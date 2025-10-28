Deportes

Carlos Antonio Vélez reveló detalles del que podría ser el nuevo técnico de Santa Fe: se maneja regreso de un viejo conocido

La directiva del club bogotano enfrenta una decisión crucial mientras la presión por los resultados y la reciente salida de Jorge Bava marcan el pulso de la temporada

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

Santa Fe quedó eliminado de
Santa Fe quedó eliminado de la Copa Libertadores 2025 a manos de Deportes Iquique - crédito Jesús Aviles - Cristian Bayona / Infobae - Colprensa

El vigente campeón de la Liga BetPlay, Independiente Santa Fe, atraviesa una etapa de incertidumbre tras una serie de resultados irregulares que han complicado su camino hacia la clasificación a los cuadrangulares.

En este contexto, la directiva del club bogotano ha iniciado la búsqueda de un nuevo entrenador tras la salida de Jorge Bava, con el objetivo de fortalecer el proyecto deportivo de cara a la Copa Libertadores 2026.

La salida de Bava dejó al equipo bajo la conducción interina de Francisco López, que no ha logrado revertir la tendencia negativa en el rendimiento del plantel.

Esta situación ha incrementado la presión sobre la dirigencia para encontrar un entrenador capaz de devolver la estabilidad y la competitividad al conjunto cardenal en el corto plazo.

En el proceso de selección, la directiva ha centrado su atención en dos perfiles: uno de nacionalidad uruguaya y otro argentino.

De acuerdo con Carlos Antonio Vélez, uno de los candidatos cuenta con experiencia previa en el fútbol colombiano, mientras que el otro ha desarrollado su carrera principalmente en el extranjero.

El analista fue muy crítico
El analista fue muy crítico tras la eliminación del Santa Fe de Pablo Peirano en la Copa Libertadores 2025 ante Deportes Iquique - crédito Mariano Vimos - Cristian Bayona / Colprensa

Uno es uruguayo y otro es argentino, uno es conocido en Colombia y el otro no; no voy a dar nombres, pero uno ya ha trabajado en Colombia y el otro ha tenido experiencias en el exterior”, explicó el periodista caldense en Planeta Fútbol.

El presidente Eduardo Méndez, que lidera el proceso de selección, habría mostrado inicialmente una preferencia por uno de los aspirantes. Sin embargo, la reciente desvinculación de Pablo Peirano de Nacional de Uruguay ha introducido un nuevo elemento en la toma de decisiones.

El presidente Méndez estaba más inclinado por uno, pero no sé si con el tema Peirano va a cambiar de opinión”, señaló Vélez, sugiriendo que la disponibilidad de Peirano podría modificar el rumbo de la elección.

Eduardo Méndez en rueda de
Eduardo Méndez en rueda de prensa tras los rumores de la salida de Jorge Bava como entrenador de Independiente Santa Fe - crédito Independiente Santa Fe

La coyuntura actual obliga a Santa Fe a tomar decisiones estratégicas con rapidez, ya que el club no solo busca mejorar su desempeño en la Liga BetPlay, sino también prepararse para los desafíos que implicará su participación en la Copa Libertadores 2026.

La elección del nuevo entrenador será determinante para definir el rumbo del equipo en las próximas temporadas y para consolidar un proyecto que aspire a competir tanto a nivel nacional como internacional.

Con la mirada puesta en el futuro, Independiente Santa Fe se dispone a iniciar una nueva etapa, en la que la elección del cuerpo técnico marcará el punto de partida para afrontar los retos venideros en el fútbol colombiano y continental.

Pablo Peirano suena para ser
Pablo Peirano suena para ser el entrenador de Santa Fe por segunda vez en su carrera - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Pablo Peirano llegó a una final con Santa Fe

En su etapa como técnico del club Cardenal desde octubre de 2023 hasta febrero de 2025, Peirano dirigió 70 partidos. De esos, obtuvo 29 victorias, 20 empates, y 21 derrotas, lo que arroja un rendimiento global cercano al 51%. Además, su equipo anotó 84 goles a favor y encajó 69 goles en contra.

Durante ese período también se le reconocen momentos destacados: en 2024, el equipo uruguayo protagonizó una muy buena fase regular, con una estadística más concreta en la Liga BetPlay de 43 partidos con 24 triunfos, 11 empates y 8 derrotas, 54 goles marcados y 27 recibidos.

No obstante, a pesar de esos números alentadores, el balance final no alcanzó las expectativas del club en el plano internacional — fue eliminado en la fase preliminar de la Copa Libertadores y esa eliminación desembocó en la salida de Peirano del cargo.

Ahora, unos cuantos meses después, el entrenador Charrúa vuelve a sonar para asumir en el banquillo Cardenal luego de su salida de Nacional, uno de los grandes del fútbol uruuguayo.

