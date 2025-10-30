Deportes

Millonarios “patearía en el suelo” al Deportivo Pereira: le sacaría una de sus figuras por la crisis económica

En medio de la renuncia del técnico Rafael Dudamel y la huelga de jugadores por la falta de salarios, los azules se interesarían en un volante que Hernán Torres conoce bien

Millonarios le quitaría al Deportivo
Millonarios le quitaría al Deportivo Pereira uno de sus jugadores importantes para la temporada 2026 - crédito Millonarios FC

Deportivo Pereira pasa por una de sus peores crisis económicas en los últimos años, que cuando se creía que era tema del pasado tras la estrella de 2022, volvió con más fuerza provocando una huelga de jugadores en los últimos dos encuentros, que dejó a los juveniles asumiendo la Liga BetPlay.

En medio de esa situación, Millonarios aprovecharía para quedarse con una de las figuras de los Matecañas, un volante que sería del interés del técnico Hernán Torres y se convertiría en uno de los refuerzos para la temporada 2026, en la que busca varios hombres de experiencia para la plantilla.

Ofrecido a Millonarios

La posibilidad de que Juan David Ríos, actual mediocampista de Deportivo Pereira, se incorpore a Millonarios para la temporada 2026 ha comenzado a ganar relevancia en el entorno del fútbol colombiano, debido a la crisis en el cuadro de Risaralda.

Según información divulgada por el periodista Julián Capera, el jugador habría sido ofrecido al club bogotano en medio de la situación económica e institucional que atraviesa el conjunto Matecaña. Este escenario coincide con la estrategia de los azules, que busca reforzar su plantilla y consolidar un proyecto deportivo ambicioso bajo la dirección de Hernán Torres.

Juan David Ríos es una
Juan David Ríos es una de las figuras del Deportivo Pereira en los últimos años - crédito Lina Gasca / Colprensa

La situación de Ríos en Deportivo Pereira es incierta debido a los problemas internos del club, lo que ha motivado a varios futbolistas a considerar nuevos destinos. En este contexto, el nombre del mediocampista aparece como una opción atractiva para Millonarios, que ya piensa en la conformación de su equipo para 2026, aunque aún mantiene opciones matemáticas de clasificar a los cuadrangulares.

El interés en el volante responde, en parte, a la relación entre el jugador y el técnico Hernán Torres. Ambos coincidieron en Deportes Tolima y lograron el título de Liga BetPlay en el primer semestre de 2021, superando precisamente a los embajadores en la final. El timonel vería con buenos ojos la llegada de Ríos, especialmente porque el club necesita fortalecer la posición de contención.

Hernán Torres prometió que Millonarios
Hernán Torres prometió que Millonarios armaría una mejor plantilla para la temporada 2026 - crédito Cristian Bayona / Colprensa

Renovaciones en el azul

Mientras tanto, la directiva de Millonarios avanza en la consolidación de su plantilla para el futuro con la renovación de dos de sus referentes defensivos: el central Jorge Arias y el lateral izquierdo Danovis Banguero.

Arias, de 32 años, firmó un nuevo contrato que lo vincula con la institución hasta junio de 2027. Tras la firma, el defensor expresó al club que “quiero seguir retribuyendo ese cariño en la cancha, ayudando al equipo a crecer, agrandando la historia de este club con títulos”.

Jorge Arias juega con Millonarios
Jorge Arias juega con Millonarios desde enero de 2023, saliendo campeón de la Liga BetPlay y la Superliga - crédito Captura de video Win Sports

Por su parte, Danovis Banguero extendió su vínculo contractual hasta diciembre de 2025, celebrando su renovación poco después de cumplir 36 años. El lateral, que llegó a Millonarios en 2024, manifestó su compromiso con el equipo: “Soy un gladiador en el terreno de juego, lo entrego todo y así va a seguir siendo”.

Crisis en Deportivo Pereira

El contexto en Deportivo Pereira podría facilitar la salida de jugadores como Ríos. La crisis económica e institucional que afecta al club ha generado incertidumbre entre sus figuras, que evalúan alternativas ante la posibilidad de quedar libres para negociar con otros equipos. Esta coyuntura abre la puerta para que Millonarios, en pleno proceso de reestructuración, busque incorporar refuerzos de calidad de cara a la próxima temporada.

Cabe recordar que, durante la tarde del miércoles 29 de octubre, se registró la renuncia del técnico Rafael Dudamel, debido a la deuda salarial que supera los dos meses, lo que abre la opción a que más deportistas hagan lo mismo bajo normas de la FIFA, sin que sean castigados por la institución.

