Camilo Zuñiga afronta una nueva aventura después del fútbol: una leyenda del balompié nacional lo acompañó en su lanzamiento

Camilo Zuñiga decidió incursionar en el management de deportistas de alto rendimiento con su nuevo proyecto empresarial - crédito Colprensa

La carrera de Camilo Zuñiga fue una caracterizada por la consistencia y los éxitos deportivos. Luego de ser el lateral derecho clave en los títulos de Atlético Nacional en el fútbol colombiano durante los 2000, su carrera alcanzó proyección internacional cuando se sumó a las filas del Napoli —luego de un año previo en el Siena—, donde se transformó en titular indiscutido de los Azzurri.

Paralelamente, su carrera en la selección Colombia cobró fuerza, especialmente con el arribo de José Pekerman a la dirección técnica, exhibiendo allí lo mejor de su juego y aportando seguridad en la defensa y proyección en ataque. Eso le valió la oportunidad de disputar el Mundial Brasil 2014, alcanzando los cuartos de final, donde fueron eliminados por el equipo anfitrión y el jugador quedó marcado por el rodillazo que le propinó a Neymar durante el juego.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A partir de entonces, las recurrentes lesiones hicieron que su carrera terminara en 2018, vistiendo por última vez los colores del Verdolaga. Desde entonces se dedicó a otras actividades, incluyendo emprendimientos en el sector agrícola y la fundación que lleva su nombre, con la que apoya a la niñez para tener oportunidades en el deporte.

Además de su negocio de agricultura, Zúñiga tiene una fundación y escuela deportiva de fútbol - crédito @fundacioncamilozuniga / Instagram

Recientemente, Zuñiga decidió dar un paso más allá y anunció un nuevo proyecto con el que se propuso brindar apoyo a los deportistas colombianos. Se trata de 360 Sport Agency, una firma que se presenta como aliado estratégico para potenciar el talento tanto dentro como fuera de las canchas.

La propuesta de esta nueva marca se centra en ofrecer un acompañamiento integral a los jugadores y sus familias, abarcando desde asesoramiento legal y tributario hasta la gestión de imagen y marketing. Entre los servicios destacados se encuentran la negociación de contratos para asegurar los mejores términos económicos y deportivos, así como el desarrollo de planes de carrera a largo plazo que buscan maximizar el potencial de cada deportista.

El lanzamiento de 360 Sports Agency contó con la presencia de Aldo Leao Ramírez, socio de Zúñiga, y de Mario Alberto Yepes como invitado - crédito cortesía 360 Sports Agency

La agencia, que también prioriza el apoyo constante en las distintas áreas que influyen en la trayectoria profesional, surge como respuesta a la incertidumbre que enfrentan los talentos emergentes del fútbol colombiano respecto a su profesionalización y las oportunidades disponibles.

En el acto de lanzamiento, Zuñiga estuvo acompañado de dos viejos conocidos de la selección Colombia: Aldo Leao Ramírez, su socio en este proyecto y aliado en su fundación, y Mario Alberto Yepes.

Estadísticas de Camilo Zúñiga a nivel profesional

Camilo Zuñiga jugó con Atlético Nacional en 2018, cerrando su carrera profesional - crédito Colprensa

El lateral izquierdo debutó en Atlético Nacional en 2002, consolidándose como titular tres años después, durante la campaña en la que el Verdolaga consiguió su novena estrella en el fútbol profesional colombiano. Durante su primera etapa con el club obtuvo tres títulos locales de la mano de directores técnicos como Santiago Escobar y Óscar Héctor Quintabani. En total jugó 130 partidos con la camiseta verdolaga durante ese periodo.

Desde 2008, tuvo su paso por el fútbol italiano, país donde desarrolló la mayor parte de su carrera deportiva hasta regresar en el 2018 a Nacional. Su primer equipo en Italia fue el Siena, donde disputó 28 partidos (25 como titular).

Sus buenas actuaciones lo llevaron al Napoli, adueñándose de la banda derecha y compartiendo equipo con jugadores del calibre de Edinson Cavani, Marek Hamsik, Ezequiel Lavezzi, Goran Pandev, o su compatriota y compañero en Nacional, David Ospina.

En su paso por dicho club, jugó 125 partidos en la Serie A de Italia y marcó cuatro goles. Sus anotaciones fueron en la temporada 2010/11 y 2011/12.

Luego de un año en el Bologna donde las lesiones ya hacían factura en su rendimiento, llegó al Watford de Inglaterra y disputó la Premier League: allí jugó 812 minutos en 21 partidos y marcó un gol ante Manchester United.

Finalmente, regresó a Atlético Nacional para la temporada 2018, disputó un total de cuatro encuentros, incluyendo la definición del título ante Deportes Tolima, en la que el cuadro Pijao dio la sorpresa y se coronó campeón. En ese momento, Zuñiga se retiró de la actividad profesional.