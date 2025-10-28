Jefferson Lerma le diría adiós a la Premier League: sería fichaje de un sorpresivo equipo

Jefferson Lerma es uno de los jugadores destacados del Crystal Palace, con el que ya salió campeón de la FA Cup y la Community Shield - crédito Jason Cairnduff/Action Images vía Reuters

Jefferson Lerma es uno de los jugadores más importantes en la selección Colombia y en el Crystal Palace, conjunto en el que se consolidó e hizo parte de una de sus mejores temporadas en toda la historia, consiguiendo la FA Cup y después la Community Shield en 2025.

Sin embargo, el volante saldría de la Premier League por el interés de un equipo que no se encuentra en Europa, tiene a otro cafetero en su plantilla y se puso como objetivo quedarse con el mediocampista, que sueña con disputar el mundial de 206 y para eso necesita sumar minutos.

Cabe recordar que Lerma sería uno de los convocados de la Tricolor para los amistosos de noviembre frente a Nueva Zelanda y Australia, los últimos juegos de preparación en 2025 para la Copa del Mundo, pues el próximo duelo será en marzo, con rival por confirmar para esa fecha FIFA de 2026.

Posible destino para Lerma

El interés de Vasco da Gama por Jefferson Lerma, actual mediocampista del Crystal Palace y figura de la Selección Colombia, ha generado expectativas en el mercado de fichajes sudamericano, pues sería un movimiento de mucho peso por parte de los Cariocas.

Según el medio local NTVascainos, el club brasileño evalúa la posibilidad de incorporar al jugador de 31 años para reforzar su plantilla de cara a las competiciones de 2026, en un movimiento que podría marcar un nuevo capítulo en la carrera del futbolista colombiano y en la tendencia de traspasos hacia el Brasileirao.

Jefferson Lerma cambiaría al Crystal Palace por el Vasco da Gama, para la temporada 2026 - crédito Craig Brough/Action Images vía Reuters

De acuerdo con información, la directiva de Vasco da Gama ya inició la planificación de la próxima temporada y busca sumar refuerzos de peso. La posible llegada del mediocampista se perfila como una oportunidad de mercado para el equipo brasileño, que aspira a fortalecer su plantel con miras a los principales torneos nacionales e internacionales.

Fútbol brasileño: destino de futbolistas colombianos

El posible traspaso de Lerma se enmarca en una tendencia creciente de futbolistas colombianos que eligen el fútbol brasileño como destino. El Brasileirao se ha consolidado en los últimos años como una liga atractiva y competitiva para jugadores sudamericanos, gracias a su estabilidad financiera y la proyección internacional que ofrece.

Casos recientes como los de Luis Sinisterra, Jorge Carrascal, Carlos Gómez y Carlos Cuesta ilustran cómo el campeonato brasileño se ha convertido en una alternativa sólida frente a las ligas europeas, permitiendo a los jugadores competir en torneos de alto nivel como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Jorge Carrascal se ha convertido en figura del Fluminense en el segundo semestre de 2025 - crédito Ricardo Moraes/REUTERS

Además de eso, se recuerda mucho a otros futbolistas que triunfaron en ese país, como las recientes etapas de Richard Ríos y Jhon Arias, que pasaron del Palmeiras y Fluminense al Benfica y Wolverhampton, respectivamente, por cifras millonarias en el mercado de fichajes.

Trayectoria de Lerma

En cuanto a la trayectoria de Jefferson Lerma, el mediocampista ha disputado 14 partidos con el Crystal Palace en la presente temporada, sin registrar goles ni asistencias. Aunque desempeña un rol más defensivo, se mantiene como una pieza fundamental tanto en su club como en la Selección Colombia, aportando equilibrio, recuperación y liderazgo en la zona media.

Jefferson Lerma ha enfrentado a jugadores como Lionel Messi, capitán y estrella de Argentina - crédito Gustavo Garello/AP Foto

Su experiencia en el fútbol inglés, tras su paso por el Bournemouth y su actual etapa en el Palace, lo posiciona como un refuerzo de jerarquía para cualquier equipo que busque fortalecer su mediocampo, dada su visión tanto defensiva como para salir al ataque en cualquier situación.

El futuro de Jefferson Lerma y su eventual llegada al fútbol brasileño se vinculan con el optimismo que rodea a la Selección Colombia y sus aspiraciones en los escenarios internacionales más exigentes.