. Sobre ese caso particular, Lorenzo aseguró que decidió apartarlo de la convocatoria argumentando que el jugador chocoano estaba afrontando un periodo de adaptación en club inglés.

“Se viene adaptando a su club, que se encuentra en un campeonato difícil. Hablé con él, se lo expliqué, seguramente estará en los partidos de noviembre”, señaló Lorenzo para el mismo medio.