Hay incertidumbre sobre el futuro de James Rodríguez en México: esto dijo el técnico del Club León

Ignacio Ambriz reconoció que no sabe que será del futuro de James Rodríguez- crédito @clubleonfc / X

La incertidumbre en torno al futuro del colombiano James Rodríguez en el Club León se mantiene como uno de los temas más comentados en el fútbol mexicano, especialmente cuando el final de la temporada se aproxima y las especulaciones sobre su continuidad se intensifican.

Mientras la directiva y el propio jugador guardan silencio, la atención se centra en las declaraciones del entrenador Ignacio Ambriz, quien ha ofrecido la única voz oficial hasta el momento.

Ignacio Ambriz reconoció que desconoce el futuro de James Rodríguez en las "Fieras"-crédito @estoenlinea/X

En la antesala del enfrentamiento entre León y América de México, los medios de comunicación abordaron a Ignacio “Nacho” Ambriz en su llegada a la capital para conocer detalles sobre la situación contractual del mediocampista colombiano.

El técnico fue enfático al señalar que, hasta ahora, no existe una decisión tomada respecto al porvenir de Rodríguez. “No me he reunido con Jesús Martínez (presidente del equipo), todavía no lo hemos hablado. Realmente no sé lo que venga para James, ahorita viene con nosotros; jugará frente a América de México”, afirmó Ambriz, subrayando que el presente inmediato del futbolista está ligado al próximo compromiso ante las ‘águilas’.

La falta de información concreta ha alimentado las versiones que circulan en México sobre una posible salida de Rodríguez al finalizar el año. Mientras algunos sostienen que el jugador ya habría decidido no renovar su vínculo, otros esperan que existan negociaciones en curso entre la dirigencia y el ‘10’. Lo cierto es que, según el propio Ambriz, cualquier definición sobre el futuro del colombiano se postergará hasta la conclusión del torneo.

“De alguna u otra forma hasta que no se acabe el torneo no sabremos cómo viene todo lo demás y ahorita lo que tenemos que pensar es terminar bien este torneo”, concluyó el entrenador de León.

Razones de la posible salida de James Rodríguez

El colombiano ha sido cuestionado por su falta de compromiso con León - crédito Neto Buenrostro

El futuro de James Rodríguez en el Club León se encuentra bajo un manto de incertidumbre, impulsado por el peso de su salario y el rendimiento colectivo del equipo en la Liga MX. De acuerdo con información difundida por el periodista Paco Vela y replicada por diversos medios que siguen la actualidad del club de Guanajuato, la directiva ya estaría planificando la próxima temporada sin el mediocampista colombiano.

En las últimas semanas, los rumores sobre la inminente salida de James Rodríguez han cobrado fuerza, especialmente por el impacto económico que representa su contrato.

Según reveló Paco Vela, el salario del jugador asciende a seiscientos mil dólares mensuales (USD 600.000), una cifra que, en palabras del periodista, resulta insostenible para la situación financiera actual del Club León. Este aspecto económico se suma a la percepción de un impacto deportivo limitado, lo que ha generado dudas sobre su papel en la planificación para la temporada 2026.

Durante el programa Conexión MT, Paco Vela aseguró que la institución ya proyecta el próximo torneo sin el colombiano. El reportero, citado por el portal deportivo Medio Tiempo, afirmó: “León ya prepara el siguiente semestre, ya sin James. No es oficial, pero denlo por hecho. Hoy les decimos que James no va a continuar con el equipo del León”. Esta declaración refuerza la idea de que la decisión estaría prácticamente tomada, aunque aún no se haya hecho un anuncio formal.

En cuanto a su presente en México, Vela subrayó que, aunque James Rodríguez goza de una buena relación con la afición y disfruta de comodidad en el club, su continuidad no está garantizada desde el punto de vista deportivo. El periodista explicó:

“James Rodríguez está, pero si contento en León, es titular, es el capitán, la gente lo ama, no tiene responsabilidades, no tiene exigencias y no hay otro lugar en el mundo donde le garanticen jugar, acá juega porque juega, ya sea de titular o de cambio y gana lo que gana. Si León quiere mejorar, me queda claro que James no es el único problema, pero tampoco fue la solución, y económicamente genera una carga que, una plaza como León, es más en el futbol mexicano, no creo que haya una plaza que soporte pagar 600 mil dólares mensuales”, concluyó.

Cuándo vuelve a jugar el Club León

James Rodríguez celebrando un gol ante Toluca por la Liga MX - crédito Club León

En el plano deportivo, el Club León ocupa actualmente el puesto 17, con 13 puntos, y encara la recta final de la temporada con la necesidad de sumar victorias para fortalecer su proyecto de cara al 2026.

El duelo ante América de México está programado para este sábado 1 de noviembre a las 10:10 p. m. (hora colombiana), un encuentro que podría resultar determinante tanto para el cierre del campeonato como para el futuro inmediato de varias figuras del plantel.

Y luego, para cerrar el campeonato, jugará ante el Puebla en el estadio Nou Camp ante el Puebla, el 8 de noviembre de 2025, a partir de las 8:00 p. m. (hora de Colombia).

