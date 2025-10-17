Deportes

Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund: hora y dónde ver a Luis Díaz por el clásico de Alemania por la Bundesliga

Los “Gigantes de Baviera” vuelven a jugar en la Bundesliga cuando jueguen el “Der Klassiker” (que traduce al alemán El Clásico) ante el Borussia Dortmund

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Luis Díaz disputará por primera
Luis Díaz disputará por primera vez el clásico de Alemania - crédito - Angelika Warmuth - Kai Pfaffenbach / REUTERS

Después de la fecha Fifa, en la que Colombia jugó contra México y Canadá, con Luis Díaz en la titular, el retorno de actividades en las principales ligas de Europa vuelven a la acción.

La Bundesliga, con la presencia del jugador guajiro en el Bayern Múnich, ha sido clave en el comienzo del campeonato, y Vincent Kompany espera continuar por dicha racha de triunfos, ni más ni menos frente a uno de los rivales más duros del fútbol alemán: Borussia Dortmund con un extécnico de los “Gigantes de Baviera”: el croata Niko Kovač.

Luis Díaz jugará su primer clásico de Alemania

Emre Can y Harry
Emre Can y Harry Kane en el último clásico de Alemania- - crédito Angelika Warmuth / REUTERS

El partido se jugará el 18 de octubre de 2025 por la fecha 7 de la Bundesliga en el estadio Allianz Arena, de Múnich, y se podrá ver a través de la pantalla de ESPN y de la aplicación de Disney Plus (Estándar y Premium).

El árbitro del partido será Bastian Dankert.

Ficha del partido

  • Fecha: 18 de octubre de 2025
  • Estadio: Allianz Arena de Múnich
  • Hora: 3:00 p. m. (hora de Colombia)
  • Transmisión de TV: ESPN, Disney Plus (Premium y Estándar)

Como vienen ambos equipos al encuentro y el historial reciente

Bayern Múnich

Los "Gigantes de Baviera" continúan
Los "Gigantes de Baviera" continúan en lo más alto de la Bundesliga - crédito Kai Pfaffenbach / REUTERS

Los “Gigantes de Baviera” regresarán a la acción en el campeonato alemán y con varios de sus jugadores con minutos acumulados en la fecha FIFA: Nicolas Jackson con Senegal, Serge Gnabry y Joshua Kimmich con Alemania, Kim Min Jae con Corea del Sur, Harry Kane con Inglaterra y Luis Díaz con Colombia.

De esta forma, el equipo de Vincent Kompany tendrá que equilibrar las cargas y evitar que se lesionen sus jugadores, aunque tendrá la tranquilidad de seguir en lo más alto de la Bundesliga.

En su último partido, Bayern Múnich aplastó por 3-0 al Eintracht Frankfurt, el 4 de octubre de 2025 en el estadio Deutsche Bank Park, con doblete de “Lucho” al minuto de juego y al 83 de partido.

La anotación complementaria durante el encuentro fue de Harry Kane al minuto 26 de partido.

A continuación, así viene Bayern Múnich en sus últimos cinco partidos:

  • 4 de octubre de 2025 - Bundesliga: Eintracht Frankfurt 0-3 Bayern Múnich
  • 30 de septiembre de 2025 - Champions League: Pafos 1-5 Bayern Múnich
  • 26 de septiembre de 2025 - Bundesliga: Bayern Múnich 4-0 Werder Bremen
  • 20 de septiembre de 2025 - Bundesliga: Hoffenheim 1-4 Bayern Múnich
  • 17 de septiembre de 2025 - Champions League: Bayern Múnich 3-1 Chelsea

Borussia Dortmund

Yan Couto junto a Maximilian
Yan Couto junto a Maximilian Beier en el empate ante RB Leipzig - crédito Thilo Schmuelgen / REUTERS

Por los lados del Borussia Dortmund, también jugaron el 4 de octubre de 2025 ante el RB Leipzig en el Signal Iduna Park.

Allí, los dirigidos por el croata Niko Kovač empataron en un emocionante 1-1 ante los “Toros” (apodo del Leipzig por el convenio con la marca de bebidas energizantes de Red Bull).

Con gol de Christoph Baumgartner al minuto 7 para el visitante y de Yan Couto al 23 de partido para el Dortmund, los amarillos y negros cedieron puntos en la lucha por el campeonato.

A continuación, así viene el cuadro Die Schwarzgelben (que en alemán traduce “El Negro y Amarillo”) en sus últimos cinco juegos:

  • 4 de octubre de 2025 - Bundesliga: Borussia Dortmund 1-1 RB Leipzig
  • 1 de octubre de 2025 - Champions League: Borussia Dortmund 4-1 Athletic de Bilbao
  • 27 de septiembre de 2025 - Bundesliga: Mainz 05 0-2 Borussia Dortmund
  • 21 de septiembre de 2025 - Bundesliga: Borussia Dortmund 1-0 Wolfsburgo
  • 16 de septiembre de 2025 - Champions League: Juventus 4-4 Borussia Dortmund

Así quedaron los últimos clásicos

Se vivirá otro clásico de
Se vivirá otro clásico de Alemania en el Allianz Arena - crédito Angelika Warmuth / REUTERS

Para hablar acerca del último clásico que jugaron, hay que ir al 12 de abril de 2025, cuando empataron en un vibrante empate a dos goles en el estadio Allianz Arena.

Con goles de Raphael Guerreiro al 65 y de Serge Gnabry al 69 para el Bayern Múnich, y Maximilian Beier al 48 y de Waldermar Anton al 75 para el Borussia Dortmund.

  • 12 de abril de 2025 - Bundesliga: Bayern Múnich 2-2 Borussia Dortmund
  • 30 de noviembre de 2025 - Bundesliga: Borussia Dortmund 1-1 Bayern Múnich
  • 30 de marzo de 2024 - Bundesliga: Borussia Dortmund 1-1 Bayern Múnich
  • 4 de noviembre de 2023 - Bundesliga: Borussia Dortmund 0-4 Bayern Múnich
  • 1 de abril de 2023 - Bundesliga: Bayern Múnich 4-2 Borussia Dortmund

Así formarían Bayern Múnich y Borussia Dortmund

Bayern Múnich

  • Portero:  Manuel Neuer
  • Defensores: Konrad Laimer, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Sacha Boey
  • Mediocampistas:  Leon Goretzka, Joshua Kimmich
  • Delanteros: Luis Díaz, Serge Gnabry, Michael Olise, Harry Kane
  • Banco de suplentes: Sven Ulreich, Cassiano Kiala, Raphaël Guerreiro, Min-jae Kim, Aleksandar Pavlović, Tom Bischof, Lennart Karl, Nicolas Jackson, Widsom Mike
  • Director técnico: Vincent Kompany

Borussia Dortmund

  • Portero:  Gregor Kobel
  • Defensores: Ramy Bensebaini, Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton
  • Mediocampistas:  Daniel Svenson, Felix Nmecha, Marcel Sabitzer, Yan Couto
  • Delanteros: Maximilian Beier, Sehrou Guirassy, Karim Adeyemi
  • Banco de suplentes: Jobe Bellinghan, Julian Brandt, Pascal Groß, Carney Chukwuemeka, Fábio Silva, Niklas Süle, Julian Ryerson, Alexander Meyer, Cole Campbell,
  • Director técnico: Niko Kovač

Así se jugará la fecha 7 de la Bundesliga

17 de octubre de 2025

Unión Berlín vs. Borussia Mönchengladbach

  • Estadio: Stadion An der Alten Försterei
  • Hora: 1:30 p. m.
  • Árbitro: Tobias Reischel
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

18 de octubre de 2025

Colonia vs. Augsburgo

  • Estadio: RheinEnergie de Colonia
  • Hora: 8:30 a. m.
  • Árbitro: Timo Gerasch
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Heidenheim vs. Werder Bremen

  • Estadio: Volth Arena de Heidenheim
  • Hora: 8:30 a. m.
  • Árbitro: Patrick Ittirch
  • Transmisión de TV:

Mainz 05 vs. Bayer Leverkusen

  • Estadio: Mewa Arena de Mainz
  • Hora: 8:30 a. m.
  • Árbitro: Florian Exner
  • Transmisión de TV: ESPN 5 y Disney Plus Premium

RB Leipzig vs. Hamburgo

  • Estadio: Red Bull Arena de Leipzig
  • Hora: 8:30 a. m.
  • Árbitro: Tobias Welz
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Wolfsburgo vs. Stuttgart

  • Estadio: Volswagen Arena de Wolfsburgo
  • Hora: 8:30 a. m.
  • Árbitro: Florian Badstübner
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

19 de octubre de 2025

Friburgo vs. Eintracth Frankfurt

  • Estadio: Europa-Park de Friburgo
  • Hora: 8:30 a. m.
  • Árbitro: Deniz Aytekin
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premiun

St. Pauli vs. Hoffenheim

  • Estadio: Millentor Stadion de Hamburgo
  • Hora: 10:30 a. m.
  • Árbitro: Sven Jablonski
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Así va la tabla de posiciones de la Bundesliga

Bayern quiere defender su trono
Bayern quiere defender su trono - crédito Kai Pfaffenbach / REUTERS
  1. Bayern Múnich: 18 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +22)
  2. Borussia Dortmund: 14 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +8)
  3. RB Leipzig: 13 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de 0)
  4. Stuttgart: 12 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +2)
  5. Bayer Leverkusen: 11 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +2)
  6. Colonia: 10 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +2)
  7. Eintracht Frankfurt: 9 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +1)
  8. Friburgo: 8 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de 0)
  9. Hamburgo: 8 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -2)
  10. St. Pauli: 7 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -1)
  11. Hoffenheim: 7 puntos - 6 partidos jugados )diferencia de gol de -3)
  12. Werder Bremen: 7 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -5)
  13. Union Berlin: 7 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -5)
  14. FC Augsburgo: 6 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -2)
  15. Wolfsburgo: 5 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -2)
  16. Mainz 05: 4 puntos -- 6 partidos jugados (diferencia de gol de -5)
  17. Borussia Mönchengladbach: 3 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -7)
  18. Heidenheim: 3 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de- 7)

