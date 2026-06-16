Estudio identifica mesas con el 100% de los votos para un candidato en zonas con violencia extrema y presencia armada

El estudio de la Universidad Externado identificó mesas de votación con resultados unánimes en municipios afectados por violencia extrema y presencia de grupos armados. - crédito EFE/STR

Un estudio elaborado por el Centro de Paz y Seguridad de la Universidad Externado y conocido por El Tiempo identificó una serie de comportamientos electorales atípicos en municipios afectados por altos niveles de violencia y presencia de grupos armados ilegales, entre ellos decenas de mesas de votación en las que la totalidad de los sufragios fue depositada a favor de un mismo candidato durante la primera vuelta presidencial.

La investigación se desarrolló en medio de los cuestionamientos sobre la incidencia que pueden tener las organizaciones armadas ilegales en algunos territorios del país y concluye que los hallazgos no constituyen evidencia de constreñimiento electoral, pero sí ameritan análisis específicos por parte de las autoridades competentes.

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Los investigadores analizaron los resultados electorales en municipios catalogados con violencia crónica extrema, una categoría que incluye territorios donde las tasas de homicidio registradas entre 2016 y 2025 superaron en más de cuatro veces el promedio nacional. En total fueron identificados 22 municipios con estas características, concentrados principalmente en Cauca, Antioquia, Valle del Cauca y Norte de Santander.

Coincidencia entre violencia y votaciones altamente concentradas

El informe señala que la existencia de altos índices de violencia no permite establecer por sí sola una relación con eventuales presiones sobre los votantes. Sin embargo, advierte que la situación merece atención cuando coincide con otros factores como presencia de grupos armados, economías ilícitas, control territorial y resultados electorales extraordinariamente concentrados.

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Uno de los casos analizados corresponde al departamento del Cauca. Allí fueron identificados siete municipios con elevadas tasas de homicidio y amplias mayorías a favor del candidato del Pacto Histórico.

En Guachené, por ejemplo, el estudio registra según el medio, una tasa de homicidios de 245 por cada 100.000 habitantes y una votación del 76,7% para dicho candidato. En Puerto Tejada la votación alcanzó el 80%, mientras que en Villa Rica y Sucre superó el 83%. Los municipios de Miranda, Argelia y Corinto también registraron apoyos superiores al 74%.

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No obstante, los investigadores subrayan que el comportamiento electoral no fue homogéneo en todas las zonas afectadas por la violencia. En Tibú, Norte de Santander, el candidato de Defensores de la Patria obtuvo el 51,7% de los votos, mientras que en Teorama, también ubicado en la región del Catatumbo, el Pacto Histórico alcanzó el 75% de la votación.

Por esta razón, el documento insiste en que cualquier hipótesis relacionada con posibles influencias externas sobre el electorado debe estudiarse de manera individual en cada territorio.

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En Timbiquí, Cauca, los investigadores encontraron 11 mesas donde la totalidad de los votos fue depositada a favor de un mismo candidato. - crédito captura de pantalla de registraduría

Cauca concentra varios de los casos identificados

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio corresponde al análisis por puestos y mesas de votación realizado en municipios del Cauca.

La investigación encontró 22 mesas con resultados unánimes en Timbiquí, Toribío y Guapi, municipios donde además se registraron apoyos superiores al 90% para el candidato del Pacto Histórico.

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En Timbiquí fueron identificadas once mesas en las que la totalidad de los votos favoreció a ese candidato. Entre ellas aparecen puestos ubicados en Coteje, Chete, Angostura, El Realito, Guanquí, Brazo Corto y San Miguel de Infi.

El informe menciona que en la mesa 001 de Agua Clarita votaron 192 personas y todas respaldaron la misma candidatura. En Angostura, una mesa registró 112 votos, igualmente dirigidos en su totalidad al mismo aspirante presidencial.

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En Guapi se encontraron otras diez mesas con resultados similares en corregimientos y zonas rurales como Alfonso López-Balsitas, Boca de Napi, Belén, El Atajo y Santa Clara.

Más de 50 mesas con votación unánime en Chocó

El estudio también revisó los resultados de Medio Baudó, Litoral de San Juan, Alto Baudó y Bojayá, municipios del Chocó donde uno de los candidatos superó el 90% de la votación total.

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En estas localidades fueron identificadas 50 mesas con votaciones unánimes, de las cuales 22 se encontraban en Alto Baudó.

Las mesas señaladas corresponden a puestos ubicados en comunidades como Santa Catalina de Catrú, Batatal, Amparradó, El Salto Río Ampora, Guineo, Miácora, Iruto y Puerto Libia, entre otras.

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El documento considera especialmente relevante el caso de Alto Baudó debido a que coincide con reportes recientes sobre desplazamientos forzados, confinamientos y presencia de minas antipersonal en la zona.

Asimismo, fueron identificadas nueve mesas con resultados similares en Bojayá, dieciséis en Litoral de San Juan y tres en Medio Baudó.

La investigación halló 50 mesas con votación unánime en municipios de Chocó, incluidos Alto Baudó, Bojayá, Litoral de San Juan y Medio Baudó. - crédito captura de pantalla de registraduría

Hallazgos en Nariño y Buenaventura

La investigación también examinó municipios de la costa pacífica nariñense como Roberto Payán, Mosquera, Magüí Payán y Francisco Pizarro.

En estas localidades fueron encontradas 19 mesas en las que la totalidad de los sufragios favoreció al mismo candidato, en municipios donde además se registraron resultados superiores al 90% de la votación.

El informe hace referencia a reportes sobre presencia de grupos armados en Magüí Payán y menciona hechos recientes de violencia que afectaron a comunidades de la región.

Por otra parte, en Buenaventura, Valle del Cauca, fueron identificadas 24 mesas con votación unánime entre las 690 instaladas para la jornada electoral.

Entre los casos mencionados aparecen mesas ubicadas en Juntas de Yurumanguí, Bajo Calima, San Francisco de Naya, Ladrilleros y San José de Anchicayá.

En Buenaventura fueron identificadas 24 mesas donde todos los sufragios registrados favorecieron a un solo candidato, según el informe. - crédito cortesía Secretaría de Turismo de Buenaventura

El llamado del estudio

Los autores sostienen que en varios de los territorios analizados convergen factores como la presencia del Eln, el ‘clan del Golfo’ y distintas estructuras disidentes de las Farc, así como economías ilegales relacionadas con narcotráfico, minería ilegal y contrabando.

No obstante, enfatizan que los resultados encontrados no permiten concluir que existió constreñimiento electoral ni que hubo intervención directa de grupos armados en los comicios.

Por el contrario, el informe recomienda desarrollar investigaciones microterritoriales que permitan establecer las causas de estos comportamientos electorales y fortalecer los mecanismos de vigilancia en futuras jornadas electorales.

Además, plantea la necesidad de extender este tipo de análisis a otras regiones afectadas por el conflicto armado, entre ellas el Catatumbo, el Bajo Cauca antioqueño, zonas de frontera y corredores estratégicos de la Orinoquia y la Amazonia.