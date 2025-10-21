Leonel Álvarez reveló que tuvo contactos con Atlético Nacional: “No había tenido tanta cercanía como hoy”

El entrenador antioqueño habló sobre un posible acercamiento a Atlético Nacional - crédito Cristian Bayona / Colprensa

Una de las novelas que tuvo el fútbol colombiano en los últimos años fue la posible llegada de Leonel Álvarez a Atlético Nacional, equipo con el cual se convirtió en ídolo en la Copa Libertadores 1989 tras su conquista ante Olimpia de Paraguay.

En este contexto, cada vez que el “Rey de Copas” tiene un cambio de director técnico o se anuncia la salida de un entrenador por malos resultados, o diferencias con los directivos, el nombre de Leonel suena dentro de la lista de candidatos para llegar al verde de Antioquia.

El entrenador habló acerca de su cercanía con el "Verdolaga" - crédito @ESPNColombia / X

Por esta razón, el 20 de octubre de 2025, el interés de Atlético Nacional por incorporar a Leonel Álvarez como entrenador a partir de 2026 genera expectativas en el entorno del fútbol colombiano, aunque el propio técnico ha dejado claro que su presente está vinculado a Atlético Bucaramanga.

En la entrevista concedida a Equipo F, de Espn Colombia, Álvarez abordó los rumores sobre su posible llegada al club antioqueño y subrayó que, si bien cualquier entrenador se sentiría atraído por la oportunidad de dirigir a Nacional, hasta el momento no ha existido un acercamiento formal.

“Durante mucho tiempo, no había tenido tanta cercanía con el presidente de Nacional como hoy. Me ha invitado a varios lugares, y no he podido porque tengo una responsabilidad grande (dirigir al Atlético Bucaramanga). Hemos tenido diálogos y han querido contar conmigo. Hoy estoy con Atlético Bucaramanga y tengo contrato largo”, dijo.

Durante la conversación con Espn Colombia, el exfutbolista y campeón con el cuadro antioqueño reconoció: “Cualquier entrenador estaría ilusionado con la posibilidad de dirigir a Nacional”, pero enfatizó que su atención está centrada en el proyecto que lidera en Bucaramanga. “Estar en carpeta es bueno, pero conmigo no ha hablado absolutamente nadie. En este momento estoy en Bucaramanga y este cuerpo técnico no piensa sino en sacar este tiempo adelante”, afirmó el entrenador, quien se encontraba en el hotel de concentración en Bogotá antes del partido frente a Millonarios.

También habló sobre la importancia que tendrá el partido ante Millonarios por la Liga BetPlay, y afirmó que su grupo solo piensa en pelear los objetivos con el “Leopardo”.

“Ahora me corresponde pensar en Bucaramanga y este cuerpo técnico solo piensa en sacar adelante este proyecto, tenemos más tiempo de contrato y el reconocimiento en Bucaramanga es enorme. No puedo estar sino agradecido porque no cualquier entrenador suena para Nacional. Estoy enfocado con mi grupo de trabajo y queremos seguir sumando en reclasificación, ser internacionales y pelear por el título. Esperamos hacer una gran presentación mañana (21 de octubre de 2025 vs. Millonarios) y hay una gran tranquilidad, conmigo no habló nadie y con los hinchas tengo gratitud. Estamos dispuestos a que nos quieran de algún equipo, pero estamos mentalizados en Atlético Bucaramanga”, dijo.

También confirmó que siempre estará abierto a las posibilidades de negociar con otro equipo, y destacó que es un técnico buscado en el campeonato pro el buen trabajo que desempeña como técnico:

“Uno siempre va a buscar lo mejor. En este tema, yo siempre soy claro, tengo mi representante, se presentan muchas posibilidades. A medida que uno va expresando su buen campeonato. Así no logres hacer buen torneo, siempre tuve la dicha de que me busquen. En cuanto a esto, estamos enfocados en Bucaramanga. Lo que tiene que ver con otra situación, delego a mi representante. A mi no me llamó Nacional, cuando va por alguien, por su seriedad, cuando se sientan con un entrenador, lo llevan. No andan con rodeos”, finalizó.

Cuando vuelve a jugar Atlético Bucaramanga

El "Leopardo" deberá sumar si quiere acercarse al grupo de los 8 - crédito Cristian Bayona / Colprensa

El cuadro santandereano jugará el 21 de octubre de 2025 a partir de las 6:00 p. m. (hora de Colombia) ante Millonarios en el estadio El Campín, partido que se podrá ver a través de Win + Fútbol.

El “Leopardo” se encuentra en la tercera posición del campeonato, con 30 puntos, y espera asegurar su cupo en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay.

A continuación, este es el calendario que le queda al campeón del primer semestre de 2024:

21 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Millonarios vs. Atlético Bucaramanga

26 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Atlético Bucaramanga vs. Llaneros

29 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Independiente Medellín vs. Atlético Bucaramanga

2 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: Atlético Bucaramanga vs. La Equidad

9 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: Deportivo Pasto vs. Atlético Bucaramanga