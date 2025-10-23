Hora y dónde ver en Colombia el GP de México de la Fórmula 1: Verstappen se mete en la pelea contra Piastri y Norris por el campeonato

Max Verstappen y Lando Norris buscarán seguir recortando distancia a Oscar Piastri en el GP de México, en la disputa por el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1 - crédito Europa Press

Dos victorias consecutivas en Italia y Azerbaiyán, un segundo lugar en Singapur y una nueva victoria en Estados Unidos, le devolvieron emoción a una temporada 2025 de Fórmula 1 que parecía resuelta antes del parón veraniego.

Con mejoras en su Red Bull, el actual campeón de la categoría plantó cara contra todos los pronósticos a los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris que vienen lidiando con semanas de presión por la inconsistencia mostrada en las últimas carreras.

Si los de Woking daran el golpe definitivo sobre la mesa en la clasificación o si Verstappen seguirá acercándose al liderato, eso se sabrá en la próxima carrera, el Gran Premio de México, la válida 20 de la temporada que tendrá lugar en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Este trazado es uno que le suele venir bien a Verstappen, que ganó tres de las cuatro últimas ediciones del Gran Premio. La más reciente, en 2024, terminó sexto (y sancionado con 20 segundos por forzar a Norris a abandonar la pista mientras disputaban la posición). En esa oportunidad el vencedor fue el español Carlos Sainz Jr., entonces piloto de Ferrari y hoy en Williams.

Carlos Sainz Jr. fue el más reciente ganador del Gran Premio de México de la Fórmula 1 - crédito Raquel Cunha/REUTERS

Pese a los precedentes que le dan favoritismo al neerlandés, Piastri no tuvo problema en responder al juego mediático de Verstappen mientras atendía a los medios en territorio mexicano.

El australiano, cuestionado en las últimas semanas por su rendimiento en pista y con la renta de puntos que mantenía sobre Norris seriamente reducida, remarcó que todavía tiene plena confianza en sus posibilidades de coronarse campeón del mundial de pilotos.

“No me intimida. He estado en peleas por el título que fueron tan reñidas, o incluso más, que en este punto en el que estoy ahora, así que tengo la evidencia por mí mismo de que las cosas todavía pueden salir bien, y todavía creo plenamente que puedo ganar el campeonato”, declaró, haciendo énfasis en que hace falta que la escudería haga su trabajo optimizando el monoplaza para el fin de semana.

“Cuanto más rápido vaya, más puntos conseguiré, y eso es lo que importa. Sólo intento entender si hemos estado maximizando el coche cada fin de semana. En condiciones de carrera todavía nos hemos visto bastante bien, pero en la clasificación ha sido un poco más difícil y en Austin no me acoplé del todo con el auto”, afirmó.

Trazado y pronóstico del clima en el GP de México

Debido a su ubicación a más de 2.000 m.s.n.m, el Gran Premio de México representa un desafío aerodinámica para los equipos de la parrilla - crédito Fórmula 1

El GP de México está pactado para disputarse sobre un total de 71 vueltas. El trazado ubicado en la Ciudad de México, es el único de la parrilla que no está al nivel del mar. Ubicado a más de 2.200 m.s.n.m., genera baja carga aerodinámica en los monoplazas producto de la menor cantidad de oxígeno, lo que obliga a configuraciones poco habituales en los alerones.

En cuanto a su trazado, se caracteriza por no contar con mucho agarre debido a que no se utiliza con frecuencia, por lo que es con el transcurso del fin de semana que los monoplazas comenzarán a romper el cronómetro. Cuenta con un primer sector de alta velocidad con la recta principal, una primera curva lenta que se presta para adelantamientos (así como para generar caos en la salida), y una segunda recta más corta.

En el segundo sector los pilotos afrontan la parte de mayor exigencia técnica, con una serie de curvas en su mayoría rápidas que exigen precisión en el paso por los vértices para evitar perder el control del vehículo. El tercer y último sector es más lento, con curvas cerradas, que anteceden a la recta principal.

El Autódromo Hermanos Rodríguez cuenta con dos zonas de activación del Drag Reduction System (DRS), ubicadas en la segunda recta del primer sector, antes de la curva 11, y en la curva rápida donde inicia el tercer sector. Estas zonas permiten reducir la resistencia aerodinámica del monoplaza y facilitan los adelantamientos.

Max Verstappen ganó tres de las últimas cuatro ediciones del Gran Premio de México - crédito Henry Romero/REUTERS

Para este fin de semana, Pirelli anunció que llevará una gama de neumáticos más blanda que la vista en Estados Unidos y, una vez más, con referencias no consecutivas. En esta oportunidad suministrarán los compuestos C2, C4 y C5, buscando responder al desgaste de los neumáticos debido a las condiciones atmosféricas tan diferentes que existen en México. Sin embargo, tomando en cuenta las estrategias usadas en los últimos años por los equipos, todo indica que la mayoría de escuderías se inclinarán por estrategias a una sola parada.

En cuanto al pronóstico del clima, el calor será protagonista en Ciudad de México, aunque no a los niveles vistos en Austin el pasado fin de semana. Los reportes meteorológicos advierten de temperaturas entre los 22 y los 25 °C durante los tres días del Gran Premio, con el domingo de la carrera con la expectativa de temperaturas más altas, anticipándose a los 33 °C. Las posibilidades de lluvia llegan apenas al 10%.

Hora y dónde ver el GP de México de Fórmula 1 en Colombia

Lugar: Circuito Hermanos Rodríguez - Ciudad de México, México.

Fecha y hora de las prácticas libres: viernes 24 de octubre, 1:30 p. m. y 5:00 p. m., hora colombiana.

Fecha y hora de la clasificación: sábado 25 de octubre, 4:00 p. m., hora colombiana.

Fecha y hora de la carrera: domingo 26 de octubre, 3:00 p. m., hora colombiana.

Transmisión: ESPN y Disney +.

Así va la clasificación de pilotos antes del GP de México

Luego de 19 carreras, Oscar Piastri es el líder del campeonato de pilotos de la Fórmula 1 2025 - crédito Jakub Porzycki/REUTERS

Oscar Piastri - 346 puntos Lando Norris - 332 puntos Max Verstappen - 306 puntos George Russell - 252 puntos Charles Leclerc - 192 puntos

Así va la clasificación de constructores antes del GP de México

McLaren - 678 puntos Mercedes - 341 puntos Ferrari - 334 puntos RedBull-Honda - 331 puntos Williams - 111 puntos