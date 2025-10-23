Deportes

Estos serán los árbitros de los clásicos de la jornada 17 de la Liga BetPlay Dimayor: hay polémica

Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional se medirán en el estadio Atanasio Girardot, mientras que Santa Fe se enfrentará con Millonarios en El Campín de Bogotá

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

Wilmar Roldán a sus 45
Wilmar Roldán a sus 45 años es el árbitro colombiano más destacado del continente - crédito Colprensa

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol publicó la lista oficial de árbitros designados para la fecha 17 de la Liga BetPlay Dimayor II-2025, una jornada que concentra la atención de aficionados y clubes por la relevancia de varios de sus encuentros.

Entre los partidos más esperados destacan los clásicos capitalino y antioqueño, donde la designación arbitral adquiere especial importancia para el desarrollo de la competencia.

Según la información de la Federación Colombiana de Fútbol, la distribución de los equipos arbitrales para esta fecha abarca todos los estadios donde se disputarán los compromisos, con la participación de jueces provenientes de diferentes regiones del país.

El anuncio incluye tanto a los árbitros principales como a sus asistentes, cuartos árbitros y responsables de la tecnología VAR y Avar, lo que garantiza la cobertura integral de cada partido.

El último clásico disputado terminó
El último clásico disputado terminó sin goles con Santa Fe como local - crédito @06murillo/Instagram

En el clásico bogotano entre Independiente Santa Fe y Millonarios, el encargado de dirigir será Jhon Ospina (Quindío), acompañado por Miguel Roldán (Antioquia) y William Crawford (Córdoba) como asistentes, mientras que Juan Holguín (Bogotá) actuará como cuarto árbitro.

El sistema VAR estará a cargo de Leonard Mosquera (Antioquia) y John León (Caldas) como Avar.

Por su parte, el clásico antioqueño entre Atlético Nacional e Independiente Medellín contará con Wilmar Roldán (Antioquia) como árbitro central, asistido por Sebastián Vela (Bogotá) y Fabián Orozco (Arauca), con Juan Jose Roldán (Antioquia) como cuarto árbitro, y la supervisión tecnológica de Luis Picón (Antioquia) en el VAR y Mario Tarache (Casanare) en el Avar.

Medellín y Nacional se enfrentarán
Medellín y Nacional se enfrentarán en el Atanasio Girardot- crédito Colprensa

Árbitros designados para la fecha 17 de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2025

El resto de la jornada presenta la siguiente asignación arbitral, de acuerdo con la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol:

  • En el duelo entre Alianza Valledupar FC y La Equidad, Jose Ortiz (Norte) será el árbitro principal, con Mario Tarache (Casanare) y Jonathan Paniagua (Antioquia) como asistentes, Eliecer Jiménez (Magdalena) como cuarto árbitro, y la dupla de Luis Picón (Antioquia) y Ferney Ossa (Antioquia) en el VAR y AVAR, respectivamente.

  • Fortaleza CEIF recibirá a Deportivo Pasto bajo la conducción de Carlos Betancur (Valle), acompañado por David Fuentes (Cesar) y Cristian Villamizar (Norte) en las bandas, Iván Ballesta (Cundinamarca) como cuarto árbitro, y el equipo tecnológico conformado por Leonard Mosquera (Antioquia) y John León (Caldas).

  • Deportivo Pereira enfrentará a Águilas Doradas con Carlos Ortega (Bolívar) como juez central, Víctor Wilches (Boyacá) y Esteban Sánchez (Bogotá) como asistentes, Cristian Serna (Risaralda) como cuarto árbitro, y la supervisión de Never Manjarrez (Córdoba) y Esnaider Pontón (Bogotá) en el VAR y AVAR.

  • América de Cali y Junior FC tendrán a Héctor Rivera (Nariño) como árbitro, Alexander Guzmán (Norte) y Andrés Nieto (Tolima) como asistentes, Deivy Guetio (Valle) como cuarto árbitro, y el respaldo tecnológico de Fernando Acuña (Boyacá) y Javier Patiño (Meta).

  • Envigado FC se medirá ante Boyacá Chicó con Steven Camargo (Bogotá) como árbitro principal, Richard Ortiz (Quindío) y Jhon Gallego (Caldas) como asistentes, John Reyes (Antioquia) como cuarto árbitro, y Heider Castro (Bogotá) y Sebastián Vela (Bogotá) en el VAR y AVAR.

  • Deportes Tolima y Deportivo Cali contarán con Álvaro Meléndez (Magdalena) como árbitro, Roberto Padilla (Atlántico) y Jorge Narváez (Cesar) como asistentes, Jose Bautista (Tolima) como cuarto árbitro, y Lisandro Castillo (Bogotá) y Jorge Guzmán (Norte) en el equipo de videoarbitraje.

  • Atlético Bucaramanga recibirá a Llaneros FC con Diego Ulloa (Valle) como árbitro central, Juan García (Antioquia) y Cristian Mosquera (Valle) como asistentes, Jonathan Ballesteros (Santander) como cuarto árbitro, y Luis Trujillo (Valle) y Wilmar Montaño (Bogotá) en el VAR y AVAR.

  • Once Caldas enfrentará a Unión Magdalena bajo la dirección de Luis Delgado (Valle), con Carlos Zemanate (Huila) y Wilson Ortiz (Norte) como asistentes, Daniel Alzate (Caldas) como cuarto árbitro, y Never Manjarrez (Córdoba) y Alexander Guzmán (Norte) en el equipo de videoarbitraje.

Carlos Ortega pitaría Pereira vs.
Carlos Ortega pitaría Pereira vs. Águilas Doradas - crédito Colprensa

La Federación Colombiana de Fútbol, a través de su Comisión Arbitral, destaca la importancia de estas designaciones, ya que el correcto desempeño de los equipos arbitrales resulta fundamental para el desarrollo transparente y equitativo de la Liga BetPlay Dimayor II-2025.

