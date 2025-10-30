Deportes

América de Cali habría desconocido a una de sus viejas figuras para no pagarle pensión: “No deja de ser triste”

Un recordado exfutbolista que fue campeón con los rojos denunció que el equipo Escarlata no ha querido colaborarle para la cotización de sus semanas pendientes, al igual que otros clubes

América de Cali entró en
América de Cali entró en polémica por la denuncia de un exjugador, al que no le quieren reconocer sus semanas para la pensión - crédito América de Cali

En los últimos años se volvieron recurrentes las denuncias de exjugadores en el fútbol colombiano por su pensión, a la que no han accedido porque algunos clubes en los que jugaron durante el siglo XX no les han reconocido su labor, pese a que son recordados por la afición y sus logros.

Uno de esos casos es un viejo referente del América de Cali, que no quiso reconocer su labor a inicios de los años 90, pese a que fue campeón con los rojos, y provocó una polémica en el país hacia la institución, que en esas épocas armó plantillas históricas y con futbolistas que dejaron huella.

América negó a una exfigura

Sergio ‘Checho’ Angulo, exdelantero recordado por su paso en los Diablos Rojos y campeón con el club en los años 90, enfrenta una situación que ha reavivado el debate sobre la protección social de los exfutbolistas en Colombia, debido a viejas prácticas laborales en los clubes a finales del siglo XX.

Angulo denunció que América de Cali lo desconoció como exjugador para evitar reconocerle semanas de cotización pensional, a pesar de haber defendido la camiseta escarlata entre 1989 y 1992 y haber contribuido a la obtención de dos títulos de Liga. Este caso, reportado por El País, evidencia una problemática extendida en el fútbol colombiano: la falta de aportes pensionales a quienes dedicaron años de su vida profesional a los clubes del país.

Sergio 'Checho' Angulo integrando la
Sergio 'Checho' Angulo integrando la nómina del América que fue campeona del fútbol colombiano en 1990 - crédito América de Cali

La situación del exfutbolista se remonta a una consulta realizada por su asesor hace un par de años al departamento jurídico de América, en la que se solicitó información sobre las semanas cotizadas durante su permanencia en el club.

Ante la respuesta del club, el asesor de Angulo expresó que el exjugador busca resolver la situación mediante el diálogo: “Él quiere solucionar todo a través del diálogo; ‘Checho’ es más de conciliar; pero no deja de ser triste que le digan que no lo conocen, o que desconozcan que pasó por América durante casi tres años”.

Sergio 'Checho' Angulo alcanzó a
Sergio 'Checho' Angulo alcanzó a ser entrenador en el cuerpo técnico del Deportivo Cali - crédito Deportivo Cali

Otros exfutbolistas de renombre, como Luis Carlos Perea, Fernando ‘Pecoso’ Castro, Diego Umaña, Willington Ortiz y Jairo Arboleda, han recurrido a demandas o reclamaciones para que los equipos en los que militaron reconozcan los aportes pensionales que la ley exige. Perea, por ejemplo, mantiene procesos legales en curso contra Independiente Medellín, Junior y Atlético Nacional.

Carlos Paniagua también exige su pensión

La problemática afecta también a técnicos y otros trabajadores del fútbol. Carlos Paniagua, actual director técnico de la selección Colombia femenina sub-17 y sub-20, que relató en entrevista con Gol Caracol las dificultades que enfrenta para acceder a una pensión, pese a una carrera ininterrumpida desde 1992.

El técnico Carlos Paniagua es
El técnico Carlos Paniagua es otro de los exjugadores afectados porque algunos clubes no le reconocen algunas semanas para la pensión - crédito Colprensa

Paniagua explicó que, tras revisar su historial laboral, descubrió que solo cuenta con poco más de 900 semanas cotizadas, muy por debajo de lo que correspondería por sus años de trabajo: “Hubo equipos en los que trabajé tres años y solo me cotizaron un mes; otros que no me reportaron ni una sola semana. Verdaderamente, qué tristeza eso porque no he parado nunca, ya que vengo trabajando derecho desde 1992 y no he descansado, entonces al ver que uno está cerca de la edad de pensión y no he llegado ni a las mil semanas, es duro”.

Paniagua también señaló que algunos equipos descontaban dinero de su salario, pero las semanas de cotización no aparecían reportadas en su historial. En conversación reciente con Carlos ‘Piscis’ Restrepo, otro técnico de amplia trayectoria, supo que Restrepo vivió una situación similar y no logró pensionarse, pese a toda una vida dedicada al fútbol.

EN VIVO Millonarios vs. Once

Richard Ríos protagonizó 'maradoneana' asistencia

Santiago Mosquera dejó vivo a

Arquera de la selección Colombia

Millonarios "patearía en el suelo"
Disidencias de las Farc atentaron

Karol G continúa estrechando lazos

EN VIVO Millonarios vs. Once

