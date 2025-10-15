Deportes

Canal colombiano transmitirá el campeonato brasileño: así podrá ver los partidos de Kevin Serna y Jorge Carrascal

La transmisión del torneo de fútbol brasileño permitirá a los aficionados seguir los partidos de Kevin Serna, Gabriel Fuentes, Rafael Santos Borré y otros compatriotas que brillan en el fútbol de ese país

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Jorge Carrascal es una de
Jorge Carrascal es una de las grandes figuras colombianas, jugando en Flamengo de Brasil - crédito Ricardo Moraes / REUTERS

La llegada del torneo de fútbol brasileño a la programación de Win Sports representa una nueva oportunidad para que los aficionados colombianos sigan de cerca el desempeño de los jugadores nacionales que se destacan en el competitivo fútbol brasileño.

Desde el 16 de octubre de 2025, el canal transmitirá en exclusiva los partidos de la liga considerada por muchos como la más fuerte de Sudamérica.

Gremio jugará ante São Paulo
Gremio jugará ante São Paulo y será el primer partido que se transmitirá del campeonato brasileño - crédito Diego Vara / REUTERS

El primer partido que se emitirá será el enfrentamiento entre Gremio y São Paulo, programado para las 5:00 p. m. (hora de Colombia), un encuentro que reúne historia y talento y que permitirá a los televidentes apreciar la intensidad que caracteriza al torneo brasileño.

El Brasileirão es una de las competiciones más potentes del continente, tanto por el nivel de sus equipos como por la presencia de figuras internacionales que compiten en sus filas.

Para el público colombiano, la transmisión de esta liga tiene un atractivo especial: la posibilidad de seguir a varios compatriotas que actualmente militan en clubes brasileños.

Entre los nombres más destacados se encuentran Kevin Serna y Gabriel Fuentes en Fluminense, Rafael Santos Borré y Johan Carbonero en Internacional, Gustavo Cuéllar en Grêmio y Jorge Carrascal en Flamengo. Todos ellos han logrado consolidarse en la élite del fútbol brasileño y ahora, gracias a la señal de Win Sports, los hinchas podrán acompañar sus actuaciones jornada tras jornada.

Así se confirmó la noticia por parte de la presidenta de Win Sports

La presidenta de Win Sports
La presidenta de Win Sports confirmó que el canal transmitirá el fútbol brasileño-crédito@andreaguerreroquintero/Instagram

La presidenta de Win Sports, Andrea Guerrero, subrayó la importancia de esta incorporación para el canal y para la audiencia colombiana.

En declaraciones recogidas por Noticias RCN, el 15 de octubre de 2025 afirmó que el objetivo del canal al transmitir el fútbol brasileño es fortalecer el producto:

“Queremos que los colombianos puedan ver y celebrar a sus compatriotas que triunfan fuera del país. Con la llegada de esta competencia a nuestra programación, reafirmamos nuestro compromiso con el fútbol, con nuestra audiencia y con el orgullo nacional”, dijo.

Con esta apuesta, Win Sports amplía su oferta deportiva y refuerza su objetivo de convertirse en el canal deportivo más completo de la región, llevando a los hogares colombianos la pasión, el talento y la emoción de una liga que promete espectáculo cada semana.

Así se confirmó para Sudamérica
Así se confirmó para Sudamérica que Win Sports transmitirá el campeonato brasileño para Colombia - crédito @Puntaje_Ideal / X

Así va el campeonato brasileño

Palmeiras es el lider del
Palmeiras es el lider del campeonato brasileño- crédito Thiago Bernardes / REUTERS

A falta de 12 fechas para que termine la Serie A de Brasil, Palmeiras es el líder con 58 puntos, mientras que su escolta Flamengo, equipo donde milita el colombiano Jorge Carrascal está a 3 puntos.

Por los lados del Cruzeiro de Luis Sinisterra, está más lejos con 52 puntos en el tercer lugar, mientras que el Botafogo de Jordan Barrera (figura de la selección Colombia Sub-20), y campeón de América en la actualidad, está en el quinto lugar con 43 puntos.

El Fluminense, de Gabriel Fuentes y Kevin Serna, está séptimo con 38 puntos, en puestos de Copa Sudamericana.

A continuación, así se jugarán los partidos de la fecha 28 del campeonato brasileño:

15 de octubre de 2025

  • Palmeiras vs. Bragantino
  • Botafogo vs. Flamengo
  • Mirassol vs. Internacional de Porto Alegre
  • Sport Recife vs. Ceará
  • Atlético Mineiro vs. Cruzeiro
  • Fortaleza vs. Vasco da Gama
  • Santos vs. Corinthians

16 de octubre de 2025

  • Grêmio vs. São Paulo FC (con transmisión de Win Sports a las 5:00 p. m.)
  • Fluminense vs. Juventude
  • Vitória vs. Bahía

Así va el campeonato brasileño

  1. Palmeiras: 58 puntos - 26 partidos jugados (diferencia de gol de +24)
  2. Flamengo: 55 puntos - 26 partidos jugados (diferencia de gol de +20)
  3. Cruzeiro: 52 puntos - 27 partidos jugados (diferencia de gol de +20)
  4. Mirassol: 46 puntos - 27 partidos jugados (diferencia de gol de +15)
  5. Botafogo: 43 puntos - 27 partidos jugados (diferencia de gol de +14)
  6. Bahía: 43 puntos - 26 partidos jugados (diferencia de gol de +4)
  7. Fluminense: 38 puntos - 26 partidos jugados (diferencia de gol de +1)
  8. São Paulo: 38 puntos - 27 partidos jugados (diferencia de gol de +3)
  9. Bragantino: 36 puntos - 27 partidos jugados (diferencia de gol de -5)
  10. Ceará: 34 puntos - 26 partidos jugados (diferencia de gol de +2)
  11. Vasco da Gama: 33 puntos - 27 partidos jugados (diferencia de gol de +1)
  12. Corinthians: 33 puntos - 27 partidos jugados (diferencia de gol de -3)
  13. Grêmio: 33 puntos - 27 partidos jugados (diferencia de gol de -5)
  14. Atlético Mineiro: 32 puntos - 26 partidos jugados (diferencia de gol de -5)
  15. Internacional de Porto Alegre: 32 puntos - 26 partidos jugados (diferencia de gol de -6)
  16. Santos: 28 puntos - 26 partidos jugados (diferencia de gol de -13)
  17. Vitória: 25 puntos - 27 partidos jugados (diferencia de gol de -18)
  18. Fortaleza: 24 puntos - 26 partidos jugados (diferencia de gol de -15)
  19. Juventude: 23 puntos - 27 partidos jugados (diferencia de gol de -30)
  20. Sport Recife: 16 puntos - 26 partidos jugados (diferencia de gol de -21)

Nota: Del primer al cuarto lugar clasifican de forma directa a Copa Libertadores 2026, el quinto y sexto puesto irán al repechaje, del séptimo al puesto doce irán a Copa Sudamericana, y del 17 al 20 descenderán a la Serie B de Brasil en 2026.

Temas Relacionados

Brasileirao Win SportsJorge CarrascalFlamengoKevin SernaFluminenseColombia-Deportes

