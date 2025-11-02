Jhon Jader Durán marcó en la victoria de Fenerbache ante Besiktas: perdián 2-0

El colombiano anotó su primer gol con la camiseta de Fenerbahçe - crédito Redes Sociales

Después de la lesión que sufrió en un partido de la selección Colombia ante Perú en Barranquilla, por el que se generaron rumores sobre una posible pelea entre él y sus compañeros, Jhon Jader Durán ha estado inactivo en gran parte de la temporada.

Desde que llegó a Fenerbache, procedente del Al Nassr, el delantero ha sufrido varias dolencias musculares, que han provocado que se especule con la posibilidad de que vuelva a Arabia antes de tiempo.

Sin embargo, en más de una ocasión el presidente del club turco ha expresado su respaldo por el joven goleador, que es mencionado en varias listas de promesas del fútbol mundial.

Esta confianza fue fundamental para que Durán volviera a los terrenos de juego y el 2 de noviembre anotara el gol del triunfo para su equipo en el clásico del fútbol turco ante Besiktas, que empezaron perdiendo.

El colombiano no anotaba desde que jugaba en Arabia - crédito Fenerbache

En desarrollo...