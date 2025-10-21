Deportes

Hora y dónde ver a los jugadores colombianos en la semana 3 de la ‘Champions League’: Real Madrid y Newcastle United, los rivales más destacados

Richard Ríos busca la primera victoria con Benfica en el torneo internacional, mientras que Juan David Cabal espera ser dado de alta para visitar el Santiago Bernabéu, de España

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Guardar
Richard Ríos jugará su tercer
Richard Ríos jugará su tercer partido de Champions League ante el Newcastle - crédito Reuters/Andrew Couldridge

El foco de los clubes europeos estará puesto esta semana en la presencia de siete futbolistas colombianos que buscarán dejar huella en la fase de grupos de la Uefa Champions League.

De acuerdo con la información disponible sobre la jornada del martes 21 y miércoles 22 de octubre, los jugadores nacionales estarán repartidos entre varias de las ligas más competitivas del continente.

Uno de los primeros en ver acción será Richard Ríos, que tiene la oportunidad de sumar minutos con el Benfica bajo el mando de José Mourinho. Este club portugués deberá medirse como visitante ante el Newcastle United en el estadio St. James’ Park.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ríos no fue convocado el pasado viernes 17 de octubre en la reciente victoria de su equipo frente a Chaves en la Taca de Portugal, lo que genera expectativa sobre su eventual regreso a la competición europea.

Camilo Medina es el jugador
Camilo Medina es el jugador colombiano con más goles en la actual edición de la Champions League - crédito REUTERS/Pedro Nunes

El miércoles será intenso para otros representantes del fútbol colombiano en el Viejo Continente. Kevin Medina y Camilo Durán integrarán el once del Qarabag, conjunto que se desplazará a territorio español para enfrentar al Athletic de Bilbao.

En otro cruce de alto nivel, el Sporting, de Lisboa, apostará por el poder ofensivo de Luis Javier Suárez en un duelo frente al Marsella.

Por su parte, Dávinson Sánchez formará parte de la defensa del Galatasaray, que tendrá como rival al Bodo/Glimt en una jornada que puede resultar determinante para las aspiraciones de ambos equipos.

El calendario también incluye encuentros de alto voltaje como el que se enfrenta Bayern Múnich ante Club Brujas en Alemania.

En este partido, Luis Fernando Díaz se perfila como figura clave del equipo bávaro, que buscará consolidar su liderazgo.

Finalmente, el Juventus de Juan David Cabal tendrá una prueba de fuego al visitar al Real Madrid en uno de los duelos más atractivos de la fase de grupos.

Estos son todos los partidos de la semana 3 de la Champions League

Luis Díaz vive una brillante
Luis Díaz vive una brillante momento en su primera temporada con Bayer Múnich - crédito REUTERS/Angelika Warmuth

Martes 21 de octubre

  • Kairat vs. Pafos
    • Hora: 11:45 a. m.
    • TV: ESPN y Disney +
  • FC Barcelona vs. Olympiakos
    • Hora: 11:45 a. m.
    • TV: ESPN y Disney +
  • Union Saint-Gilloise vs. Inter
    • Hora: 2:00 p. m.
    • TV: ESPN y Disney +
  • Villarreal vs. Manchester City
    • Hora: 2:00 p. m.
    • TV: ESPN y Disney +
  • Newcastle vs. Benfica (Richard Ríos)
    • Hora: 2:00 p. m.
    • TV: ESPN y Disney +
  • PSV Eindhoven vs. Napoli
    • Hora: 2:00 p. m.
    • TV: ESPN y Disney +
  • Bayer Leverkusen vs. PSG
    • Hora: 2:00 p. m.
    • TV: ESPN y Disney +
  • Copenhagen vs. Borussia Dortmund
    • Hora: 2:00 p. m.
    • TV: ESPN y Disney +
  • Arsenal vs. Atlético de Madrid
    • Hora: 2:00 p. m.
    • TV: ESPN y Disney +

Miércoles 22 de octubre

  • Athletic Club vs. Qarabag (Camilo Durán y Kevin Medina)
    • Hora: 11:45 a. m.
    • TV: ESPN y Disney +
  • Galatasaray (Davinson Sánchez vs. Bodo Glimt
    • Hora: 11:45 a. m.
    • TV: ESPN y Disney +
  • Sporting CP (Luis Suárez) vs. Olympique de Marsella
    • Hora: 2:00 p. m.
    • TV: ESPN y Disney +
  • Real Madrid vs. Juventus (Juan David Cabal)
    • Hora: 2:00 p. m.
    • TV: ESPN y Disney +
  • Bayern Múnich (Luis Díaz) vs. Club Brujas
    • Hora: 2:00 p. m.
    • TV: ESPN y Disney +
  • Eintracht Frankfurt vs. Liverpool
    • Hora: 2:00 p. m.
    • TV: ESPN y Disney +
  • Chelsea vs. Ajax
    • Hora: 2:00 p. m.
    • TV: ESPN y Disney +
  • Atalanta vs. Slavia Praga
    • Hora: 2:00 p. m.
    • TV: ESPN y Disney +
  • AS Mónaco vs. Tottenham
    • Hora: 2:00 p. m.
    • TV: ESPN y Disney +

Así va la tabla de posiciones de la Champions League

Este es el histórico trofeo
Este es el histórico trofeo de la Champions League - crédito Reuters/Matthew Childs
  1. Bayern Múnich: 6 puntos / +6 diferencia de gol / 2 partidos jugados
  2. Real Madrid: 6 puntos / +6 diferencia de gol / 2 partidos jugados
  3. PSG: 6 puntos / +5 diferencia de gol / 2 partidos jugados
  4. Inter de Milán: 6 puntos / +5 diferencia de gol / 2 partidos jugados
  5. Arsenal: 6 puntos / +4 diferencia de gol / 2 partidos jugados
  6. Qarabag: 6 puntos / +3 diferencia de gol / 2 partidos jugados
  7. Borussia Dortmund: 4 puntos / +3 diferencia de gol / 2 partidos jugados
  8. Manchester City: 4 puntos / +2 diferencia de gol / 2 partidos jugados
  9. Tottenham: 4 puntos / +1 diferencia de gol / 2 partidos jugados
  10. Atlético Madrid: 3 puntos / +3 diferencia de gol / 2 partidos jugados
  11. Newcastle United: 3 puntos / +3 diferencia de gol / 2 partidos jugados
  12. Marsella: 3 puntos / +3 diferencia de gol / 2 partidos jugados
  13. Club Brujas: 3 puntos / +2 diferencia de gol / 2 partidos jugados
  14. Sporting Lisboa: 3 puntos / +2 diferencia de gol / 2 partidos jugados
  15. Frankfurt: 3 puntos / 0 diferencia de gol / 2 partidos jugados
  16. Barcelona FC: 3 puntos / 0 diferencia de gol / 2 partidos jugados
  17. Liverpool FC: 3 puntos / 0 diferencia de gol / 2 partidos jugados
  18. Chelsea FC: 3 puntos / -1 diferencia de gol / 2 partidos jugados
  19. Napoli: 3 puntos / -1 diferencia de gol / 2 partidos jugados
  20. Unión Saint-Gilloise: -2 puntos / +6 diferencia de gol / 2 partidos jugados
  21. Galatasaray: 3 puntos / -3 diferencia de gol / 2 partidos jugados
  22. Atalanta: 3 puntos / -3 diferencia de gol / 2 partidos jugados
  23. Juventus: 2 puntos / 0 diferencia de gol / 2 partidos jugados
  24. Bodo Glimt: 2 puntos / 0 diferencia de gol / 2 partidos jugados

Temas Relacionados

Champions LeagueLuis DíazRichard RíosBenficaSporting LisboaBayern MunichColombianos en la Champions LeagueColombia-Deportes

Más Noticias

Bayern Múnich vs. Brujas de Bélgica: hora y dónde ver a Luis Díaz en la ‘Champions League’

Luis Díaz y los “Gigantes de Baviera” continúan su camino a conquistar la séptima copa de Europa, con su partido contra el equipo belga

Bayern Múnich vs. Brujas de

El Bayern Múnich de Luis Díaz anunció la renovación de su director técnico Vincent Kompany

Después del clásico de Alemania, y a horas de su partido ante el Brujas, de Bélgica, por ‘Champions League’, el equipo del jugador colombiano anunció la continuidad de su cuerpo técnico

El Bayern Múnich de Luis

Bajo un torrencial aguacero, Medellín y Santa Fe igualaron 1-1 en el Atanasio: el Poderoso es líder de la Liga Betplay

El equipo de Alejandro Restrepo se trepó en lo más alto de la tabla de posiciones luego de igualar con los cardenales, que continúan con chances de acceder a los cuadrangulares semifinales

Bajo un torrencial aguacero, Medellín

Colombia se ubica entre las selecciones más valiosas del mundial 2026: este es su lugar en prestigioso ranking

El equipo de Néstor Lorenzo se impuso 0-4 a México e igualó sin goles frente a Canadá, equipos que serán anfitriones en la próxima cita orbital a disputarse en Norteamérica

Colombia se ubica entre las

Dayro Moreno salió al paso tras críticas por ausencia con Once Caldas: “Mucho morbo, mucha maric...”

El delantero tolimense no ha sido tenido en cuenta por el cuadro Albo, que pelea por clasificar a los cuadrangulares, por presuntos problemas de indisciplina tras la eliminación en la Copa Sudamericana

Dayro Moreno salió al paso
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La JEP publicó video de

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

Confirman el rescate de las dos niñas indígenas que permanecían en poder de las disidencias de las Farc

Judicializan a un hombre que engañó a un campesino que sería presentado como “baja en combate”

El audio con el que vinculan a alias Chejo con amenazas de desplazamiento forzado en Antioquia: “Que se quede una persona por casa si tiene que ordeñar”

Reportan combate activo entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes de las disidencias en plena jornada electoral, en Cauca

ENTRETENIMIENTO

Cuáles serían las posibles multas

Cuáles serían las posibles multas para Yina Calderón por su round fugaz con Andrea Valdiri en ‘Stream Fighters 4’: “La pelea más corta de la vida”

⁠Aida Victoria Merlano estaría saliendo con un reconocido empresario paisa: las pruebas son virales en redes sociales

Marcela Reyes se refirió a la relación de Yina Calderón con Andrea Valdiri y confesó que ha tratado de que se hablen

Tensión en ‘MasterChef Celebrity’, Patty Grisales enfrenta a Valentina Taguado durante un reto: “Ya párala”

Estas son las canciones que están de moda hoy en Apple Colombia

Deportes

Bayern Múnich vs. Brujas de

Bayern Múnich vs. Brujas de Bélgica: hora y dónde ver a Luis Díaz en la ‘Champions League’

El Bayern Múnich de Luis Díaz anunció la renovación de su director técnico Vincent Kompany

Bajo un torrencial aguacero, Medellín y Santa Fe igualaron 1-1 en el Atanasio: el Poderoso es líder de la Liga Betplay

Colombia se ubica entre las selecciones más valiosas del mundial 2026: este es su lugar en prestigioso ranking

Dayro Moreno salió al paso tras críticas por ausencia con Once Caldas: “Mucho morbo, mucha maric...”