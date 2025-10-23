James Rodríguez salió desanimado tras la derrota del León ante el Atlas de Camilo Vargas por la Liga MX

- crédito @clubleonfc / X

La derrota de León ante Atlas en la Liga Mexicana no solo agravó la situación deportiva del equipo, sino que dejó en evidencia el difícil momento que atraviesa James Rodríguez, el 22 de octubre de 2025.

El futbolista colombiano, que no logró destacarse en el encuentro, abandonó el campo con claros gestos de frustración tras ser sustituido, una imagen que refleja el estado anímico del plantel y sus propias dificultades para brillar en el torneo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Así se registró la salida de James Rodríguez, en donde se vio visiblemente afectado - crédito @El_Escolta_ / X

Un fanático de los “Esmeraldas” (apodo por el cual se conoce al Club León), resaltó a través de las redes sociales la frustración de James Rodríguez a través de una publicación en la red social de X, y pidiendo disculpas:

“JAMES SALE DEL CAMPO… CABIZBAJO James Rodríguez sale de cambio al minuto 60′, con el rostro serio y la mirada al suelo. Él mismo sabe que este equipo se cae en pedazos. De nada sirve tener un jugador de su calidad si nadie está a su nivel. Perdón, James…“, dijo.