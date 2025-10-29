Cuándo vuelve a jugar la selección Colombia femenina en la Liga de Naciones Conmebol: próximo rival en la altura

La selección Colombia femenina ahora se alista para la tercera fecha de la Liga de Naciones, luego de medirse con Ecuador en Quito - crédito Conmebol

La selección Colombia femenina terminó su doble jornada de partidos en la Liga de Naciones de Conmebol entre las primeras de la tabla de posiciones y aspirando a llegar al mundial de Brasil 2027, para el que hay dos cupos directos y otro par en el repechaje.

Después de medirse con Ecuador, la Tricolor ya sabe el que será su próximo rival, que no empezó de la mejor manera el certamen continental, pero juega en un escenario deportivo que se hizo famoso en las eliminatorias masculinas por lo complicado para los visitantes.

De otro lado, la plantilla del técnico Ángelo Marsiglia tiene un mes para alistar dicho encuentro, que será clave para terminar la temporada 2025 en el liderato de la Liga de Naciones y acercarse a la Copa del Mundo, que es el siguiente objetivo del combinado cafetero que también disputará los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028.

Próximo partido de Colombia en la Liga de Naciones

El equipo tuvo una buena presentación en el inicio de la Liga de Naciones, en el que partió como favorita para terminar en la primera posición, aprovechando también el traspié de Argentina por el empate 2-2 con Uruguay, que venía de su fecha de descanso y sacó un resultado sorpresivo en Montevideo.

El próximo rival de la selección Colombia femenina será Bolivia, conjunto que se encuentra en el último puesto de la Liga de Naciones, pero que promete dar la pelea por sumar sus primeros tres puntos en el torneo y aprovechando un estadio que ganó fama en los últimos años.

Bolivia viene de ser goleada 5-0 ante Chile en Rancagua y 4-0 frente a Ecuador en El Alto - crédito Conmebol

Dicho encuentro será el viernes 28 de noviembre, con horario por confirmar y el mismo día en que se realizarán otros cuatro compromisos en el continente, siguiendo el calendario de la Conmebol, además de que Argentina tendrá su respectiva jornada de descanso.

El compromiso de Colombia y Bolivia será en el estadio municipal de El Alto, conocido porque se encuentra a 4.100 metros de altura sobre el nivel del mar, que le permitió al conjunto masculino obtener el cupo al repechaje en el mundial de 2026, venciendo a Brasil por 1-0 en la última jornada de eliminatorias.

Al igual que el equipo masculino, Bolivia jugará la Liga de Naciones en El Alto - créditos Conmebol

De esta manera, la Tricolor tiene un duro reto en la altura para vencer a las bolivianas, con el objetivo de volver a ganar y defender el liderato de la Liga de Naciones, además de que en la cuarta fecha descansará, así que no podrá sumar más ante el resto de sus rivales.

Triunfo en Quito y liderato

La selección Colombia femenina sumó su segunda victoria consecutiva en su camino al mundial de Brasil 2027 tras imponerse 2-1 a Ecuador en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito. El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia aseguró tres puntos clave gracias a los goles de Leicy Santos y Daniela Montoya.

Durante la primera mitad, Colombia dominó la posesión y generó peligro, principalmente a través de Leicy Santos, que abrió el marcador al convertir un penalti tras una falta sobre Ivonne Chacón. Linda Caicedo dispuso de dos oportunidades claras en la segunda parte, pero no logró concretar en portería.

La volante conectó un remate de media distancia que puso el 2-1 en el marcador para Colombia - crédito TUDN

Luego del tanto de Santos, el empate parcial llegó en el segundo tiempo, cuando Nayely Bolaños igualó el marcador para Ecuador desde el punto penal, luego de que el VAR confirmara una falta cometida por Jorelyn Carabalí dentro del área. A pesar de la presión local, la Tricolor mantuvo su ofensiva y encontró la ventaja definitiva a 20 minutos del final, cuando Montoya marcó con un potente disparo desde fuera del área, dejando sin opciones a la arquera Liceth Suárez.