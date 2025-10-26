Atlético Nacional sacaría a Diego Arias como técnico: René Higuita habló sobre el posible nuevo entrenador

Atlético Nacional cuenta con Diego Arias como técnico encargado desde mediados de septiembre, quedando hasta diciembre de 2025 dependiendo de resultados - crédito Colprensa

Atlético Nacional espera que se termine la temporada 2025 con uno o dos títulos bajo el brazo, tal como finalizó 2024, que además será la vara para evaluar la gestión del técnico Diego Arias, que quedó al mando desde mediados de septiembre por el despido de Javier Gandolfi.

Aunque el entrenador tiene el respaldo de la dirigencia, suena desde ya un nombre que es incluso el preferido de René Higuita, exportero y referente de los verdes, que le dio el aval al club para contratar a un timonel que, en los últimos días, tomó mucha fuerza para 2026.

Con la “bendición” de Higuita

La posibilidad de que Leonel Álvarez asuma la dirección técnica de Atlético Nacional ha cobrado fuerza en los últimos días, impulsada por el respaldo público de René Higuita. Mientras la institución cierra la temporada 2025 sin un entrenador fijo, la expectativa sobre el futuro del banquillo y el inminente clásico antioqueño mantienen en vilo a la afición verdolaga.

El Loco expresó abiertamente su deseo de ver a Leonel al frente del equipo para la temporada 2026, manifestando que lo recibiría a con aprecio si la directiva logra concretar su llegada, subrayando el reconocimiento que existe por el exfutbolista y entrenador.

Leonel Álvarez se encuentra en Atlético Bucaramanga, con el que termina contrato en diciembre de 2025 - crédito Cristian Bayona / Colprensa

“A Diego Arias le ha ido bastante bien, la parte directiva le dio la confianza entonces está trabajando tranquilo y sacando buenos resultados”, afirmó Higuita en declaraciones recogidas por Antena 2, dejando claro que, aunque ha cumplido en su rol interino, la llegada de un técnico de mayor talla sería mejor.

La situación en el banquillo de Atlético Nacional se ha caracterizado por la ausencia de un director técnico permanente desde la salida de Javier Gandolfi. Diego Arias asumió la responsabilidad de manera interina y consiguió resultados positivos que mantienen al equipo en la pelea por los títulos de la Liga BetPlay y la Copa BetPlay.

Diego Arias ha mejorado muchas cosas en Atlético Nacional, que pelea en Copa Colombia y Liga BetPlay - crédito David Jaramillo / Coiprensa

Morelos vuelve con el verde

El inminente clásico antioqueño ante Independiente Medellín se presenta como un desafío particular para Atlético Nacional, que disputará el encuentro con varias bajas tanto en la plantilla como en el cuerpo técnico. La ausencia de jugadores clave y la situación provisional en el banquillo añaden presión a un partido que suele definir el ánimo de la hinchada y el rumbo de la temporada.

A este escenario se suma el caso disciplinario de Alfredo Morelos, delantero del club, que había sido suspendido por dos semanas tras una jugada polémica en el partido contra Boyacá Chicó, pero que fue perdonado para el encuentro del domingo 26 de octubre.

Esta fue la decisión de Dimayor para suspender el castigo de dos semanas a Alfredo Morelos - crédito Dimayor

Tras la solicitud de Atlético Nacional, la Comisión de Disciplina de la Dimayor decidió suspender parcialmente la sanción, permitiendo que dispute el clásico. La decisión se fundamentó en que el jugador ya cumplió más del 50% de la sanción, al no haber sido convocado para los partidos del 18 y 22 de octubre de 2025.

La Dimayor explicó que la medida busca equilibrar la finalidad sancionadora con los principios de proporcionalidad y justicia material, sin desconocer la infracción cometida. En declaraciones posteriores al partido, Morelos reconoció: “Obviamente yo siento el contacto y me tiro, yo soy muy inteligente en ese tipo de jugadas y gracias a Dios se logró el penalti”.

Mientras la directiva de Atlético Nacional evalúa el futuro del banquillo y la afición espera definiciones, el respaldo de figuras históricas como René Higuita a la posible llegada de Leonel Álvarez refleja el deseo de ver al club fortalecido. En el entorno verdolaga, la expectativa por un nuevo ciclo técnico se mezcla con la convicción de que, si se concreta, la llegada de Álvarez sería recibida con entusiasmo y reconocimiento por parte de quienes sienten los colores del club.