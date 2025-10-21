Hora y dónde ver a los jugadores colombianos en la semana 3 de la ‘Champions League’: Real Madrid y Newcastle United, los rivales más destacados

Richard Ríos jugará su tercer partido de Champions League ante el Newcastle - crédito Reuters/Andrew Couldridge

El foco de los clubes europeos estará puesto esta semana en la presencia de siete futbolistas colombianos que buscarán dejar huella en la fase de grupos de la Uefa Champions League.

De acuerdo con la información disponible sobre la jornada del martes 21 y miércoles 22 de octubre, los jugadores nacionales estarán repartidos entre varias de las ligas más competitivas del continente.

Uno de los primeros en ver acción será Richard Ríos, que tiene la oportunidad de sumar minutos con el Benfica bajo el mando de José Mourinho. Este club portugués deberá medirse como visitante ante el Newcastle United en el estadio St. James’ Park.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ríos no fue convocado el pasado viernes 17 de octubre en la reciente victoria de su equipo frente a Chaves en la Taca de Portugal, lo que genera expectativa sobre su eventual regreso a la competición europea.

Camilo Medina es el jugador colombiano con más goles en la actual edición de la Champions League - crédito REUTERS/Pedro Nunes

El miércoles será intenso para otros representantes del fútbol colombiano en el Viejo Continente. Kevin Medina y Camilo Durán integrarán el once del Qarabag, conjunto que se desplazará a territorio español para enfrentar al Athletic de Bilbao.

En otro cruce de alto nivel, el Sporting, de Lisboa, apostará por el poder ofensivo de Luis Javier Suárez en un duelo frente al Marsella.

Por su parte, Dávinson Sánchez formará parte de la defensa del Galatasaray, que tendrá como rival al Bodo/Glimt en una jornada que puede resultar determinante para las aspiraciones de ambos equipos.

El calendario también incluye encuentros de alto voltaje como el que se enfrenta Bayern Múnich ante Club Brujas en Alemania.

En este partido, Luis Fernando Díaz se perfila como figura clave del equipo bávaro, que buscará consolidar su liderazgo.

Finalmente, el Juventus de Juan David Cabal tendrá una prueba de fuego al visitar al Real Madrid en uno de los duelos más atractivos de la fase de grupos.

Estos son todos los partidos de la semana 3 de la Champions League

Luis Díaz vive una brillante momento en su primera temporada con Bayer Múnich - crédito REUTERS/Angelika Warmuth

Martes 21 de octubre

Kairat vs. Pafos Hora: 11:45 a. m. TV: ESPN y Disney +

FC Barcelona vs. Olympiakos Hora: 11:45 a. m. TV: ESPN y Disney +

Union Saint-Gilloise vs. Inter Hora: 2:00 p. m. TV: ESPN y Disney +

Villarreal vs. Manchester City Hora: 2:00 p. m. TV: ESPN y Disney +

Newcastle vs. Benfica (Richard Ríos) Hora: 2:00 p. m. TV: ESPN y Disney +

PSV Eindhoven vs. Napoli Hora: 2:00 p. m. TV: ESPN y Disney +

Bayer Leverkusen vs. PSG Hora: 2:00 p. m. TV: ESPN y Disney +

Copenhagen vs. Borussia Dortmund Hora: 2:00 p. m. TV: ESPN y Disney +

Arsenal vs. Atlético de Madrid Hora: 2:00 p. m. TV: ESPN y Disney +



Miércoles 22 de octubre

Athletic Club vs. Qarabag (Camilo Durán y Kevin Medina) Hora: 11:45 a. m. TV: ESPN y Disney +

Galatasaray (Davinson Sánchez vs. Bodo Glimt Hora: 11:45 a. m. TV: ESPN y Disney +

Sporting CP (Luis Suárez) vs. Olympique de Marsella Hora: 2:00 p. m. TV: ESPN y Disney +

Real Madrid vs. Juventus (Juan David Cabal) Hora: 2:00 p. m. TV: ESPN y Disney +

Bayern Múnich (Luis Díaz) vs. Club Brujas Hora: 2:00 p. m. TV: ESPN y Disney +

Eintracht Frankfurt vs. Liverpool Hora: 2:00 p. m. TV: ESPN y Disney +

Chelsea vs. Ajax Hora: 2:00 p. m. TV: ESPN y Disney +

Atalanta vs. Slavia Praga Hora: 2:00 p. m. TV: ESPN y Disney +

AS Mónaco vs. Tottenham Hora: 2:00 p. m. TV: ESPN y Disney +



Así va la tabla de posiciones de la Champions League

Este es el histórico trofeo de la Champions League - crédito Reuters/Matthew Childs

Bayern Múnich: 6 puntos / +6 diferencia de gol / 2 partidos jugados Real Madrid: 6 puntos / +6 diferencia de gol / 2 partidos jugados PSG: 6 puntos / +5 diferencia de gol / 2 partidos jugados Inter de Milán: 6 puntos / +5 diferencia de gol / 2 partidos jugados Arsenal: 6 puntos / +4 diferencia de gol / 2 partidos jugados Qarabag: 6 puntos / +3 diferencia de gol / 2 partidos jugados Borussia Dortmund: 4 puntos / +3 diferencia de gol / 2 partidos jugados Manchester City: 4 puntos / +2 diferencia de gol / 2 partidos jugados Tottenham: 4 puntos / +1 diferencia de gol / 2 partidos jugados Atlético Madrid: 3 puntos / +3 diferencia de gol / 2 partidos jugados Newcastle United: 3 puntos / +3 diferencia de gol / 2 partidos jugados Marsella: 3 puntos / +3 diferencia de gol / 2 partidos jugados Club Brujas: 3 puntos / +2 diferencia de gol / 2 partidos jugados Sporting Lisboa: 3 puntos / +2 diferencia de gol / 2 partidos jugados Frankfurt: 3 puntos / 0 diferencia de gol / 2 partidos jugados Barcelona FC: 3 puntos / 0 diferencia de gol / 2 partidos jugados Liverpool FC: 3 puntos / 0 diferencia de gol / 2 partidos jugados Chelsea FC: 3 puntos / -1 diferencia de gol / 2 partidos jugados Napoli: 3 puntos / -1 diferencia de gol / 2 partidos jugados Unión Saint-Gilloise: -2 puntos / +6 diferencia de gol / 2 partidos jugados Galatasaray: 3 puntos / -3 diferencia de gol / 2 partidos jugados Atalanta: 3 puntos / -3 diferencia de gol / 2 partidos jugados Juventus: 2 puntos / 0 diferencia de gol / 2 partidos jugados Bodo Glimt: 2 puntos / 0 diferencia de gol / 2 partidos jugados