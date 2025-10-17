Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund: hora y dónde ver a Luis Díaz por el clásico de Alemania por la Bundesliga

Después de la fecha Fifa, en la que Colombia jugó contra México y Canadá, con Luis Díaz en la titular, el retorno de actividades en las principales ligas de Europa vuelven a la acción.
La Bundesliga, con la presencia del jugador guajiro en el Bayern Múnich, ha sido clave en el comienzo del campeonato, y Vincent Kompany espera continuar por dicha racha de triunfos, ni más ni menos frente a uno de los rivales más duros del fútbol alemán: Borussia Dortmund con un extécnico de los “Gigantes de Baviera”: el croata Niko Kovač.
Luis Díaz jugará su primer clásico de Alemania
El partido se jugará el 18 de octubre de 2025 por la fecha 7 de la Bundesliga en el estadio Allianz Arena, de Múnich, y se podrá ver a través de la pantalla de ESPN y de la aplicación de Disney Plus (Estándar y Premium).
El árbitro del partido será Bastian Dankert.
Ficha del partido
- Fecha: 18 de octubre de 2025
- Estadio: Allianz Arena de Múnich
- Hora: 3:00 p. m. (hora de Colombia)
- Transmisión de TV: ESPN, Disney Plus (Premium y Estándar)
Como vienen ambos equipos al encuentro y el historial reciente
Bayern Múnich
Los “Gigantes de Baviera” regresarán a la acción en el campeonato alemán y con varios de sus jugadores con minutos acumulados en la fecha FIFA: Nicolas Jackson con Senegal, Serge Gnabry y Joshua Kimmich con Alemania, Kim Min Jae con Corea del Sur, Harry Kane con Inglaterra y Luis Díaz con Colombia.
De esta forma, el equipo de Vincent Kompany tendrá que equilibrar las cargas y evitar que se lesionen sus jugadores, aunque tendrá la tranquilidad de seguir en lo más alto de la Bundesliga.
En su último partido, Bayern Múnich aplastó por 3-0 al Eintracht Frankfurt, el 4 de octubre de 2025 en el estadio Deutsche Bank Park, con doblete de “Lucho” al minuto de juego y al 83 de partido.
La anotación complementaria durante el encuentro fue de Harry Kane al minuto 26 de partido.
A continuación, así viene Bayern Múnich en sus últimos cinco partidos:
- 4 de octubre de 2025 - Bundesliga: Eintracht Frankfurt 0-3 Bayern Múnich
- 30 de septiembre de 2025 - Champions League: Pafos 1-5 Bayern Múnich
- 26 de septiembre de 2025 - Bundesliga: Bayern Múnich 4-0 Werder Bremen
- 20 de septiembre de 2025 - Bundesliga: Hoffenheim 1-4 Bayern Múnich
- 17 de septiembre de 2025 - Champions League: Bayern Múnich 3-1 Chelsea
Borussia Dortmund
Por los lados del Borussia Dortmund, también jugaron el 4 de octubre de 2025 ante el RB Leipzig en el Signal Iduna Park.
Allí, los dirigidos por el croata Niko Kovač empataron en un emocionante 1-1 ante los “Toros” (apodo del Leipzig por el convenio con la marca de bebidas energizantes de Red Bull).
Con gol de Christoph Baumgartner al minuto 7 para el visitante y de Yan Couto al 23 de partido para el Dortmund, los amarillos y negros cedieron puntos en la lucha por el campeonato.
A continuación, así viene el cuadro Die Schwarzgelben (que en alemán traduce “El Negro y Amarillo”) en sus últimos cinco juegos:
- 4 de octubre de 2025 - Bundesliga: Borussia Dortmund 1-1 RB Leipzig
- 1 de octubre de 2025 - Champions League: Borussia Dortmund 4-1 Athletic de Bilbao
- 27 de septiembre de 2025 - Bundesliga: Mainz 05 0-2 Borussia Dortmund
- 21 de septiembre de 2025 - Bundesliga: Borussia Dortmund 1-0 Wolfsburgo
- 16 de septiembre de 2025 - Champions League: Juventus 4-4 Borussia Dortmund
Así quedaron los últimos clásicos
Para hablar acerca del último clásico que jugaron, hay que ir al 12 de abril de 2025, cuando empataron en un vibrante empate a dos goles en el estadio Allianz Arena.
Con goles de Raphael Guerreiro al 65 y de Serge Gnabry al 69 para el Bayern Múnich, y Maximilian Beier al 48 y de Waldermar Anton al 75 para el Borussia Dortmund.
- 12 de abril de 2025 - Bundesliga: Bayern Múnich 2-2 Borussia Dortmund
- 30 de noviembre de 2025 - Bundesliga: Borussia Dortmund 1-1 Bayern Múnich
- 30 de marzo de 2024 - Bundesliga: Borussia Dortmund 1-1 Bayern Múnich
- 4 de noviembre de 2023 - Bundesliga: Borussia Dortmund 0-4 Bayern Múnich
- 1 de abril de 2023 - Bundesliga: Bayern Múnich 4-2 Borussia Dortmund
Así formarían Bayern Múnich y Borussia Dortmund
Bayern Múnich
- Portero: Manuel Neuer
- Defensores: Konrad Laimer, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Sacha Boey
- Mediocampistas: Leon Goretzka, Joshua Kimmich
- Delanteros: Luis Díaz, Serge Gnabry, Michael Olise, Harry Kane
- Banco de suplentes: Sven Ulreich, Cassiano Kiala, Raphaël Guerreiro, Min-jae Kim, Aleksandar Pavlović, Tom Bischof, Lennart Karl, Nicolas Jackson, Widsom Mike
- Director técnico: Vincent Kompany
Borussia Dortmund
- Portero: Gregor Kobel
- Defensores: Ramy Bensebaini, Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton
- Mediocampistas: Daniel Svenson, Felix Nmecha, Marcel Sabitzer, Yan Couto
- Delanteros: Maximilian Beier, Sehrou Guirassy, Karim Adeyemi
- Banco de suplentes: Jobe Bellinghan, Julian Brandt, Pascal Groß, Carney Chukwuemeka, Fábio Silva, Niklas Süle, Julian Ryerson, Alexander Meyer, Cole Campbell,
- Director técnico: Niko Kovač
Así se jugará la fecha 7 de la Bundesliga
17 de octubre de 2025
Unión Berlín vs. Borussia Mönchengladbach
- Estadio: Stadion An der Alten Försterei
- Hora: 1:30 p. m.
- Árbitro: Tobias Reischel
- Transmisión de TV: Disney Plus Premium
18 de octubre de 2025
Colonia vs. Augsburgo
- Estadio: RheinEnergie de Colonia
- Hora: 8:30 a. m.
- Árbitro: Timo Gerasch
- Transmisión de TV: Disney Plus Premium
Heidenheim vs. Werder Bremen
- Estadio: Volth Arena de Heidenheim
- Hora: 8:30 a. m.
- Árbitro: Patrick Ittirch
- Transmisión de TV:
Mainz 05 vs. Bayer Leverkusen
- Estadio: Mewa Arena de Mainz
- Hora: 8:30 a. m.
- Árbitro: Florian Exner
- Transmisión de TV: ESPN 5 y Disney Plus Premium
RB Leipzig vs. Hamburgo
- Estadio: Red Bull Arena de Leipzig
- Hora: 8:30 a. m.
- Árbitro: Tobias Welz
- Transmisión de TV: Disney Plus Premium
Wolfsburgo vs. Stuttgart
- Estadio: Volswagen Arena de Wolfsburgo
- Hora: 8:30 a. m.
- Árbitro: Florian Badstübner
- Transmisión de TV: Disney Plus Premium
19 de octubre de 2025
Friburgo vs. Eintracth Frankfurt
- Estadio: Europa-Park de Friburgo
- Hora: 8:30 a. m.
- Árbitro: Deniz Aytekin
- Transmisión de TV: Disney Plus Premiun
St. Pauli vs. Hoffenheim
- Estadio: Millentor Stadion de Hamburgo
- Hora: 10:30 a. m.
- Árbitro: Sven Jablonski
- Transmisión de TV: Disney Plus Premium
Así va la tabla de posiciones de la Bundesliga
- Bayern Múnich: 18 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +22)
- Borussia Dortmund: 14 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +8)
- RB Leipzig: 13 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de 0)
- Stuttgart: 12 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +2)
- Bayer Leverkusen: 11 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +2)
- Colonia: 10 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +2)
- Eintracht Frankfurt: 9 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +1)
- Friburgo: 8 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de 0)
- Hamburgo: 8 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -2)
- St. Pauli: 7 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -1)
- Hoffenheim: 7 puntos - 6 partidos jugados )diferencia de gol de -3)
- Werder Bremen: 7 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -5)
- Union Berlin: 7 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -5)
- FC Augsburgo: 6 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -2)
- Wolfsburgo: 5 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -2)
- Mainz 05: 4 puntos -- 6 partidos jugados (diferencia de gol de -5)
- Borussia Mönchengladbach: 3 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -7)
- Heidenheim: 3 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de- 7)