Reconocido periodista argentino defendió a Juan Fernando Quintero en medio de la crisis en River Plate: “El único nombre bueno”

El volante antioqueño fue titular en el duelo entre el conjunto bonaerense e Independiente Rivadavia, club que, con gol de Sebastián Villa, se clasificó a la final de la Copa Argentina

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

Juan Fernando Quintero se ha hecho inamovible en la nómina titular del equipo de Marcelo Gallardo - crédito River Plate

La reciente eliminación de River Plate en la Copa Argentina ha reavivado el debate sobre el presente del club, tanto entre sus hinchas como en los medios de comunicación en el sur del continente.

En este contexto, las declaraciones de Mariano Closs, periodista y relator argentino, recogidas por Medio River, generaron un fuerte impacto al señalar a Juan Fernando Quintero como el único jugador destacado del plantel, en medio de una crisis deportiva que pone bajo presión al equipo dirigido por Marcelo Gallardo.

El revés en la Copa Argentina frente al Independiente Rivadavia de Sebastián Villa no solo significó una decepción deportiva, sino que también desató una ola de cuestionamientos sobre la calidad y el rendimiento del actual plantel de River Plate.

Y es que la reacción inicial tras la eliminación estuvo marcada por la frustración de los aficionados y la crítica mediática, que puso en duda la jerarquía del equipo y la capacidad de su entrenador para revertir la situación.

Independiente Rivadavia eliminó a River
Independiente Rivadavia eliminó a River Plate de la Copa Argentina- crédito X

En el centro de la polémica se ubicaron las palabras de Closs, que, fiel a su estilo directo, afirmó: “En River el único nombre bueno es Quintero, el resto son todos normales. El Pity Martínez hace dos años está sentado en un banco de suplentes, Molina y Veliz son mejores que Borja, y si Gallardo no rescataba a Driussi de la MLS no lo buscaba nadie en Argentina”.

Las declaraciones, difundidas por Medio River, reavivaron el debate sobre la falta de figuras de peso en el plantel y la dependencia del club de un solo jugador para sostener su identidad futbolística.

El rol de Juan Fernando Quintero adquiere una relevancia particular en este escenario. Para Closs, el mediocampista colombiano representa una excepción en un equipo que, según su visión, ha perdido el brillo y la contundencia que lo caracterizaban en la era de Marcelo Gallardo.

Mariano Closs es uno de los relatores más famosos de Sudamérica- crédito Fotobaires

Definido como “el único nombre bueno”, Quintero se convierte así en el símbolo de la esperanza para River Plate, que busca reencontrar su mejor versión en medio de rendimientos irregulares y decisiones técnicas discutidas.

Las críticas de Closs no se limitaron a exaltar a Quintero. El periodista cuestionó abiertamente a otros referentes del plantel, como “Pity” Martínez, al que señaló por su prolongada suplencia, y comparó desfavorablemente a Miguel Borja con jugadores como Molina y Veliz.

Además, el relator puso en duda la calidad de las recientes incorporaciones, al afirmar qu Driussi solo regresó al club gracias a la intervención de Gallardo.

Juan Fernando Quintero ha disputado
Juan Fernando Quintero ha disputado 16 partidos, no ha marcado goles y ha dado apenas tres asistencias - crédito River Plate

Los números de Juan Fernando Quintero desde su regreso a River Plate en 2025

Desde su regreso al River Plate en julio de 2025, el colombiano Juan Fernando Quintero ha acumulado una participación moderada en la competición local: registra 9 apariciones en la Liga Profesional Argentina, sin goles, pero con 2 asistencias.

En la campaña, el antioqueño también ha visto minutos en torneos continentales: en la Copa Libertadores 2025 disputó 4 partidos, promediando cerca de 51 minutos por juego, y aportó una asistencia.

Desde el punto de vista ofensivo y de impacto, los números muestran que Quintero aún no ha recuperado la frecuencia de aportes más alta de etapas anteriores: su producción de goles y asistencias es baja respecto a lo esperado para un jugador de su perfil cuando volvió al club.

Cuándo volvería a jugar Juan Fernando Quintero con River Plate

El próximo partido de River Plate, seguramente con Juan Fernando Quintero desde el inicio, se disputará el domingo 2 de noviembre de 2025 a las 7:00 p. m. (hora Colombia), cuando reciba a Gimnasia y Esgrima La Plata por la Liga Profesional de Argentina.

