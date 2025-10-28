Técnico de Vasco da Gama, que dirigió a Jhon Arias en Fluminense, elogió a otro futbolista colombiano: “Tiene un futuro prometedor”

En Vasco da Gama, el entrenador brasileño Fernando Diniz tiene a su disposición a dos futbolistas colombianos - crédito Reuters/@andresgmz_11 /Instagram

El entrenador brasileño Fernando Diniz, que fue el “tutor” de Jhon Arias en el equipo de Fluminense campeón de la Copa Libertadores en 2024, ahora entrena a Vasco da Gama, otro de los cuatro equipos de la ciudad de Río de Janeiro.

El club “Gigante de la Colina”, que actualmente ocupa la octava casilla de la liga de Brasil (Brasileirão) con 42 puntos, cuenta en su plantilla con dos futbolistas colombianos que ya han formado parte de la selección nacional: el defensa central Carlos Cuesta, que debutó con el club en septiembre de 2025 y, desde entonces, ha acumulado actuaciones individuales destacadas que ya lo consolidaron en el once titular.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Además de Cuesta, hay otro jugador colombiano que comienza a emerger en la escuadra de Diniz: el extremo Carlos Andrés Gómez. A sus 23 años, el delantero que pasó por Millonarios ha buscado consolidarse como una pieza fundamental en el esquema del club.

El entrenador brasileño ha destacado la evolución y proyección de Gómez dentro del equipo de Gómez, que, pese a que todavía no ha anotado, ya suma 4 asistencias en 11 partidos, una cifra que evidencia su impacto en el ataque y su capacidad para generar oportunidades de gol.

El entrenador Fernando Diniz sumó cuatro victorias consecutivas con Vasco de Gama, las cuales, además de alejar de la zona del descenso al club, lo mantiene con chanches de ingresar a la próxima Copa Libertadores - Diego Vara/Reuters

El partido más reciente ante Red Bull Bragantino fue una muestra de sus condiciones: en el minuto 87, Gómez inició una jugada desde su propio campo, superó a dos defensores y, tras ingresar al área, asistió a Gabriel Souza, que solo tuvo que empujar el balón para sellar la goleada por 3-0, en condición de visitante.

Desde su llegada al Vasco da Gama, el colombiano ha disputado 10 partidos (3 de ellos como titular), logrando una regularidad que no había alcanzado durante su paso por el Rennes de Francia.

Según Fernando Diniz, la confianza depositada en el jugador ha sido clave para su proceso de maduración y para el crecimiento exponencial que ha mostrado en el campo. El entrenador ha subrayado que, aunque Gómez no ha anotado desde que llegó al club, su aporte ha sido decisivo, especialmente en los recientes duelos contra Vitória, Fortaleza, Fluminense y Bragantino, en los que Vasco sumó cuatro victorias al hilo.

El extremo Carlos Andrés Gómez ha comenzado a sumar actuaciones destacadas con Vasco da Gama, aunque el gol todavía no se le ha dado - crédito Ricardo Moraes/Reuters

“Tiene un futuro prometedor”, el elogio de Diniz a Gómez

En la victoria 2-0 frente a Fluminense, Gómez estuvo cerca de anotar, pero su intervención resultó fundamental para que Moreira concretara el segundo gol del partido.

“Creo que, aunque no marcó, ha destacado individualmente en algunos partidos. Contra Fortaleza, en la primera parte, fue la figura destacada del Vasco. Aprovechó cada jugada. Tuvo una buena actuación contra el Corinthians y fue decisivo contra el Vitória. Destaca individualmente. Es joven y tiene un futuro prometedor”, subrayó Fernando Diniz en la rueda de prensa posterior al compromiso.

El técnico también abordó los desafíos que enfrentan los futbolistas sudamericanos que emigran a Europa a una edad temprana. Según Diniz, muchos de ellos carecen de la paciencia necesaria y pueden frustrarse al no obtener protagonismo inmediato, una situación que, en su opinión, afectó a Gómez durante su etapa en Francia.

Fernando Diniz fue el entrenador con el que Jhon Arias comenzó a dar su salto futbolístico a la élite: en Fluminense, ambos conquistaron la primera y única Copa Libertadores del club - crédito Ricardo Moraes/Reuters

“Encontrará su lugar en Vasco, tiene mucho que aportar. Los jugadores que se van jóvenes y aún no se han consolidado tienden a frustrarse un poco si no tienen la paciencia necesaria. En Europa, el trato es más frío y las cosas deben resolverse rápidamente”, explicó el técnico brasileño, que también dirigió a la selección de su país

La apuesta del Vasco da Gama por Carlos Andrés Gómez se ha visto ratificada dos meses después de su fichaje, con el jugador respondiendo a la confianza del cuerpo técnico y mostrando un crecimiento constante. Aunque su futuro inmediato contempla un posible regreso a Francia al finalizar la temporada, Diniz confía en que el colombiano continuará desarrollándose y aportando al equipo mientras permanezca en Brasil.

El extremo ya sabe lo que es anotar con la selección Colombia: su único tanto lo logró en un partido por las eliminatorias al mundial contra la selección de Uruguay en Montevideo, que terminó con derrota para la Tricolor por 3-2.