Simón García, defensor central de la selección Colombia, habló sobre la clave para jugar ante Argentina: “No caer en provocaciones”

Este fue el momento cuando el defensor central, canterano de Atlético Nacional, habló acerca de una de las claves para jugar ante Argentina - crédito @FCFSeleccionCol / X

La selección Colombia Sub-20 se prepara para un duelo clave ante Argentina, el 15 de octubre de 2025 en el estadio Nacional de Santiago, a partir de las 6:00 p. m (hora de Colombia) cuando juegue ante Argentina.

El equipo de César Torres se enfoca en lo que será suplir las ausencias de jugadores como Néiser Villarreal y Carlos Sarabia, dos bajas tanto en la defensa como en el ataque que tendrá el cuadro “Tricolor”.

Aunque también dispondrá de figuras claves dentro de su equipo, como Jordan Barrera y Simón García, que se convertirán en fichas clave para el combinado nacional.

Simón García venía jugando los siete partidos de la selección Colombia en el Sudamericano Sub-20, seis en condición de titular - crédito FCF

En este orden de ideas, Simón García, defensor de Atlético Nacional y una de las fichas claves para Torres, explicó que una de las claves para conseguir la victoria ante Argentina será asumir el juego con la madurez necesaria para no caer en las provocaciones del rival.

“Sabemos del rival, sabemos que le gusta provocar desde antes. Nosotros estamos enfocados en nosotros. Somos jugadores profesionales, ya sabemos lo que a ellos les gusta hacer, nosotros tampoco nos vamos a dejar, vamos por lo de nosotros. Somos bastante maduros para caer en esas cosas”, explicó el defensor colombiano.