Deportes

Duván Zapata sigue a la espera de volver a las canchas con Torino: técnico explicó su situación

El delantero superó una dura lesión que lo alejó durante casi un año, pero sigue en proceso para quedar en óptimas condiciones para jugar en la Serie A

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Guardar
Duván Zapata aún no suma
Duván Zapata aún no suma minutos en la temporada con el Torino, que lo cuida por su lesión - crédito Massimo Pinca/REUTERS

La paciencia se ha convertido en la consigna para el Torino y su afición ante la situación de Duván Zapata, delantero colombiano que busca recuperar su mejor versión tras una prolongada ausencia por lesión. Marco Baroni, técnico del club italiano, instó públicamente a no apresurar el regreso del atacante al once titular, subrayando la importancia de un proceso gradual para que el jugador alcance su plenitud física y futbolística, según declaraciones recogidas por AS Colombia.

Zapata, quien estuvo cerca de un año fuera de las canchas debido a una lesión, ha retomado los entrenamientos con el objetivo de alcanzar el 100% de su capacidad. Sin embargo, el propio Baroni reconoció que el delantero todavía no ha encontrado su estado óptimo. “Duván Zapata aún se está acondicionando físicamente, pero está bien, es claro que necesita jugar, hay algunos compañeros que lo están haciendo bien en este momento, su ingreso va a ser gradual, pero es cada vez más significativo, cada vez más importante”, explicó el entrenador en rueda de prensa previa al partido ante Genoa, según AS Colombia.

El técnico del Torino enfatizó que la evolución de Zapata es positiva y que su aporte al equipo va más allá de lo deportivo. “En los entrenamientos está creciendo y sabemos todos lo que es él como jugador, es un gran recurso para mí”, añadió Baroni, quien considera al colombiano un elemento fundamental tanto en el aspecto profesional como humano dentro del grupo, de acuerdo con lo informado por AS Colombia.

En la presente temporada, Zapata ha disputado apenas 29 minutos repartidos en tres encuentros: dos en la Serie A y uno en la Copa Italia, según datos de AS Colombia. El delantero no ha sido titular desde octubre del año pasado, y el cuerpo técnico prevé que su participación aumente de forma progresiva en los próximos compromisos, con la expectativa de que, a través de los entrenamientos y minutos en cancha, recupere el nivel que lo llevó a ser una de las figuras del equipo.

Lesiones de futbolistas colombianos en Italia

La situación de Zapata no es un caso aislado entre los futbolistas colombianos en la Serie A. Yerry Mina, defensor central del Cagliari, también enfrenta dificultades físicas que han afectado su continuidad tanto en su club como en la Selección Colombia. Según información de Antena 2, Mina sufrió una distensión en el isquiotibial que le impidió participar en la última Fecha FIFA y en los recientes partidos del Cagliari. El entrenador interino del club, Fabio Pisacane, explicó en rueda de prensa que la prioridad es evitar cualquier riesgo que pueda derivar en una lesión más grave: “Yerry sufrió una distensión en el isquiotibial: no queremos forzarlo y arriesgarnos a perderlo en el futuro, quedando en una situación híbrida que no ayuda”, señaló Pisacane, citado por Antena 2.

El club italiano ha optado por una estrategia de recuperación total para Mina, quien se perderá los partidos ante Hellas Verona, Sassuolo y Lazio, con una posible reaparición prevista para el 8 de noviembre frente al Como, según estimaciones recogidas por Antena 2. Esta situación genera incertidumbre en la Selección Colombia, que deberá decidir si convoca al defensor para la próxima Fecha FIFA, considerando el riesgo de una recaída por falta de recuperación completa.

La gestión de lesiones se ha convertido en un tema recurrente para los futbolistas colombianos en Italia, con repercusiones tanto en el rendimiento de sus clubes como en la planificación de la Selección Colombia. Los cuerpos técnicos, tanto en Torino como en Cagliari, han optado por priorizar la salud de los jugadores, evitando apresurar sus regresos y apostando por una recuperación integral, según lo reportado por AS Colombia y Antena 2.

En este escenario, Marco Baroni mantiene la confianza en el potencial de Duván Zapata, convencido de que su aporte será determinante para el grupo una vez que recupere su mejor forma.

Temas Relacionados

Duván ZapataTorinoSerie AYerry MinaDuván Zapata lesiónColombia-Deportes

Más Noticias

Cuatro equipos ya están en los cuadrangulares de la Liga BetPlay: se le sumarían otros dos

Faltando poco para terminar la fase de Todos contra Todos, ya se perfilan los clubes que entrarán en las semifinales, así como otros que se alejaron de la posibilidad

Cuatro equipos ya están en

Cristian Cañozales revivió a Millonarios y hundió a Santa Fe: victoria en el último minuto por 1-0 en El Campín

El extremo anotó sobre el final del encuentro, que fue muy enredado, para darle tres puntos vitales para los Embajadores que terminaron con 10 hombres y siguen vivos en la Liga BetPlay

Cristian Cañozales revivió a Millonarios

Atlético Nacional sacaría a Diego Arias como técnico: René Higuita habló sobre el posible nuevo entrenador

El exportero se refirió a uno de los nombres que la dirigencia maneja hace semanas, que actualmente dirige otro club y lleva años como candidato

Atlético Nacional sacaría a Diego

Millonarios tendría a su primer fichaje para la temporada 2026: un extranjero que conoce el fútbol colombiano

Al parecer, los azules prepararían la contratación de un jugador que sirve como extremo y para reemplazar a David Mackalister Silva en el mediocampo

Millonarios tendría a su primer

Video: Linda Caicedo y su bonito gesto con una de sus admiradoras luego del partido de la selección Colombia femenina

La atacante de la Tricolor le hizo un obsequio a una de las asistentes al debut del combinado nacional ante Perú por la Liga de Naciones Femenina

Video: Linda Caicedo y su
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Coronel de la reserva activa del Ejército le envió mensaje desde Ucrania a Petro para combatir a los grupos armados ilegales en Colombia: “No son sicarios, asesinos ni mercenarios”

Petro destacó millonaria incautación de cocaína en la frontera con Ecuador e invitó a Trump a Colombia: “Veamos cómo se incauta cocaína sin matar gente”

Exalcalde de Medellín deberá testificar ante la JEP por la operación Orión: víctimas estarán presentes

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

ENTRETENIMIENTO

Top 10 videos más vistos

Top 10 videos más vistos en YouTube Colombia hoy

Shakira, Mon Laferte, Foo Fighters y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Las producciones más populares de Disney+ en Colombia para engancharse este día

Fruko afirmó estar preparado para el día de su muerte: “Es un regalo de Dios”

Shakira relató la historia detrás de la nueva versión de “La Pared” para Spotify Anniversaires: “Se me ocurrió en el avión”

Deportes

Cuatro equipos ya están en

Cuatro equipos ya están en los cuadrangulares de la Liga BetPlay: se le sumarían otros dos

Cristian Cañozales revivió a Millonarios y hundió a Santa Fe: victoria en el último minuto por 1-0 en El Campín

Atlético Nacional sacaría a Diego Arias como técnico: René Higuita habló sobre el posible nuevo entrenador

Millonarios tendría a su primer fichaje para la temporada 2026: un extranjero que conoce el fútbol colombiano

Video: Linda Caicedo y su bonito gesto con una de sus admiradoras luego del partido de la selección Colombia femenina