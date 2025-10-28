Cuándo comienza el Mundial Sub-17 de Qatar: ABC del nuevo reto de la selección Colombia en el 2025

Pese al subcampeonato, la selección Colombia clasificó a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Qatar 2025 - crédito Colprensa

A un poco más de dos meses para que termine el 2025, la acción deportiva de las selecciones Colombia de fútbol en todas sus categorías continúa.

Uno de los retos que tendrá la “Tricolor” ahora será el campeonato mundial Sub-17 de Qatar 2025, en donde competirá en el grupo G junto a Alemania, Corea del Norte y El Salvador.

A continuación damos una guía del nuevo formato en el cual se jugará en campeonato, y que tendrá más competencia a lo largo de su desarrollo.

El certamen comenzará el 3 de noviembre de 2025 e irá hasta el 27 de noviembre.

Los jugadores que disputarán dicho torneo y que se llevará a cabo en Catar (sede de la Copa del Mundo de Mayores en 2022), contará con la presencia de jugadores nacidos a partir del 1 de enero de 2008.

En su edición 40, será la primera vez que se implementarán los cambios estipulados en el tema de cupos: es decir, de 24 equipos que participaban anteriormente, ahora serán 48 equipos los que tendrán la posibilidad de luchar por el trofeo.

A continuación, estos son los convocados del profesor Fredy Hurtado para la cita mundiialista juvenil:

Jorman Camilo Mendoza Garrido – Envigado Fc

Criss Angel Macías Besinger – Millonarios FC

Brait García Lobo – Deportivo Cali

Cristian Camilo Orozco Valdés – Fortaleza Ceif

Juan José Cataño Vahos – Envigado Fc

Kevin Angulo Angulo – América de Cali

Cristian David Flórez Palacios – Real Soacha Cundinamarca

Jesús David Peñaloza Fragozo – Unión Magdalena

Camilo Andrés Amú Solarte – América de Cali

Miguel Ángel Solarte Arboleda – Atlético Boca Juniors

Didier Fabián Henao – Boca Juniors

Edmilson Yosue Herazo Torres – Barranquilla Fc

Ángel Santiago Mora Barrera – Independiente Santa Fe

Santiago Londońo González – Envigado FC

Juan Sebastian Covilla González – Deportes Tolima

David Eduardo Rodríguez Burbano – Millonarios FC

Miguel Angel Agámez – Junior FC

Matías Lozano Quiroz – Atlético Nacional

Deivi Fernando Quińones – L.D.U Quito

Yaiker David Moya – Junior FC

José Rafael Escorcia de la Cruz – Atlético Nacional