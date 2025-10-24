James Rodríguez se molestó por ser remplazado en el partido que perdió el Club León contra Atlas reveló la prensa mexicana: “No le gustó para nada”

James Rodríguez parece que no seguirá con León al terminar su contrato en diciembre de 2025, pese a recuperar buena parte de su juego - crédito Club León

La reciente derrota de León 2-0 frente a Atlas ha intensificado la incertidumbre en torno al futuro de James Rodríguez en el fútbol mexicano.

El mediocampista colombiano, que fue titular en el encuentro correspondiente a la jornada 14 del torneo Apertura, fue reemplazado sin embargo al minuto sesenta, cuando el marcador aún señalaba 1-0.

Esta sustitución, que permitió el ingreso del panameño Ismael Díaz, no solo respondió a decisiones tácticas, sino también por el estado físico del jugador.

Así se reportó desde los principales canales la situación de James - crédito @Lineade4TUDN / X

Aunque en el momento de la sustitución James Rodríguez no mostró una reacción visible en el campo, un día después trascendió que el futbolista habría abandonado el terreno de juego con evidente molestia.

Según reportó Israel Romo en Tudn, el entrenador tuvo que explicarle personalmente al colombiano las razones de su reemplazo.

“El mediocampista colombiano salió molesto del campo”, contó el periodista Romo.

El conjunto de los ”Esmeraldas" regresó a los entrenamientos luego de la dolorosa derrota ante Atlas, que prácticamente los deja por fuera de toda posibilidad de al menos estar en las finales del fútbol mexicano.

James se volvió el tema con el conjunto “Panza Verde” pues salió al minuto 60, no le gustó para nada la decisión que tomó Ignacio Ambriz", afirmaron en el programa de Tudn.

Romo añadió que la decisión de Ambriz también estuvo condicionada por una carga muscular que arrastraba el jugador tras una seguidilla de partidos, lo que habría incrementado la preocupación por su estado físico.

“Luego el técnico explicó que los motivos del cambio fue por temas tácticos y que aparte el colombiano había venido con una carga física fuerte durante varios partidos”, dijo Romo.

Así está la situación de James Rodríguez con el Club León: podría salir de México a finales de 2025

- crédito @clubleonfc / X

La situación de James Rodríguez en León se complica aún más ante la posibilidad de que los últimos resultados negativos estén afectando las negociaciones para su renovación.

De acuerdo con la información recogida por Tudn, la continuidad del colombiano en el club podría estar en duda, y no se descarta que tome una decisión relevante respecto a su futuro fuera de la institución. Tan solo semanas separarían de conocer el futuro del 10, lo que mantiene en vilo a la afición y a la directiva:

“La renovación del contrato de James Rodríguez es una incógnita, y si bien hace una semana había la intención de renovar, tras los últimos partidos, la opción parece diluirse, James Rodríguez podría tomar una decisión importante en los próximos días ya de cara al final del torneo, para decir adiós al conjunto del León, debido a los resultados”, explicó.

Además, destacó que el próximo partido del Club León será importante para mantener sus esperanzas de clasificación a las finales de la Liga Mexicana.

“León se juega la vida, si no gana estará eliminado, si gana mantendrá opciones ligeras para llegar a la fase del final del torneo. Stiven Barreiro y Nicolás Fonseca serán bajas, mientras que Rogelio Funes Mori por lesión está descartada. El cierre del torneo de los ”Esmeraldas": con la incertidumbre de James Rodríguez, bajas importantes y con la esperanza de clasificar a las finales". destacó.

Cuando vuelve a jugar el Club León

El cuadro "Esmeralda" no levanta cabeza y sigue en una crisis deportiva - crédito @clubleonfc / X

El revés dejó a León en el puesto 16 de la tabla de posiciones, con 12 puntos obtenidos tras tres victorias, tres empates y ocho derrotas. A pesar de este panorama adverso, el equipo se mantiene a cuatro unidades de la décima casilla, ocupada por Atlético San Luis con 16 puntos, que otorga el último cupo a los play offs del Torneo Apertura 2025.

Ahora, León recibirá a Pumas en el estadio Nou Camp, el 25 de octubre de 2025 a partir de las 9:00 p. m. (hora de Colombia) Para los esmeraldas, la derrota ante los rojinegros tiene un significado especial, ya que es la primera vez que caen frente a este rival desde la final del Apertura 2021, cuando perdieron 1-0 en el Estadio Jalisco y posteriormente se coronaron en la tanda de penales.

A continuación, este es el calendario que tendrá el cuadro de Guanajuato en el cierre del campeonato mexicano:

25 de octubre de 2025 - Liga MX: Club León vs. Pumas UNAM

1 de noviembre de 2025 - Liga MX: Club América vs. Club León

8 de noviembre de 2025 - Liga MX: Club León vs. Puebla