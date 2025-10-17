Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund: hora y dónde ver a Luis Díaz por el clásico de Alemania por la Bundesliga

Luis Díaz disputará por primera vez el clásico de Alemania - crédito - Angelika Warmuth - Kai Pfaffenbach / REUTERS

Después de la fecha Fifa, en la que Colombia jugó contra México y Canadá, con Luis Díaz en la titular, el retorno de actividades en las principales ligas de Europa vuelven a la acción.

La Bundesliga, con la presencia del jugador guajiro en el Bayern Múnich, ha sido clave en el comienzo del campeonato, y Vincent Kompany espera continuar por dicha racha de triunfos, ni más ni menos frente a uno de los rivales más duros del fútbol alemán: Borussia Dortmund con un extécnico de los “Gigantes de Baviera”: el croata Niko Kovač.

Luis Díaz jugará su primer clásico de Alemania

Emre Can y Harry Kane en el último clásico de Alemania- - crédito Angelika Warmuth / REUTERS

El partido se jugará el 18 de octubre de 2025 por la fecha 7 de la Bundesliga en el estadio Allianz Arena, de Múnich, y se podrá ver a través de la pantalla de ESPN y de la aplicación de Disney Plus (Estándar y Premium).

El árbitro del partido será Bastian Dankert.

Ficha del partido

Fecha: 18 de octubre de 2025

Estadio: Allianz Arena de Múnich

Hora: 3:00 p. m. (hora de Colombia)

Transmisión de TV: ESPN, Disney Plus (Premium y Estándar)

Como vienen ambos equipos al encuentro y el historial reciente

Bayern Múnich

Los "Gigantes de Baviera" continúan en lo más alto de la Bundesliga - crédito Kai Pfaffenbach / REUTERS

Los “Gigantes de Baviera” regresarán a la acción en el campeonato alemán y con varios de sus jugadores con minutos acumulados en la fecha FIFA: Nicolas Jackson con Senegal, Serge Gnabry y Joshua Kimmich con Alemania, Kim Min Jae con Corea del Sur, Harry Kane con Inglaterra y Luis Díaz con Colombia.

De esta forma, el equipo de Vincent Kompany tendrá que equilibrar las cargas y evitar que se lesionen sus jugadores, aunque tendrá la tranquilidad de seguir en lo más alto de la Bundesliga.

En su último partido, Bayern Múnich aplastó por 3-0 al Eintracht Frankfurt, el 4 de octubre de 2025 en el estadio Deutsche Bank Park, con doblete de “Lucho” al minuto de juego y al 83 de partido.

La anotación complementaria durante el encuentro fue de Harry Kane al minuto 26 de partido.

A continuación, así viene Bayern Múnich en sus últimos cinco partidos:

4 de octubre de 2025 - Bundesliga: Eintracht Frankfurt 0-3 Bayern Múnich

30 de septiembre de 2025 - Champions League: Pafos 1-5 Bayern Múnich

26 de septiembre de 2025 - Bundesliga: Bayern Múnich 4-0 Werder Bremen

20 de septiembre de 2025 - Bundesliga: Hoffenheim 1-4 Bayern Múnich

17 de septiembre de 2025 - Champions League: Bayern Múnich 3-1 Chelsea

Borussia Dortmund

Yan Couto junto a Maximilian Beier en el empate ante RB Leipzig - crédito Thilo Schmuelgen / REUTERS

Por los lados del Borussia Dortmund, también jugaron el 4 de octubre de 2025 ante el RB Leipzig en el Signal Iduna Park.

Allí, los dirigidos por el croata Niko Kovač empataron en un emocionante 1-1 ante los “Toros” (apodo del Leipzig por el convenio con la marca de bebidas energizantes de Red Bull).

Con gol de Christoph Baumgartner al minuto 7 para el visitante y de Yan Couto al 23 de partido para el Dortmund, los amarillos y negros cedieron puntos en la lucha por el campeonato.

A continuación, así viene el cuadro Die Schwarzgelben (que en alemán traduce “El Negro y Amarillo”) en sus últimos cinco juegos:

4 de octubre de 2025 - Bundesliga: Borussia Dortmund 1-1 RB Leipzig

1 de octubre de 2025 - Champions League: Borussia Dortmund 4-1 Athletic de Bilbao

27 de septiembre de 2025 - Bundesliga: Mainz 05 0-2 Borussia Dortmund

21 de septiembre de 2025 - Bundesliga: Borussia Dortmund 1-0 Wolfsburgo

16 de septiembre de 2025 - Champions League: Juventus 4-4 Borussia Dortmund

Así quedaron los últimos clásicos

Se vivirá otro clásico de Alemania en el Allianz Arena - crédito Angelika Warmuth / REUTERS

Para hablar acerca del último clásico que jugaron, hay que ir al 12 de abril de 2025, cuando empataron en un vibrante empate a dos goles en el estadio Allianz Arena.

Con goles de Raphael Guerreiro al 65 y de Serge Gnabry al 69 para el Bayern Múnich, y Maximilian Beier al 48 y de Waldermar Anton al 75 para el Borussia Dortmund.

12 de abril de 2025 - Bundesliga: Bayern Múnich 2-2 Borussia Dortmund

30 de noviembre de 2025 - Bundesliga: Borussia Dortmund 1-1 Bayern Múnich

30 de marzo de 2024 - Bundesliga: Borussia Dortmund 1-1 Bayern Múnich

4 de noviembre de 2023 - Bundesliga: Borussia Dortmund 0-4 Bayern Múnich

1 de abril de 2023 - Bundesliga: Bayern Múnich 4-2 Borussia Dortmund

Así formarían Bayern Múnich y Borussia Dortmund

Bayern Múnich

Portero: Manuel Neuer

Defensores: Konrad Laimer, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Sacha Boey

Mediocampistas: Leon Goretzka, Joshua Kimmich

Delanteros: Luis Díaz, Serge Gnabry, Michael Olise, Harry Kane

Banco de suplentes: Sven Ulreich, Cassiano Kiala, Raphaël Guerreiro, Min-jae Kim, Aleksandar Pavlović, Tom Bischof, Lennart Karl, Nicolas Jackson, Widsom Mike

Director técnico: Vincent Kompany

Borussia Dortmund

Portero: Gregor Kobel

Defensores: Ramy Bensebaini, Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton

Mediocampistas: Daniel Svenson, Felix Nmecha, Marcel Sabitzer, Yan Couto

Delanteros: Maximilian Beier, Sehrou Guirassy, Karim Adeyemi

Banco de suplentes: Jobe Bellinghan, Julian Brandt, Pascal Groß, Carney Chukwuemeka, Fábio Silva, Niklas Süle, Julian Ryerson, Alexander Meyer, Cole Campbell,

Director técnico: Niko Kovač

Así se jugará la fecha 7 de la Bundesliga

17 de octubre de 2025

Unión Berlín vs. Borussia Mönchengladbach

Estadio: Stadion An der Alten Försterei

Hora: 1:30 p. m.

Árbitro: Tobias Reischel

Transmisión de TV: Disney Plus Premium

18 de octubre de 2025

Colonia vs. Augsburgo

Estadio: RheinEnergie de Colonia

Hora: 8:30 a. m.

Árbitro: Timo Gerasch

Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Heidenheim vs. Werder Bremen

Estadio: Volth Arena de Heidenheim

Hora: 8:30 a. m.

Árbitro: Patrick Ittirch

Transmisión de TV:

Mainz 05 vs. Bayer Leverkusen

Estadio: Mewa Arena de Mainz

Hora: 8:30 a. m.

Árbitro: Florian Exner

Transmisión de TV: ESPN 5 y Disney Plus Premium

RB Leipzig vs. Hamburgo

Estadio: Red Bull Arena de Leipzig

Hora: 8:30 a. m.

Árbitro: Tobias Welz

Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Wolfsburgo vs. Stuttgart

Estadio: Volswagen Arena de Wolfsburgo

Hora: 8:30 a. m.

Árbitro: Florian Badstübner

Transmisión de TV: Disney Plus Premium

19 de octubre de 2025

Friburgo vs. Eintracth Frankfurt

Estadio: Europa-Park de Friburgo

Hora: 8:30 a. m.

Árbitro: Deniz Aytekin

Transmisión de TV: Disney Plus Premiun

St. Pauli vs. Hoffenheim

Estadio: Millentor Stadion de Hamburgo

Hora: 10:30 a. m.

Árbitro: Sven Jablonski

Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Así va la tabla de posiciones de la Bundesliga

Bayern quiere defender su trono - crédito Kai Pfaffenbach / REUTERS

Bayern Múnich: 18 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +22) Borussia Dortmund: 14 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +8) RB Leipzig: 13 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Stuttgart: 12 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Bayer Leverkusen: 11 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Colonia: 10 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Eintracht Frankfurt: 9 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Friburgo: 8 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Hamburgo: 8 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -2) St. Pauli: 7 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Hoffenheim: 7 puntos - 6 partidos jugados )diferencia de gol de -3) Werder Bremen: 7 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -5) Union Berlin: 7 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -5) FC Augsburgo: 6 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -2) Wolfsburgo: 5 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -2) Mainz 05: 4 puntos -- 6 partidos jugados (diferencia de gol de -5) Borussia Mönchengladbach: 3 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -7) Heidenheim: 3 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de- 7)