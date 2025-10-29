Deportes

Daniela Montoya le dio el liderato a Colombia en el inicio de la Liga de Naciones Femenina Conmebol

Las dirigidas por Ángelo Marsigilia superaron a Ecuador por 2-1 en Quito y se transformaron en líderes en solitario, luego de un juego parejo

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

Guardar
Daniela Montoya marcó el gol
Daniela Montoya marcó el gol decisivo para Colombia tras un potente remate en el segundo tiempo - crédito @fifaworldcup_es/X

El estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito fue testigo del enfrentamiento de los dos seleccionados líderes de la Liga de las Naciones Femenina Conmebol, el nuevo formato de eliminatorias que da dos cupos al Mundial Femenino de Brasil 2027.

Colombia venía de vencer a Perú con solvencia en Medellín, mientras que Ecuador superó a Bolivia en El Alto de manera contundente. De este modo, las dirigidas por Angelo Marsiglia y favoritas al liderato en el certamen, visitaron al equipo ecuatoriano que viene mostrando un franco ascenso en la categoría durante los últimos años.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El estadio Rodrigo Paz Delgado
El estadio Rodrigo Paz Delgado fue escenario del duelo clave entre las selecciones femeninas de Colombia y Ecuador - crédito Conmebol

Ambos seleccionados midieron fuerzas desde el pitazo inicial. Colombia tomó el protagonismo y mantuvo el control del balón, aunque sin lograr profundidad en los primeros compases. Ecuador buscó resistir en su propio campo, sin encontrar una salida clara.

Aunque esta vez Linda Caicedo fue inicialista, Colombia tuvo algunos problemas en el inicio del partido debido al bloque largo que propuso Marsiglia, intentando apostar por transiciones rápidas. Las locales se mostraron sólidas en un primer momento, pero poco a poco fueron protagonizando los errores en salida, permitiendo a las cafeteras generar peligro de manera constante.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Linda Caicedo fue titular y
Linda Caicedo fue titular y generó peligro constante por las bandas en el ataque colombiano - crédito Conmebol

La posesión siguió del lado visitante, que mostró paciencia con el esférico y buscó romper la defensa rival a través de los costados, especialmente por la velocidad de Linda Caicedo. Ivonne Chacón intentó sorprender con un centro peligroso, pero la arquera Liceth Sánchez desvió la pelota cuando amenazaba con meterse en el arco.

Colombia se acercó dos veces a portería en la primera media hora, mostrando mayor insistencia, mientras que Ecuador solo inquietó una vez la defensa rival. El juego perdió intensidad en el tramo final del primer tiempo, con las dirigidas por Colombia administrando la posesión y el equipo local cerrado en su territorio.

Ecuador mostró solidez defensiva en
Ecuador mostró solidez defensiva en el primer tiempo, pero cometió errores que permitieron oportunidades a Colombia - crédito Conmebol

En los minutos finales del primer tiempo, el elenco colombiano buscó abrir el marcador con tiros libres ejecutados por Leicy Santos, pero la portera ecuatoriana intervino para salvar su arco.

Cuando parecía que el descanso llegaría sin goles, una falta de Justine Cuadra sobre Ivonne Chacón dentro del área sancionó penal para Colombia. Leicy Santos tomó la responsabilidad y con un cobro cruzado al palo izquierdo, mientras la guardameta Liceth Suárez se lanzaba al otro lado; selló el 0-1 a favor de Colombia justo antes del entretiempo.

Leicy Santos abrió el marcador
Leicy Santos abrió el marcador para Colombia con un penal ejecutado justo antes del descanso - crédito Conmebol

En la parte complementaria, una imprudencia de Jorelyn Carabalí cometiendo falta sobre Nayely Bolaños propició una pena máxima para Ecuador. La atacante asumió el cobro y superó a Katherine Tapia con un potente remate rastrero al lado derecho.

El juego se hizo de ida y vuelta, pero la falta de precisión lastró situaciones de gol claras para ambos combinados. Y así se mantuvo la situación hasta el minuto 71, cuando un desborde de Linda Caicedo, despejado por la defensa ecuatoriana, quedó en los pies de Daniela Montoya, que tomó el balón como venía, en el aire, y sin dejarlo caer remató con potencia y batió a la guardameta Suárez.

La volante conectó un remate de media distancia que puso el 2-1 en el marcador para Colombia - crédito TUDN

En los minutos finales, Colombia se apropió del balón y tuvo situaciones para ampliar la ventaja ante un seleccionado de Ecuador que acusaba cansancio y falta de generación de juego ofensivo, pero la falta de acierto de las cafeteras hizo que el compromiso concluyera con marcador de 2-1

Con este resultado, Colombia se hizo con el liderato en solitario de la Liga de las Naciones Femenina Conmebol con puntuación perfecta, luego del empate de Argentina ante su similar de Uruguay.

La próxima doble fecha de la Liga de las Naciones Femenina Conmebol depara un solo partido para Colombia: ante Bolivia en El Alto, el 28 de noviembre. En la siguiente doble fecha le corresponde descansar, por lo que potencialmente tiene la oportunidad de cerrar 2025 con puntaje ideal.

Temas Relacionados

Ecuador vs. ColombiaSelección Colombia femeninaSelección ColombiaLiga de Naciones Femenina ConmebolDaniela MontoyaMundial Femenino 2027Colombia-Deportes

Más Noticias

Futbolista colombiano comparó el racismo en Colombia y Argentina: “Se siente más”

Eder Álvarez Balanta es canterano de River Plate, en donde vivió sus primeros años como profesional

Futbolista colombiano comparó el racismo

Colombia sigue su paso firme en la Liga de Naciones Femenina Conmebol: superó a Ecuador por 2-1 en Quito

Con goles de Leicy Santos y Daniela Montoya, la Tricolor ahora es líder del certamen con puntaje perfecto en dos jornadas, mientras la Tri se quedó en cuatro unidades

Colombia sigue su paso firme

Selección Colombia femenina dio un salto enorme en la Liga de Naciones Conmebol: así quedó la tabla de posiciones

El combinado nacional sumó su segundo triunfo ante Ecuador y aprovechó que Argentina, una de sus rivales más fuertes, no sumó los tres puntos en la segunda jornada

Selección Colombia femenina dio un

Cuándo vuelve a jugar la selección Colombia femenina en la Liga de Naciones Conmebol: próximo rival en la altura

El combinado nacional tendrá un mes para preparar el compromiso de la tercera fecha, que será el último que disputará en el certamen por lo que queda de 2025

Cuándo vuelve a jugar la

Ministerio del Deporte inició el proceso sancionatorio contra el Deportivo Pereira en medio de la crisis económica

Los futbolistas profesionales no participaron de las últimas convocatorias y tuvieron que recurrir al plantel sub-20 para medirse ante Águilas Doradas y Deportivo Pasto

Ministerio del Deporte inició el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gobierno evalúa el traslado de

Gobierno evalúa el traslado de cabecillas de Los Costeños y Los Pepes para dar apertura al proceso de paz urbana

Violencia en Colombia: asesinatos de uniformados aumentan 128% en 2025 y alcanzan cifra histórica

Cayó en Montería alias Roy, el “narcotraficante invisible” buscado por Estados Unidos

Cayó en Caquetá alias Campoalegre, señalado homicida de un reconocido líder campesino en Huila: está ligado a la disidencia de ‘Calarcá’

Ministra de seguridad de Argentina confirmó captura de dos colombianos buscados por la Interpol: son señalados de lavar dinero para el ELN

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ afronta

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ afronta nuevo reto de eliminación este 28 de octubre

Petro lanzó pulla a Laura Gallego, señorita Antioquia, por asegurar que debería ser agredido: “Mira cómo me dan cachazos”

“Era bella, pero por fuera”: Petro ‘estalló’ contra Laura Gallego tras renunciar como señorita Antioquia

Antioquia no tendrá representación en el Concurso Nacional de Belleza tras la renuncia de Laura Gallego

Westcol cargó contra Gustavo Petro y afirmó que desea meterse en política: “Arriesgaría mi vida durísimo”

Deportes

Futbolista colombiano comparó el racismo

Futbolista colombiano comparó el racismo en Colombia y Argentina: “Se siente más”

Colombia sigue su paso firme en la Liga de Naciones Femenina Conmebol: superó a Ecuador por 2-1 en Quito

Selección Colombia femenina dio un salto enorme en la Liga de Naciones Conmebol: así quedó la tabla de posiciones

Cuándo vuelve a jugar la selección Colombia femenina en la Liga de Naciones Conmebol: próximo rival en la altura

Ministerio del Deporte inició el proceso sancionatorio contra el Deportivo Pereira en medio de la crisis económica