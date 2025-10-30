Deportes

Juan Pablo Montoya reveló que solo vio un partido en su vida “por obligación”: fue uno de los más importantes de la selección Colombia

El piloto colombiano reconoció no ser un gran fan del fútbol, y hasta confesó que dejó de ir a un mundial pese al deseo de su esposa, Connie Freydell

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

Guardar
Juan Pablo Montoya reconoció en
Juan Pablo Montoya reconoció en una reciente entrevista que hay dos cosas para las que se considera "negado": el fútbol y bailar - crédito Colprensa

La carrera de Juan Pablo Montoya marcó a fuego la historia del deporte colombiano, no solo por sus triunfos en distintas categorías del automovilismo como la Fórmula Cart, la Fórmula 1, la Nascar o las carreras de resistencia, sino por el fenómeno social a su alrededor.

Ahora, alejado de la actividad y más centrado en apoyar a su hijo Sebastián y a otros talentos como Salim Hanna, que viene despuntando en Fórmula 4, el bogotano reconoce que tiene oportunidades de explorar otro tipo de pasiones. Eso sí, la mayoría de veces ligadas al deporte.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Yo no tengo coordinación ni habilidad para todo. Yo hago golf, tenis, squash...”, expresó, para acto seguido admitir que tenía dos puntos débiles: “Para fútbol y para bailar soy negado”, confesó, y hasta remarcó que “cuando le digo negado me estoy dando crédito”.

Montoya se reconoció como amante
Montoya se reconoció como amante del golf, y reveló que ha jugado algunas veces con Camilo Villegas - crédito Jim Dedmon/Reuters

Montoya profundizó particularmente en su pasión por el golf. “Yo jugaba golf con Camilo Villegas. (Sebastián) Muñoz ganó ahorita el fin de semana y me dijo que venía a finales de año... Lo felicité, me dijo que estaba aquí a finales de año que jugáramos golf”. Pese a ser esencialmente un momento de esparcimiento, el colombiano se reconoció como alguien perfeccionista, inclusive en esa faceta. “Yo juego decente. Siempre me ha gustado jugar. Antes jugaba mejor. Antes era handicap dos, ahora estoy en cinco, cinco y pico”, explicó.

Montoya también reveló ser amante del ciclismo, y reveló que ocasionalmente corre junto a Rigoberto Urán. ”Con él vamos a comer a veces en Mónaco”, manifestó.

Como contrapartida, el dos veces ganador de las 500 Millas de Indianápolis admitió no tener afinidad con el fútbol, a tal punto que solo vio un partido de fútbol en su vida, y fue por obligación.

Montoya reveló que estuvo entre
Montoya reveló que estuvo entre los miles de espectadores que vieron el gol de Freddy Rincón ante Alemania, en vivo y en directo - crédito AFP

Casualmente, ese partido fue uno de los más importantes en la historia de la selección Colombia: el disputado contra Alemania en el estadio San Siro de Milán, el 19 de junio de 1990, en el cierre del grupo D de la Copa del Mundo celebrada ese año en Italia, un empate 1-1 con anotación de Freddy Rincón que le dio por primera vez a la Tricolor la clasificación a unos octavos de final.

“En 1990, fue mi primer mundial de karts en Italia. Y era el mundial de fútbol en Italia. Y mi papá me hizo ir al estadio cuando Colombia jugó contra Alemania. Ese es el único partido de fútbol al que yo he ido completo. No más”, admitió.

Montoya reveló que lo invitaron
Montoya reveló que lo invitaron a ir al Mundiald de Brasil 2014, pero se negó - crédito @FifaWorldCup/X

Pero, ni siquiera ser testigo de ese momento cumbre del deporte nacional hizo que el balompié lo sedujera. De hecho, en la charla afirmó que no quiso ver el Mundial de Brasil 2014 allí, a pesar de la insistencia de su esposa, Connie Freydell.

“Connie quería ir. Estábamos en Pocos, en Pensilvania, haciendo unos tests y dice: ‘Vamos, que es que un amigo mío está allá, que no sé qué’. Yo le dije: ‘Ve’. Me dice ‘¿Cómo que ve?’. Le dije: ‘Sí, ve’. Ella dijo ‘¿No te importa que yo vaya?? y le respondí ‘No, vete. Al revés, no me invites. Me haces un favor no invitándome’”, relató entre risas.

Durante la charla, Montoya también abordó un reto de TikTok en el que participó recientemente acompañado de su hijo Sebastián, y en el que los comentarios reconocieron que no era bueno bailando. “Dios mío. Me dijeron: ‘¿Hacemos un TikTok?’. Y yo les dije: ‘Pues... hay que ayudar. Sí’. Vi el baile y empezaron a dar vueltas. Le dije: ‘No jodás, yo le brinco, pero no le hago más’. Yo con la coordinación que yo tengo...“, manifestó, tomándolo con sentido del humor.

Temas Relacionados

Juan Pablo MontoyaItalia 90Selección ColombiaFreddy RincónBrasil 2014Colombia-Deportes

Más Noticias

EN VIVO Millonarios vs. Once Caldas, fecha 18 de la Liga BetPlay: descanso sin goles en El Campín

Los dirigidos por Hernán Torres llegan obligados a ganar para seguir vivos en el camino a los cuadrangulares, lo mismo que el cuadro de Manizales, que apenas le lleva una unidad en la tabla

EN VIVO Millonarios vs. Once

América de Cali habría desconocido a una de sus viejas figuras para no pagarle pensión: “No deja de ser triste”

Un recordado exfutbolista que fue campeón con los rojos denunció que el equipo Escarlata no ha querido colaborarle para la cotización de sus semanas pendientes, al igual que otros clubes

América de Cali habría desconocido

Richard Ríos protagonizó ‘maradoneana’ asistencia con Benfica: el colombiano participó en clasificación en Copa de Portugal

El centrocampista colombiano ingresó al 77′ en el duelo entre el conjunto lisboeta y el Tondela, válido por los cuartos de final del certamen

Richard Ríos protagonizó ‘maradoneana’ asistencia

Santiago Mosquera dejó vivo a Santa Fe en la Liga BetPlay en Barranquilla: venció a Junior por 2-1 en la fecha 18

Gracias al golazo de Hugo Rodallega y la anotación al último minuto del extremo, el Cardenal llegó a 25 puntos y sueña con los cuadrangulares

Santiago Mosquera dejó vivo a

Arquera de la selección Colombia femenina fue nominada a la mejor guardameta del mundo en 2025

Katherine Tapia se ha ganado un lugar dentro de la nómina inicialista de la Tricolor, que lidera con tranquilidad la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol

Arquera de la selección Colombia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La JEP otorgó beneficio judicial

La JEP otorgó beneficio judicial a 133 exmilitares por ‘falsos positivos’ en Catatumbo entre 1999 y 2008

Disidencias de las Farc atentaron contra la estación de Policía de Suárez, Cauca: ataque habría sido ejecutado con drones

Cayó ‘Junior’, integrante del ELN que habría participado en el atentado a la escuela General Santander en 2019, que dejó 22 cadetes asesinados

La seguridad de ‘Iván Mordisco’ tras la traición que sufrió ‘Jenny’: crisis y reacomodos en la cúpula de las disidencias de las Farc

Autoridades capturaron a pieza clave del atentado terrorista en la base militar de Cali: alias Ramiro planeaba un nuevo ataque

ENTRETENIMIENTO

“Sabía que me iba a

“Sabía que me iba a morir ahí”: el padre Chucho reveló detalles del asalto del que fue víctima en Ecuador

Soda Stereo anunció su regreso a Colombia con ‘Ecos’, su nuevo espectáculo: todo lo que debe saber

Karol G continúa estrechando lazos con la moda en su más reciente colaboración: así es la línea de ropa de ‘Tropicoqueta’

Conoce las 10 películas de Netflix más exitosas de Colombia esta semana

Christopher Carpentier hace su regreso a ‘MasterChef Celebrity’: será clave en el primer reto del Top 8

Deportes

EN VIVO Millonarios vs. Once

EN VIVO Millonarios vs. Once Caldas, fecha 18 de la Liga BetPlay: descanso sin goles en El Campín

América de Cali habría desconocido a una de sus viejas figuras para no pagarle pensión: “No deja de ser triste”

Richard Ríos protagonizó ‘maradoneana’ asistencia con Benfica: el colombiano participó en clasificación en Copa de Portugal

Santiago Mosquera dejó vivo a Santa Fe en la Liga BetPlay en Barranquilla: venció a Junior por 2-1 en la fecha 18

Arquera de la selección Colombia femenina fue nominada a la mejor guardameta del mundo en 2025