Goleador de Independiente Medellín fue atracado a la salida del Atanasio Girardot tras marcar gol en la victoria ante Atlético Bucaramanga

En 53 partidos en 2025, Francisco Fydriszewski ha marcado 19 goles - crédito Colprensa

Luego de que Independiente Medellín goleara a Atlético Bucaramanga 3-0 en la fecha 18 de la Liga Betplay con goles de Brayan León, Leider Berrío y Francisco Fydriszewski, este último a través de sus redes sociales denunció que fue víctima de robo a la salida del estadio Atanasio Girardot de Medellín.

El goleador del plantel y del campeonato colombiano subió una historia en donde indicaba que luego de salir por la puerta 7 del escenario deportivo más importante de Medellín, paró para tomarse fotos con algunos aficionados que se encontraban en las inmediaciones del estadio y fue cuando le sacaron un termo de agua que carga normalmente para preparar el mate.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Post de Francisco Fydriszewski sobre el robo de su termo para mates - crédito Instagram

En su perfil de Instagram, el polaco-argentino subió la foto del artículo arrebatado y pidió el favor al responsable de devolverlo, pues tiene un importante valor sentimental para el deportista