James Rodríguez y León hacen cuentas en el Torneo Apertura: qué necesitan para pasar de ronda y salvar al colombiano del fracaso

James Rodríguez sigue pasando por un mal momento con León y se acerca a una nueva eliminación en la Liga MX - crédito Club León

James Rodríguez se encuentra a un paso de otro fracaso con el Club León en la temporada 2025, debido a que la campaña no mejora, pese a la llegada del técnico Ignacio Ambriz, y está al borde de quedar eliminado del Play In, que es la fase previa a los cuartos de final.

Es por eso que James y la Fiera hacen cuentas para saber lo que necesitan para clasificar, pues aunque se encuentran lejos, mantienen pocas posibilidades de llegar a la siguiente fase, pero con un camino complicado y muchas dudas por el nivel de la plantilla.

Cabe recodar que estos serían los últimos partidos del colombiano con la camiseta de León, pues su contrato acaba en diciembre de 2025 y, por el momento, no existe el ambiente para llegar a un acuerdo sobre una renovación para la temporada 2026, que es año de mundial de la FIFA.

¿Qué necesita León en la Liga MX?

Hasta el momento, el cuadro Esmeralda lleva una de sus peores seguidillas sin ganar en el Torneo Apertura, con siete compromisos en los que no sabe lo que es sumar de a tres puntos, con dos empates y cinco derrotas, además de que lleva cuatro caídas consecutivas en el campeonato.

De esta manera, León se encuentra en la posición 16 con apenas 12 puntos, producto de tres victorias, el mismo número de igualdades y ocho caídas, con 12 goles a favor y 26 en contra, para una diferencia de -14, lo que hace difícil que pueda llegar al Play In del certamen.

León no levanta cabeza y sigue en una crisis deportiva que lo tiene al borde del fracaso en la Liga MX - crédito @clubleonfc / X

A la Fiera le quedan tres fechas, que son frente a nada menos que los Pumas de la UNAM, el máximo campeón América y cierra la ronda con el Puebla, lo que son nueve puntos para definir si sigue en camino al título o se despide de 2025 por la puerta de atrás.

León necesita ganar todo lo que queda para llegar al Play In, en el que actualmente se encuentra a cuatro unidades del décimo puesto, ocupado por Atlético San Luis con 16 unidades, y depender de que Pumas, Atlas, Querétaro, Mazatlán y Santos Laguna tengan un tropiezo.

León necesita llegar a 21 puntos en la Liga MX y esperar otros resultados para llegar al Play In -crédito @clubleonfc/X

Solo de esa manera, el equipo de James Rodríguez se puede ilusionar con la siguiente ronda, aunque parece que los ánimos están por el suelo ante la cantidad de derrotas y que no se ve la mano de Nacho Ambriz en la plantilla, pese a su experiencia y el cariño de los aficionados.

Enojo de James con Ambriz

El técnico Ignacio Ambriz reconoció el complicado escenario que enfrenta León en la Liga MX, al afirmar que “no dependemos de nosotros, dependemos de muchos resultados”, luego de perder por 2-0 con Atlas en la fecha 14 del Torneo Apertura.

La presión por la falta de triunfos afecta al plantel, según Ambriz, que señaló que “son cinco partidos sin ganar y empiezas a cargar una maleta de no ganar, el equipo va perdiendo confianza”. El entrenador subrayó la importancia del trabajo para revertir la situación y anticipó un duelo exigente ante Pumas.

Ignacio Ambriz, técnico de León, reemplazó a James Rodríguez sobre la hora de partido frente a Atlas - crédito @clubleonfc / X

El futuro de James en el club es incierto, especialmente tras su sustitución al minuto 60 en el encuentro contra Atlas. Ambriz explicó que la decisión fue “un poco táctica, son muchos partidos también continuos, donde empiezas a cuidar a la gente. Queríamos tener un poquito más de verticalidad, de ese ritmo de ida y vuelta que Atlas te pone”. Añadió que “son jugadores muy importantes, entiendo que pregunten por qué lo saqué (a James), pero son cuestiones tácticas que uno intenta manejar con variantes diferentes, pero hoy el equipo no estuvo bien”.

A pesar del panorama adverso, el técnico evitó dar por cerrada la temporada: “Sería hablar aventurado de algo que no termina. Tenemos que ser muy respetuosos que hay tres partidos todavía, ojalá encuentre yo la tecla y sumemos nueve puntos que sería lo ideal”.