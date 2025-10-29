Deportes

Se agrava la crisis del Deportivo Pereira, hinchas colgaron carteles con amenazas contra el presidente: “Su familia o el equipo”

El cuadro risaraldense atraviesa un complicado momento administrativo, en el que incluso el Ministerio del Deporte ha puesto la mirada sobre los manejos de su área directiva

Amenazas en contra de Álvaro López, presidente de Deportivo Pereira - crédito Colprensa y X

La crisis institucional que atraviesa Deportivo Pereira ha provocado efectos directos y profundos en el rendimiento deportivo del club, comprometiendo incluso su permanencia en la máxima categoría del fútbol colombiano. La imposibilidad de clasificar a los cuadrangulares de la Liga Betplay 2025-II se consolidó después de que el equipo titular tomara la decisión de detener actividades debido a la falta de pago salarial, según lo reportado en fuentes cercanas al club.

Ante la negativa de la plantilla profesional de continuar compitiendo, el club optó por alinear a su equipo Sub-20 en los partidos restantes del torneo. Sin embargo, los resultados fueron adversos: Pereira sufrió derrotas contundentes, incluida una goleada frente a Águilas Doradas y otra ante Deportivo Pasto, quedando eliminado de toda posibilidad de avanzar a la final en el presente semestre.

Pancarta con mensaje amenazante en contra de Álvaro López - crédito Redes sociales

Esta situación ha generado una fuerte división entre directivos y la hinchada, el cual se ha escalado hasta las amenazas por parte de los aficionados que colgaron algunos carteles con mensajes en contra del presidente del conjunto Matecaña. En redes sociales circulan las imágenes de los pasacalles con frases como: “Su familia o el equipo. U$ted elige” y “Muerte a López y Cómplices”.

Ministerio del Deporte inició proceso sancionatorio en contra del Deportivo Pereira

La incertidumbre en torno al futuro de Deportivo Pereira aumentó el martes 28 de octubre tras el anuncio del Ministerio del Deporte, que confirmó el inicio de un proceso sancionatorio por posibles incumplimientos en materia laboral. Según informó la entidad en un comunicado, la posible suspensión del reconocimiento deportivo “no es un acto inmediato”, sino que depende de varios procedimientos administrativos destinados a garantizar “los derechos de defensa, contradicción y representación del organismo deportivo”.

La crisis económica en el Deportivo Pereira lo tiene en un nuevo escándalo en el fútbol colombiano - crédito Colprensa

El club matecaña, en medio de problemas administrativos y financieros, se encuentra bajo la lupa de Mindeporte, cuya Dirección de Inspección y Vigilancia abrió un expediente para investigar presuntas irregularidades relacionadas con el pago y cumplimiento de las obligaciones laborales con sus empleados y jugadores.

La situación de Pereira se agravó en las últimas semanas, en especial después de que la plantilla profesional dejara de competir a causa de la falta de salarios y el club recurriera a alinear jugadores de la plantilla Sub-20 para afrontar los compromisos deportivos pendientes.

Sobre este punto, el Ministerio aclaró que ya había exigido a todos los clubes profesionales del país —incluido Deportivo Pereira— la afiliación de la totalidad de sus futbolistas, tanto extranjeros como aficionados, al sistema de protección social. “Se le solicitó al club la información detallada sobre los jugadores juveniles que actuaron en los recientes partidos. El objetivo es verificar su situación contractual, la afiliación a la seguridad social y la cobertura frente a riesgos laborales”, puntualizó el comunicado de la cartera de deportes.

Ministerio del Deporte se pronunció en medio de crisis del Pereira- crédito @MinDeporteCol/X

“A través de su Dirección de Inspección y Vigilancia, se inició un proceso administrativo sancionatorio en contra del club por presuntos incumplimientos en materia laboral”, sostuvo el Ministerio en su declaración oficial, remarcando que la institución tendrá la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa antes de que se adopte cualquier medida definitiva.

Así va Deportivo Pereira en la Liga BetPlay II-2025

Deportivo Pereira con una nómina de jugadores sub-17 y sub-20 han recibido nueve goles en dos partidos - crédito Deportivo Pereira
  1. Atlético Bucaramanga: 34 puntos / +16 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  2. Atlético Nacional: 31 puntos / +13 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  3. Independiente Medellín: 31 puntos / +12 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
  4. Junior FC: 31 puntos / +10 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  5. Fortaleza CEIF: 31 puntos / +7 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  6. Deportes Tolima: 29 puntos / +7 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  7. Llaneros FC: 25 puntos / 0 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  8. Águilas Doradas: 24 puntos / +4 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  9. América de Cali: 23 puntos / +2 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  10. Alianza FC: 23 puntos / 0 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  11. Independiente Santa Fe: 22 puntos / +1 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  12. Once Caldas: 22 puntos / -4 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  13. Millonarios: 21 puntos / -4 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  14. Deportivo Cali: 20 puntos / -2 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  15. Deportivo Pereira: 18 puntos / -6 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  16. Unión Magdalena: 18 puntos / -7 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  17. Envigado FC: 16 puntos / -6 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  18. Boyacá Chicó: 16 puntos / -10 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  19. Deportivo Pasto: 13 puntos / -8 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  20. La Equidad: 11 puntos / -17 diferencia de gol / 17 partidos jugados.

