Juan Pablo Montoya reveló que solo vio un partido en su vida “por obligación”: fue uno de los más importantes de la selección Colombia

Juan Pablo Montoya reconoció en una reciente entrevista que hay dos cosas para las que se considera "negado": el fútbol y bailar - crédito Colprensa

La carrera de Juan Pablo Montoya marcó a fuego la historia del deporte colombiano, no solo por sus triunfos en distintas categorías del automovilismo como la Fórmula Cart, la Fórmula 1, la Nascar o las carreras de resistencia, sino por el fenómeno social a su alrededor.

Ahora, alejado de la actividad y más centrado en apoyar a su hijo Sebastián y a otros talentos como Salim Hanna, que viene despuntando en Fórmula 4, el bogotano reconoce que tiene oportunidades de explorar otro tipo de pasiones. Eso sí, la mayoría de veces ligadas al deporte.

“Yo no tengo coordinación ni habilidad para todo. Yo hago golf, tenis, squash...”, expresó, para acto seguido admitir que tenía dos puntos débiles: “Para fútbol y para bailar soy negado”, confesó, y hasta remarcó que “cuando le digo negado me estoy dando crédito”.

Montoya se reconoció como amante del golf, y reveló que ha jugado algunas veces con Camilo Villegas - crédito Jim Dedmon/Reuters

Montoya profundizó particularmente en su pasión por el golf. “Yo jugaba golf con Camilo Villegas. (Sebastián) Muñoz ganó ahorita el fin de semana y me dijo que venía a finales de año... Lo felicité, me dijo que estaba aquí a finales de año que jugáramos golf”. Pese a ser esencialmente un momento de esparcimiento, el colombiano se reconoció como alguien perfeccionista, inclusive en esa faceta. “Yo juego decente. Siempre me ha gustado jugar. Antes jugaba mejor. Antes era handicap dos, ahora estoy en cinco, cinco y pico”, explicó.

Montoya también reveló ser amante del ciclismo, y reveló que ocasionalmente corre junto a Rigoberto Urán. ”Con él vamos a comer a veces en Mónaco”, manifestó.

Como contrapartida, el dos veces ganador de las 500 Millas de Indianápolis admitió no tener afinidad con el fútbol, a tal punto que solo vio un partido de fútbol en su vida, y fue por obligación.

Montoya reveló que estuvo entre los miles de espectadores que vieron el gol de Freddy Rincón ante Alemania, en vivo y en directo - crédito AFP

Casualmente, ese partido fue uno de los más importantes en la historia de la selección Colombia: el disputado contra Alemania en el estadio San Siro de Milán, el 19 de junio de 1990, en el cierre del grupo D de la Copa del Mundo celebrada ese año en Italia, un empate 1-1 con anotación de Freddy Rincón que le dio por primera vez a la Tricolor la clasificación a unos octavos de final.

“En 1990, fue mi primer mundial de karts en Italia. Y era el mundial de fútbol en Italia. Y mi papá me hizo ir al estadio cuando Colombia jugó contra Alemania. Ese es el único partido de fútbol al que yo he ido completo. No más”, admitió.

Montoya reveló que lo invitaron a ir al Mundiald de Brasil 2014, pero se negó - crédito @FifaWorldCup/X

Pero, ni siquiera ser testigo de ese momento cumbre del deporte nacional hizo que el balompié lo sedujera. De hecho, en la charla afirmó que no quiso ver el Mundial de Brasil 2014 allí, a pesar de la insistencia de su esposa, Connie Freydell.

“Connie quería ir. Estábamos en Pocos, en Pensilvania, haciendo unos tests y dice: ‘Vamos, que es que un amigo mío está allá, que no sé qué’. Yo le dije: ‘Ve’. Me dice ‘¿Cómo que ve?’. Le dije: ‘Sí, ve’. Ella dijo ‘¿No te importa que yo vaya?? y le respondí ‘No, vete. Al revés, no me invites. Me haces un favor no invitándome’”, relató entre risas.

Durante la charla, Montoya también abordó un reto de TikTok en el que participó recientemente acompañado de su hijo Sebastián, y en el que los comentarios reconocieron que no era bueno bailando. “Dios mío. Me dijeron: ‘¿Hacemos un TikTok?’. Y yo les dije: ‘Pues... hay que ayudar. Sí’. Vi el baile y empezaron a dar vueltas. Le dije: ‘No jodás, yo le brinco, pero no le hago más’. Yo con la coordinación que yo tengo...“, manifestó, tomándolo con sentido del humor.