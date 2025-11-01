Esta fue la ‘jugadita’ de América de Cali para suspender la sanción del estadio Pascual Guerrero por Copa BetPlay

América de Cali tenía una sanción de su estadio por seis partidos, debido a desmanes de hinchas en la final de Copa Colombia 2024 - crédito Colprensa

América de Cali está ilusionado no solo con entrar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay, pese a que parece un camino difícil, sino con salir campeón por primera vez de la Copa Colombia, la misma que tuvo cerca en la edición 2024 y la perdió ante Atlético Nacional, su rival en las semifinales de 2025.

Para esa serie, los rojos por fin volverán a contar con público en el estadio Pascual Guerrero, luego de la sanción que la Dimayor le impuso desde diciembre por los disturbios de un grupo de aficionados en la final de la pasada Copa BetPlay en Cali, que suspendió el compromiso a los 85 minutos con el marcador sin goles.

Durante casi todo el certamen, los Escarlatas jugaron todo el torneo sin simpatizantes, con las tribunas vacías y esperando el momento justo para hacer una “jugadita” que incluso Nacional ha usado para librarse de castigos fuertes contra sus jugadores y entrenadores.

¿Cómo América se libró de su sanción?

Luego de aquellos desmanes el 15 de diciembre de 2024, la Dimayor quiso imponer una sanción ejemplar y que sirviera de advertencia para aquellos aficionados que usaran la violencia adentro o afuera de los estadios, que causó polémica porque se le sumó otra de la Alcaldía de Cali que lo afectó en la Liga BetPlay.

Sin embargo, América de Cali logró que la Dimayor le suspendiera el castigo de seis jornadas sin público como local en la Copa Colombia, que lo afectó desde la primera fase y se esperaba que abrieran las puertas para los hinchas de cara a las semifinales contra Atlético Nacional.

Todo fue gracias a que los rojos apelaron al famoso artículo 42 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol, que permite que cualquier sanción quede interrumpida por seis meses, en caso de que el club o persona cumpla con la mitad de lo estipulado por el comité, siempre y cuando no supere las seis fechas.

“Conceder la solicitud de suspensión parcial de la ejecutoriedad de la sanción impuesta al Club América de Cali S.A, por medio del artículo 7° de la Resolución No. 118 de 2024 consistente en tres (3) fechas de suspensión Total de plaza, en la medida en que se acreditaron los elementos objetivos, así como las circunstancias concurrentes dispuestas en el artículo 42 del CDU de la FCF“, decía la resolución de la Dimayor.

Como América jugó sin público ante Tigres, Bucaramanga y Junior, accedió a dicho artículo que es conocido porque Atlético Nacional lo usa mucho para que sus jugadores sancionados no pasen tanto tiempo afuera de las canchas, el caso más reciente fue Alfredo Morelos, castigado por simular una falta durante dos semanas y solo pagó una.

América va camino a Medellín

Con la jornada 19 aplazada por el duelo aplazado con Boyacá Chicó de la fecha 18 de la Liga BetPlay, que será el jueves 6 de noviembre, se adelantaron las semifinales de la Copa Colombia y los rojos apuraron su preparación para verse con los Verdolagas en su casa.

América de Cali empezará las semis con Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot, desde las 6:30 p. m. y con la esperanza de sacar un buen resultado para la vuelta, además de que será una revancha porque se vieron en la final de 2024 y los rojos perdieron por 3-1 en el marcador global.

Josen Escobar y Jean Pestaña son bajas de los rojos para la ida de las semifinales, ambos por temas disciplinarios, en especial el defensor que deberá pagar en los dos partidos de la serie, por lo que el técnico David González y Alex Escobar deberán replantear la estrategia.