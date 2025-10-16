Atlético Nacional sentenció el futuro de Diego Arias como entrenador: presidente anunció decisión sobre el puesto

Diego Arias venía de ser el técnico del equipo sub-20 de Atlético Nacional, hasta que lo llamaron para encargarse del cuadro mayor en septiembre de 2025 - crédito Atlético Nacional

Atlético Nacional viene en alza en los últimos partidos, que pese a las críticas por el juego de la plantilla, consigue los resultados que lo tienen cerca de las semifinales en la Liga BetPlay y la Copa Colombia, todo en medio de la crisis que se presentó por la salida del técnico Javier Gandolfi.

Es por eso que la dirigencia tomó una decisión sobre el entrenador Diego Arias, que quedó como interino tras el despido del timonel argentino y actualmente es el que revivió a los verdes, que parecían perdidos en el segundo semestre y nuevamente entraron en la pelea por un nuevo título.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De otro lado, el presidente de Nacional se pronunció sobre la sanción a Alfredo Morelos, delantero que pagará una multa de más de 80 millones de pesos y dos semanas afuera de las canchas por simular una falta para el penal que marcó ante Boyacá Chicó, en el empate 1-1 en Tunja por el Torneo Finalización.

¿Qué pasará con Diego Arias?

Desde hace varias semanas que no se sabía lo que pasaría con el entrenador de los antioqueños, ya que nunca se aclaró si Arias finalmente quedaría como oficial o solo por algunos partidos hasta que se encontrara al técnico oficial, con muchos nombres en la lista de candidatos.

Finalmente, Atlético Nacional anunció que Diego Arias quedará como entrenador hasta diciembre de 2025, por lo que estará asegurado hasta el final de temporada, sin importar lo que pase, y en el mercado de fichajes se mirarán opciones con personas que se encuentren libres o dispuestas a negociar.

Así fue como Atlético Nacional anunció que Diego Arias seguiría siendo técnico del equipo hasta final de temporada - crédito Atlético Nacional

A través de un comunicado, el cuadro verde informó que “Atlético Nacional se enorgullece de ratificar al cuerpo técnico actual, liderado por Diego Arias”, debido a sus buenos resultados en la Liga BetPlay, al llegar a 27 puntos en 14 fechas, y estar cerca de las semifinales de la Copa Colombia.

Por su parte, el presidente Sebastián Arango dijo que “en la búsqueda del técnico es demasiado juiciosa y bien estructurada empezamos a ver qué los tiempos nos iban a jugar en contra. Estamos convencidos de lo que estábamos viendo en el día a día y en el relacionamiento de Diego Arias y con el equipo decidimos ratificarlo”.

Diego Arias estaría al mando de Atlético Nacional hasta que se contrate un técnico en propiedad - crédito Atlético Nacional

De esta manera, el entrenador buscará el título de la Liga BetPlay y Copa Colombia para empezar un proceso exitoso y aprovechando su conocimiento de las divisiones inferiores, porque dirigió al conjunto sub-20 y conoce a varias figuras jóvenes que aportarían mucho a la plantilla.

“Es bastante exagerada”

De otro lado, el presidente de Atlético Nacional se pronunció por el castigo del comité disciplinario a su delantero, señalado de simular una falta para un penal: “Expresamos nuestro total desacuerdo a la sanción impuesta a Alfredo Morelos. Somos muy respetuosos de las instituciones, de las decisiones”.

“Vamos a utilizar los recursos que tenemos a nuestro favor, que son la reposición y la apelación. Nos parece que abre una puerta compleja para el fútbol, porque las decisiones ahora que se toman en cancha, que sean revertidas afuera, es un tema que todos los partidos va a generar algo”, añadió.

Morelos fue castigado por simulación con dos semanas de suspensión y una multa económica - crédito Dimayor

Sumado a eso, Sebastián Arango afirmó que no considera correcto que se aleje al futbolista por dos semanas de la canchas, sumado a la multa de 85 millones de pesos: “Es bastante exagerada, no solo en el tiempo, sino también en lo económico. Definitivamente sí consideramos que es absolutamente desproporcionada”.

Cabe recordar que Nacional puede usar el recurso de reposición a la sanción de la Dimayor, y en caso de no ser exitosa, se procede a la apelación como segunda instancia, para definir lo que pasará con el delantero en los próximos encuentros.