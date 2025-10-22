Millonarios desplegó un ‘tifo’ en homenaje a Miguel Ángel Russo previo al partido ante Bucaramanga: “Todo se cura con amor”

Previo al partido de Millonarios ante Bucaramanga, los hinchas desplegaron una bandera con la que rindieron tributo al entrenador argentino que los sacó campeones en 2017 - crédito Luisa González/Colprensa y Millonarios FC

A casi dos semanas de que se produjera el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, técnico argentino con una larga trayectoria en el fútbol sudamericano (destacando la obtención de la Copa Libertadores de 2007 con Boca Juniors), y que sacó campeón a Millonarios en 2017, los homenajes continuan.

Durante el pasado fin de semana, clubes en los que su nombre genera grata recordación entre la hinchada como Estudiantes de La Plata, Rosario Central, Vélez Sarsfield o Boca Juniors, le rindieron sendos homenajes previo a sus partidos como local.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Millonarios no se quedó atrás. Y es que, además de sus publicaciones en redes sociales lamentando su fallecimiento y recordando los mejores momentos de esa campaña de 2017 en la que derrotaron en la final a su clásico rival Independiente Santa Fe con un golazo de Henry Rojas; semanas antes salieron al campo de juego para el partido como visitante ante Deportivo Pereira portando camisetas con el nombre de Russo. Además se rindió un minuto de silencio.

Luego de la fecha FIFA, Millonarios volvió a jugar como local en el estadio El Campín este martes 21 de octubre ante el líder del campeonato, Atlético Bucaramanga. Previo al trascendental juego para las aspiraciones del cuadro Embajador de clasificar a los cuadrangulares, desde las gradas la hinchada albiazul le brindó su tributo a Russo.

Previo al inicio del partido válido por la fecha 16 de la Liga BetPlay, la afición de Millonarios sacó una bandera con el rostro de Russo en la tribuna oriental del estadio capitalino.

El tifo homenajeando a Russo se desplegó antes del partido de Millonarios ante Bucaramanga en El Campín - crédito @Crispinllos/X

En el ‘tifo’, además de la imagen del entrenador, se sumaron los dos trofeos que ganó en Colombia (la estrella de 2017 y la Superliga en 2018 ante Atlético Nacional), acompañados de su recordada frase “todo se cura con amor”.

El equipo, además, vistió la camiseta visitante para este juego con un diseño especial. Al lado del escudo, se incorporó la citada frase de Russo, emitida luego de lidiar de forma discreta con un cáncer de próstata en medio de la campaña que terminó con la obtención de la estrella número 15 de Millonarios.

La camiseta utilizada por Millonarios incluyó la célebre frase de Russo "Todo se cura con amor" - crédito Millonarios FC/X

Este es el segundo homenaje a Russo por parte de la hinchada embajadora realizado en El Campín. Pocos días después de su muerte, los Comandos Azules despidieron al entrenador desde la tribuna norte del estadio, en una ceremonia nocturna marcada por los agradecimientos y pirotecnia desplegada para la ocasión.

Millonarios cedió puntos ante Bucaramanga y complicó sus chances de clasificar a los cuadrangulares

Millonarios cedió un empate ante Bucaramanga en El Campín y complica sus opciones de clasificar a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025-II - crédito Millonarios FC/X

Pero, ni siquiera el estímulo de la hinchada bastó para que el equipo dirigido por Hernán Torres sumara de a trse ante el líder del campeonato. En un partido de pocas opciones durante buena parte del encuentro, las emociones se dispararon al final, pero el cuadro albiazul no pasó del 1-1 en una noche marcada por la lluvia que afectó a dos equipos que buscaron el arco rival sin mucha claridad.

El primer tiempo mostró a Millonarios con mayor intención ofensiva, aunque sin eficacia para convertir sus aproximaciones. Beckham Castro se animó con un remate lejano y Juan Pablo Vargas estuvo cerca de anotar tras un tiro de esquina, pero el balón se fue apenas desviado. Bucaramanga mantuvo la resistencia y tuvo pocos acercamientos, siendo el más destacado un gol de Kevin Londoño que fue anulado por fuera de lugar. Con el empate sin goles, los equipos se fueron al descanso.

El complemento arrancó trabado. Alex Castro salió lesionado y el ingreso de Edwin Mosquera no cambió el panorama inmediato. Millonarios buscó abrir las bandas para generar espacios en la defensa del Leopardo, sin sorprender a la defensa visitante. La intensidad bajó hasta que la lluvia hizo más rápida la cancha, lo que aportó al desarrollo del tramo final.

A los 73 minutos llegó el gol de Millonarios. Un tiro de esquina de David Mackalister Silva recorrió el área y Beckham Castro apareció solo para conectar de cabeza y abrir el marcador. El tanto pareció suficiente para que los locales se replegaran, mientras Bucaramanga buscaba la igualdad.

Sobre el cierre, Fabián Sambueza aprovechó un saque de banda de Carlos Henao. El balón pasó por toda el área hasta quedar a disposición del volante, quien remató fuerte y venció a Diego Novoa, marcando el 1-1 que puso justicia en el resultado. Millonarios resistió los últimos embates, incluyendo un remate al palo de Néider Moreno y un cabezazo de Luciano Pons que obligó a Novoa a la reacción.

Con 18 puntos, Millonarios se queda a cuatro del último clasificado, Independiente Santa Fe, su próximo rival. Ambos clubes capitalinos están obligados a ganar el Clásico si quieren mantener intactas sus opciones de avanzar a los cuadrangulares.