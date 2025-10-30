Deportes

Mane Díaz, papá de Luis Díaz, fue reconocido con curiosa publicación por parte del Bayern Múnich: “Aquí camellamos, primo”

La imagen del padre de Luis Díaz, con sombrero vueltiao y sonrisa contagiosa, ha revolucionado las redes sociales del club, luego de la victoria ante el Colonia

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Guardar
Luis Diaz sigue destacándose con
Luis Diaz sigue destacándose con los "Gigantes de Baviera"- crédito Thilo Schmuelgen / REUTERS

El triunfo 4 a 0 del Bayern Múnich en la Copa de Alemania frente al Colonia (Köln), el 29 de octubre de 2025, no solo consolidó la destacada actuación de Luis Díaz, aportando un gol y una asistencia.

También puso en el centro de la conversación a su padre, “Mané” Díaz, cuya presencia y carisma han trascendido el ámbito deportivo y se han convertido en un fenómeno viral que acompaña la carrera internacional del delantero colombiano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los "Gigantes de Baviera" animaron
Los "Gigantes de Baviera" animaron la previa del partido ante Colonia por la Copa de Alemania, con una foto del papá de Luis Díaz - crédito @FCBayernES / X

La interacción entre la afición y la imagen de Mane Díaz se ha intensificado tras el último partido de Copa. La cuenta oficial del club en la red social X publicó una fotografía de Mane sonriente, luciendo un sombrero vueltiao y la camiseta del Bayern Múnich, acompañada del mensaje:

“Aquí camellamos todos, primo... Atentamente: Su admin”.

Esta publicación generó una oleada de respuestas entusiastas por parte de los seguidores, quienes expresaron comentarios como:

  • "Jajaja jajajaja jajajaja el mañe la vacila en la Guajira, Barranquilla, porto, liverpool y ahora en Bayer jajaja jajaja" - crédito @AlfonsojRoserop
  • "Jajajajajajaja el folclore Barranquillero y costeño en general, esta escalando a nivel internacional" - crédito @LuisGuem
  • "Papa de lucho y papá de Yamal viviendo de sus hijos...." - crédito @Tweetoletto

Otros mensajes destacaron la presencia de Mané en diferentes ciudades y equipos, señalando: “El Mane la vacila en la Guajira, Barranquilla, Porto, Liverpool y ahora en Bayern”.

El fenómeno viral que rodea a Mané Díaz ha reforzado la asociación entre la imagen del futbolista y la cultura caribeña colombiana, proyectando elementos del folclore local en el escenario internacional del fútbol europeo. Esta dinámica ha sido aprovechada por el club para fortalecer su vínculo con la comunidad hispanohablante y potenciar la identidad multicultural de su plantilla.

Bayern Múnich se hizo fuerte ante el Colonia

El momento cuando Harry Kane
El momento cuando Harry Kane anota el segundo gol ante Colonia en el partido del Bayern Múnich por la Copa de Alemania - crédito Thilo Schmuelgen / REUTERS

La reacción del Bayern Múnich en el estadio Rhein Energie transformó un inicio adverso en una victoria contundente por 4-1 frente al Colonia en la segunda ronda de la Copa de Alemania. El conjunto dirigido por Kompany se sobrepuso a un gol en contra y terminó imponiendo su jerarquía en el marcador, en un encuentro que comenzó con paridad y terminó con dominio absoluto del equipo bávaro.

El desarrollo del partido mostró desde el inicio un equilibrio de fuerzas, con oportunidades para ambos equipos. La igualdad se rompió a los treinta y un minutos, cuando Ragnar Ache se elevó en el área y, tras un tiro de esquina, conectó un cabezazo que superó al arquero Jonas Urbig, adelantando al Colonia y generando sorpresa en la Copa de Alemania.

La respuesta del Bayern no se hizo esperar. Apenas cinco minutos después, una secuencia de pases de derecha a izquierda culminó con un remate de Stanisic que el arquero rechazó hacia el centro del área. Luis Díaz, atento al rebote, empujó el balón para establecer el empate en un momento adverso para los de Múnich. El colombiano aprovechó la oportunidad y marcó el 1-1, devolviendo la confianza a su equipo.

La remontada se consolidó rápidamente. Solo dos minutos después del empate, Harry Kane recibió el balón en el área y, con un remate de media vuelta y escaso ángulo, puso en ventaja al Bayern. El delantero inglés no solo fue determinante en ese momento, sino que amplió la diferencia en la segunda mitad: anticipó al arquero en un tiro de esquina y, con un cabezazo preciso, anotó el 3-1.

El cuarto gol llegó tras una jugada colectiva que comenzó por la banda derecha y se trasladó al sector izquierdo. Luis Díaz tuvo la opción de rematar, pero optó por asistir a Michael Olise, quien ingresó al área sin oposición y definió para sellar el 4-1. Esta acción reflejó la superioridad colectiva del Bayern en la etapa final del encuentro.

A pesar de que el Colonia sorprendió al abrir el marcador y el partido se mantuvo parejo en los primeros minutos, el desenlace fue una victoria cómoda para el conjunto de Múnich. El dominio del Bayern quedó evidenciado en la contundencia de sus ataques y en la capacidad de sus figuras para resolver en los momentos clave. El partido, que puede revivirse por Disney+ en Sudamérica, dejó en claro la diferencia de jerarquía entre ambos equipos.

Harry Kane fue protagonista con dos goles, mientras que Luis Díaz y Michael Olise completaron la goleada. El Colonia, pese a su esfuerzo inicial, no pudo sostener la ventaja y terminó cediendo ante la presión y el despliegue ofensivo del Bayern.

Temas Relacionados

Bayern Múnich Luis Díaz Mané Díaz Vincent KompanyCopa de AlemaniaColonia vs. Bayern MúnichColombia-Deportes

Más Noticias

Hora y dónde ver Llaneros vs. Atlético Nacional: el verde paisa puede ser líder de la tabla de posiciones

El equipo antioqueño deberá ganar por una diferencia de tres goles para ser líderes de la Liga Betplay II-2025 y mantener viva la pelea por la ventaja deportiva en los cuadrangulares semifinales

Hora y dónde ver Llaneros

El Tour Colombia no se hará en 2026: esto dijo la Federación Colombiana de Ciclismo

El máximo ente del ciclismo nacional anunció que no realizará el Tour Colombia en 2026, por la imposibilidad de reunir los fondos requeridos para organizar la competencia bajo las normas internacionales

El Tour Colombia no se

Boyacá Chicó vs. América de Cali ya tendría fecha y estadio: cuándo se jugará el partido aplazado de la fecha 18

Este duelo tiene en riesgo la programación de la fecha 19 de la Liga Betplay II-2025, porque los clubes de fútbol exigieron llegar a la penúltima fecha con el calendario al día para disputar los partidos

Boyacá Chicó vs. América de

Luis Díaz suma reconocimientos en Alemania: fue nominado a mejor jugador del mes en la Bundesliga

El futbolista colombiano se adapta con rapidez al Bayern Múnich, y ha sido decisivo en las victorias ante Borussia Dortmund y Borussia Mönchengladbach, y figura en la goleada frente al Eintracht Frankfurt

Luis Díaz suma reconocimientos en

Iván Mejía lanzó fuerte crítica a los directivos de Millonarios: “Denle las gracias al petulante”

La eliminación del 16 veces campeón del fútbol colombiano provocó una ola de críticas tanto en su hinchada, como en el periodismo deportivo

Iván Mejía lanzó fuerte crítica
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Activista confrontó a la ex

Activista confrontó a la ex señorita Antioquia Laura Gallego por defender sus polémicas publicaciones: “Reina, más fácil decir ‘me equivoqué’”

Atentado contra el Ejército en el Cauca deja un soldado muerto y diez heridos: disidencias de ‘Iván Mordisco’ fue la responsable

La JEP otorgó beneficio judicial a 133 exmilitares por ‘falsos positivos’ en Catatumbo entre 1999 y 2008

Disidencias de las Farc atentaron contra la estación de Policía de Suárez, Cauca: ataque habría sido ejecutado con drones

Cayó ‘Junior’, integrante del ELN que habría participado en el atentado a la escuela General Santander en 2019, que dejó 22 cadetes asesinados

ENTRETENIMIENTO

Entrenador de Yina Calderón reveló

Entrenador de Yina Calderón reveló cuál era el plan inicial de la empresaria en la pelea con Andrea Valdiri: la dejó al descubierto

Yina Calderón protagoniza el primer conflicto en ‘La mansión de Luinny’ y la producción intervino: “Te coses la boca, que yo no te he dicho nada”

Yina Calderón confirmó que Westcol terminó de pagar la deuda que tenía tras su participación en ‘Stream Fighters 4’

Karina García reveló qué pasó en la pelea contra Karely Ruiz en ‘Stream Fighters’ y por qué no pudo dar entrevistas: “En camilla”

Melissa Gate no podría quedarse mucho tiempo en República Dominicana: la paisa tendría líos judiciales

Deportes

Hora y dónde ver Llaneros

Hora y dónde ver Llaneros vs. Atlético Nacional: el verde paisa puede ser líder de la tabla de posiciones

El Tour Colombia no se hará en 2026: esto dijo la Federación Colombiana de Ciclismo

Boyacá Chicó vs. América de Cali ya tendría fecha y estadio: cuándo se jugará el partido aplazado de la fecha 18

Luis Díaz suma reconocimientos en Alemania: fue nominado a mejor jugador del mes en la Bundesliga

Iván Mejía lanzó fuerte crítica a los directivos de Millonarios: “Denle las gracias al petulante”