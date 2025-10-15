Deportes

El Tino Asprilla lanzó duras críticas a jugador de la selección Colombia por empate ante Canadá: “Es algo que no le perdono”

Después del empate de los “Cafeteros” en su segundo partido de preparación al Mundial de 2026, el exatacante fue duro con uno de los jugadores que estuvo en el campo del Red Bull Arena

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Asprilla se fue en contra
Asprilla se fue en contra de algunos jugadores de la "Tricolor", recriminando su falta de actitud en el partido ante Canadá disputado en Nueva Jersey - crédito Scott Heppell / REUTERS

La selección Colombia empató sin goles ante Canadá su segundo partido de preparación de cara al Mundial de 2026 en el estadio Red Bull Arena de Nueva Jersey.

En el encuentro Néstor Lorenzo, técnico de la “Tricolor” probó a varios jugadores como alternativas, con el objetivo de ampliar su universo de opciones de armar el equipo tanto en defensa como en ataque.

Pero la situación se complicó a lo largo de los noventa minutos, ya que el entrenador Jesse Marsch planteó un partido muy físico, que no dejó que el juego fuera fluido.

A ello, también se sumó el flojo rendimiento de algunos jugadores, como Jaminton Campaz y Juan Camilo “Cucho” Hernández, entre otros.

Este fue el momento cuando el histórico exvolante se va en contra de algunos jugadores tras el empate ante Canadá - crédito @ESPNColombia / X

En el análisis después del partido entre los “Cafeteros” y la “hoja solitaria”, uno de los que fue tajante en hablar sobre el mal rendimiento de uno de los que estuvo en cancha fue Faustino Asprilla.

Allí, Asprilla aprovechó para criticar la labor de Juan Camilo “Cucho” Hernández, delantero del Real Betis, y que en el partido no tuvo una actuación destacada.

“Después del partido de hoy, es complicada su situación, pero ... ¿sabe por qué? Porque cuando jugó contra Perú, todos nos quejamos y dijimos que «pobrecito, le tocó estar en una posición que no era». Y hoy le dijeron que jugará de 9 (delantero-centro). ¿Y? no hizo un tiro al arco, Borré entró y con esa misma Colombia floja metió un cabezazo allí“, aseguró ”el Tino" Asprilla.

Pero más allá del debate táctico y de su rendimiento en la cancha, Asprilla fue tajante en criticar la actitud de Hernández durante el partido, expresando que no mostró la actitud necesaria para jugar este tipo de encuentros con la selección Colombia.

“Puede que no haya rematado al arco, o jugar mal, pero que entre a trotar a la par de James Rodríguez, no se lo perdono, porque él lo dijo ahorita, James se ganó ese derecho hace mil años, pero yo voy a jugar ante la anfitriona de la Copa del Mundo con ese trotecito. En mi caso, yo correteó a esos defensas y que me saquen porque jugué mal, pero llego a donde el profe con la lengua afuera y le digo: «estoy mamado, cansado, porque mire como corrí detrás de esos jugadores rivales, no hice goles, pero vea como los dejé agotados», pero tampoco hizo eso" , añadió.

Declaraciones de los jugadores de la selección Colombia tras el empate ante Canadá

La "Tricolor" empató su segundo
La "Tricolor" empató su segundo partido de preparación ante Canadá en el estadio Red Bull de Nueva Jersey - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

En la zona mixta, después del empate, Richard Ríos, volante del Benfica de Portugal habló a los medios de comunicación, analizando el partido ante Canadá, en donde resaltó que lo importante de los amistosos también es probar a los jugadores:

“Nos vamos con sensaciones buenas. El primer partido fuimos superiores y la clave es que hay jugadores que vivieron por primera vez y lo hicieron bien. Hay que trabajar en nuestros clubes y el mes que viene hay dos partidos más y hay que aprovechar la oportunidad. Contra Canadá buscamos el triunfo y no se dio”, dijo.

Por otra parte, Kevin Castaño, mediocampista de River Plate también entregó su concepto sobre el partido ante los norteamericanos:

“Hicimos lo que trabajamos y vamos a seguir mejorando. Lo que más destacamos es la contundencia contra México, pero Canadá fue difícil. A lo último lo pudimos ganar y nos vamos con ese sin sabor”, destacó.

Otro de los que habló sobre el partido fue Juan Camilo Portilla, destacando el buen juego de Colombia:

“Se hizo un buen juego. Tuvimos varias opciones de gol y nos vamos con buenas sensaciones de estos dos partidos. Cada uno tiene que seguir forzando. Lo bueno es que la selección es una familia. Más allá de los jugadores, pues son personas. Muy feliz de estar acá e integrando el grupo. Hay muchas cosas por mejorar, pero nos vamos con buenas cosas para lo que viene”, finalizó.

Temas Relacionados

Selección ColombiaFaustino AsprillaCucho HernándezTino AsprillaColombia vs. CanadáAmistosos FIFAColombia-Deportes

