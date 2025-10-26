Duván Zapata sigue a la espera de volver a las canchas con Torino: técnico explicó su situación

Duván Zapata aún no suma minutos en la temporada con el Torino, que lo cuida por su lesión - crédito Massimo Pinca/REUTERS

La paciencia se ha convertido en la consigna para el Torino y su afición ante la situación de Duván Zapata, delantero colombiano que busca recuperar su mejor versión tras una prolongada ausencia por lesión. Marco Baroni, técnico del club italiano, instó públicamente a no apresurar el regreso del atacante al once titular, subrayando la importancia de un proceso gradual para que el jugador alcance su plenitud física y futbolística, según declaraciones recogidas por AS Colombia.

Zapata, quien estuvo cerca de un año fuera de las canchas debido a una lesión, ha retomado los entrenamientos con el objetivo de alcanzar el 100% de su capacidad. Sin embargo, el propio Baroni reconoció que el delantero todavía no ha encontrado su estado óptimo. “Duván Zapata aún se está acondicionando físicamente, pero está bien, es claro que necesita jugar, hay algunos compañeros que lo están haciendo bien en este momento, su ingreso va a ser gradual, pero es cada vez más significativo, cada vez más importante”, explicó el entrenador en rueda de prensa previa al partido ante Genoa, según AS Colombia.

El técnico del Torino enfatizó que la evolución de Zapata es positiva y que su aporte al equipo va más allá de lo deportivo. “En los entrenamientos está creciendo y sabemos todos lo que es él como jugador, es un gran recurso para mí”, añadió Baroni, quien considera al colombiano un elemento fundamental tanto en el aspecto profesional como humano dentro del grupo, de acuerdo con lo informado por AS Colombia.

En la presente temporada, Zapata ha disputado apenas 29 minutos repartidos en tres encuentros: dos en la Serie A y uno en la Copa Italia, según datos de AS Colombia. El delantero no ha sido titular desde octubre del año pasado, y el cuerpo técnico prevé que su participación aumente de forma progresiva en los próximos compromisos, con la expectativa de que, a través de los entrenamientos y minutos en cancha, recupere el nivel que lo llevó a ser una de las figuras del equipo.

Lesiones de futbolistas colombianos en Italia

La situación de Zapata no es un caso aislado entre los futbolistas colombianos en la Serie A. Yerry Mina, defensor central del Cagliari, también enfrenta dificultades físicas que han afectado su continuidad tanto en su club como en la Selección Colombia. Según información de Antena 2, Mina sufrió una distensión en el isquiotibial que le impidió participar en la última Fecha FIFA y en los recientes partidos del Cagliari. El entrenador interino del club, Fabio Pisacane, explicó en rueda de prensa que la prioridad es evitar cualquier riesgo que pueda derivar en una lesión más grave: “Yerry sufrió una distensión en el isquiotibial: no queremos forzarlo y arriesgarnos a perderlo en el futuro, quedando en una situación híbrida que no ayuda”, señaló Pisacane, citado por Antena 2.

El club italiano ha optado por una estrategia de recuperación total para Mina, quien se perderá los partidos ante Hellas Verona, Sassuolo y Lazio, con una posible reaparición prevista para el 8 de noviembre frente al Como, según estimaciones recogidas por Antena 2. Esta situación genera incertidumbre en la Selección Colombia, que deberá decidir si convoca al defensor para la próxima Fecha FIFA, considerando el riesgo de una recaída por falta de recuperación completa.

La gestión de lesiones se ha convertido en un tema recurrente para los futbolistas colombianos en Italia, con repercusiones tanto en el rendimiento de sus clubes como en la planificación de la Selección Colombia. Los cuerpos técnicos, tanto en Torino como en Cagliari, han optado por priorizar la salud de los jugadores, evitando apresurar sus regresos y apostando por una recuperación integral, según lo reportado por AS Colombia y Antena 2.

En este escenario, Marco Baroni mantiene la confianza en el potencial de Duván Zapata, convencido de que su aporte será determinante para el grupo una vez que recupere su mejor forma.