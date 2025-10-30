Deportes

Goleador de Independiente Medellín fue atracado a la salida del Atanasio Girardot tras marcar gol en la victoria ante Atlético Bucaramanga

Francisco Fydriszewski es el goleador del segundo semestre de la Liga Betplay 2025 con once goles y recalcó el valor sentimental del objeto robado por hinchas del mismo equipo

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

En 53 partidos en 2025, Francisco Fydriszewski ha marcado 19 goles - crédito Colprensa

Luego de que Independiente Medellín goleara a Atlético Bucaramanga 3-0 en la fecha 18 de la Liga Betplay con goles de Brayan León, Leider Berrío y Francisco Fydriszewski, este último a través de sus redes sociales denunció que fue víctima de robo a la salida del estadio Atanasio Girardot de Medellín.

El goleador del plantel y del campeonato colombiano subió una historia en donde indicaba que luego de salir por la puerta 7 del escenario deportivo más importante de Medellín, paró para tomarse fotos con algunos aficionados que se encontraban en las inmediaciones del estadio y fue cuando le sacaron un termo de agua que carga normalmente para preparar el mate.

Post de Francisco Fydriszewski sobre
Post de Francisco Fydriszewski sobre el robo de su termo para mates - crédito Instagram

En su perfil de Instagram, el polaco-argentino subió la foto del artículo arrebatado y pidió el favor al responsable de devolverlo, pues tiene un importante valor sentimental para el deportista

