James Rodríguez no continuaría en el Club León: estas son las razones que dan de su salida desde México

El futuro de James Rodríguez en el Club León parece cada vez más incierto, porque el equipo de Guanajuato enfrenta una de sus campañas más complicadas en la Liga Mexicana (Liga MX).

La combinación de un rendimiento colectivo deficiente y el elevado salario del mediocampista colombiano ha puesto en duda su continuidad, según información difundida por el periodista Paco Vela, y replicada por los medios que siguen la actualidad del Club León.

En las últimas semanas, los rumores sobre la inminente salida de James Rodríguez del club han cobrado fuerza.

Según reveló Paco Vela, el principal factor que podría precipitar su desvinculación es su salario, estimado en siescientos mil dólares mensuales (según Vela), una cifra considerada excesiva para la situación financiera de la institución.

A este aspecto económico se suma su escaso impacto deportivo, lo que ha generado incertidumbre respecto a su papel en la planificación de la temporada 2026.

“De acuerdo con el periodista Paco Vela, durante el programa Conexión MT, el club ya planifica el próximo torneo sin James Rodríguez. “León ya prepara el siguiente semestre, ya sin James. No es oficial, pero denlo por hecho. “León ya prepara el próximo torneo, ya sin James, no es oficial, pero denlo por hecho. Hoy les decimos que James no va a continuar con el equipo del León”, afirmó el reportero en las palabras citadas por el portal deportivo en su página web.

El bajo rendimiento colectivo del equipo, sumado al alto costo de mantener al colombiano, serían factores decisivos para no continuar con su contrato.

Además, el portal Medio Tiempo, citando las palabras de Paco Vela, expresando su punto de vista, recordando la situación que vivió James Rodríguez en Rayo Vallecano

“El tema de James Rodríguez, por principio de cuentas. Nadie puede negar lo que él ha conseguido en su carrera individual. Es un futbolista que hasta cuando le pega a la pelota se oye diferente, eso no está tela de juicio. Hay que recordar por qué llegó a León, se necesitaron dos situaciones excepcionales, que León estuviera en el Mundial de Clubes y que le rescindiera el contrato Rayo Vallecano”, dijo.

Además, explicó que no es garantía que siga en el Club León desde lo deportivo, ya que no se le asegurará si titularidad y pese a la buena relación que tiene en México con la hinchada de las “Fieras”, y que vive con comodidad.

“James Rodríguez está, pero si contento en León, es titular, es el capitán, la gente lo ama, no tiene responsabilidades, no tiene exigencias y no hay otro lugar en el mundo donde le garanticen jugar, acá juega porque juega, ya sea de titular o de cambio y gana lo que gana. Si León quiere mejorar, me queda claro que James no es el único problema, pero tampoco fue la solución, y económicamente genera una carga que, una plaza como León, es más en el futbol mexicano, no creo que haya una plaza que soporte pagar 600 mil dólares mensuales”, agregó.

Concepto del técnico del Club León sobre James Rodríguez

También dentro de la información que entregó Paco Vela, y que citó el portal Dale León, se conoció que la decisión de la salida de James Rodríguez no se vería influenciada por el director técnico, Ignacio Ambriz.

“El técnico Nacho Ambriz no habría influido en la decisión. Según Vela, la relación entre el entrenador y el jugador es buena, e incluso el estratega valora tener un perfil como el de James en el vestidor. Sin embargo, también reconoce que el equipo necesita un cambio de ritmo y una dinámica distinta para el Clausura 2026″

Además, citaron las palabras de Paco Vela en donde explicó que la relación entre el director técnico del Club León y James Rodríguez es buena, y que su decisión de salir de las “Fieras” no se da netamente por el técnico.

“La relación es buena. Nacho sabe que James se va, pero no hay una confrontación. Simplemente, el proyecto ya apunta hacia otro tipo de futbolista”, destacó.

Estos podrían ser los últimos partidos de James

El 1 de noviembre de 2025, el Club León jugará ante el Club América en el estadio Ciudad de Los Deportes, a partir de las 10:05 p. m. (hora de Colombia).

Y luego, para cerrar el campeonato, jugará ante el Puebla en el estadio Nou Camp ante el Puebla, el 8 de noviembre de 2025, a partir de las 8:00 p. m. (hora de Colombia).

