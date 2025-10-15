Así ve la prensa argentina a la Selección Colombia de cara al duelo del Mundial Sub-20: “Una semi caliente”

La selección Colombia jugará nuevamente el 28 de enero ante la selección de Ecuador - crédito FCF

La selección Colombia Sub-20 tendrá una cita con la historia el 15 de octubre de 2025: enfrentará a la selección Argentina en el estadio Nacional de Santiago por un cupo en la gran final del Mundial de Chile.

Los dirigidos por César Torres buscarán un pequeño desquite ante la “Albiceleste” dirigida por Diego Placente, y buscará hacer historia en la cita orbital de la categoría, ante el más veces campeón de la misma.

Uno de los diarios más destacados de territorio argentino habló acerca del partido entre la "Albiceleste" y los "Cafeteros" - crédito Clarin

Para la prensa deportiva de Argentina, el duelo entre “Cafeteros” y “Los Gauchos” será vibrante tanto desde lo que se vivirá en el estadio Nacional de Santiago, y en lo que dicen los principales diarios de dicho país.

El diario El Clarín aseguró que la semifinal será un encuentro lleno de tensiones y emociones, recordando los momentos que viven Colombia y Argentina desde la categoría de mayores, con la famosa serie de tiros penales en la Copa América de Brasil 2021, en donde Emiliano “Dibu” Martínez fue la gran figura, como también desde lo ocurrido en la final de la Copa América de Estados Unidos 2024.

“‘Cuenta pendiente, “revancha” y “batalla”. Así presentan los medios colombianos al duelo. Los antecedentes recientes explican las posturas periodísticas.

Argentina-Colombia se ha convertido en el clásico moderno de Sudamérica y son calientes cada uno de los choques.

Todo empezó en la Copa América de Brasil, con los dichos del Dibu a los que también se sumó Lionel Messi. “Bailá ahora”, le gritó la Pulga a Mina cuando erró su penal en la definición".

La Nación se refirió a una de las bajas de la selección Colombia: “Ausencia de goleador”

Otro de los diarios más importantes del país "Gaucho" resaltó la ausencia de Néiser Villarreal - crédito La Nación

Otro de los rotativos más destacados del territorio argentino como La Nación, habló acerca de lo que será la ausencia del goleador de la seleccción Colombia Sub-20, Néiser Villarreal, destacando su gran actuación ante España en los cuartos de final, como también las versiones de lo vinculan con el Barcelona FC de España, y haciendo la comparación de su actuación en el campeonato mundial juvenil con el de otras estrellas como Luis Fernando Muriel y Jhon “La Turbina” Trellez:

“Para ganarse un lugar entre los cuatro mejores del torneo, el equipo dirigido por César Torres superó a España por 3-2, en la ciudad de Talca. Villarreal, el delantero que actúa en Millonarios de Bogotá, anotó cinco goles en los últimos dos partidos, pero al haber llegado al límite de amonestaciones deberá cumplir una fecha de sanción y volverá sólo si Colombia avanza a la final.

Según distintas versiones, Villarreal es seguido de cerca en Santiago de Chile por representantes de Barcelona, de España. Se convirtió en el máximo goleador colombiano en Mundiales Sub 20. Superó el registro de Oscar Cortés, Luis Muriel y John Tréllez, que anotaron cuatro", dijeron.

Colombia se prepara para lo que será su segunda semifinal del Mundial Sub-20: así formarían e historial

Colombia viene de derritar a España - crédito RFEF / Europa Press

La “Tricolor” buscará el paso a la gran final del campeonato Sudamericano Sub-20 cuando enfrente a Argentina. Será el duelo 32 en competencias oficiales y el tercero en Mundiales, en donde ambos equipos llevan una victoria.

El último duelo entre argentinos y colombianos fue en los octavos de final del campeonato mundial de la FIFA de Países Bajos de 2005, cuando Colombia cayó por 2-1 ante Argentina en el estadio Univé de Emmen.

Allí, Colombia se puso adelante del marcador con anotación de Harrison Otálvaro al 52 de partido, pero al 58, Lionel Messi empataría las acciones de juego en un partido vibrante.

Finalmente, la victoria para los dirigidos por Pancho Ferraro llegó con un gol agónico de Julio Barroso al 90, para así darle la clasificación a Argentina a los cuartos de final, campeonato que se llevarían al derrotar a Nigeria por 2-1 en Utrecht, el 2 de julio de 2005.

Por otra parte, estas son las novedades en alineaciones, hora y dónde ver el partido:

Selección Colombia vs. Selección de Argentina - Semifinal de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

Lugar : estadio Nacional Julio Martínez Prádanos - Santiago de Chile, Chile

Fecha y hora : miércoles 15 de octubre - 6:00 p. m. hora colombiana

Transmisión : DSports, Gol Caracol y RCN Fútbol

Posible alineación selección Colombia : Jordan García; Julio Bazán, Simón García, Yéimar Mosquera, Juan Arizala; Kener González, Jordan Barrera o José Cavadia, Elkin Rivero; Óscar Perea, Emilio Aristizábal, Joel Canchimbo.

D.T. selección Colombia : César Torres.

Posible alineación selección Argentina : Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tomás Pérez, Juan Villalba, Tobías Ramírez, Julio Soler; Ian Subiabre, Milton Delgado, Valentino Acuña, Ginaluca Prestianni; Alejo Sarco.

D.T. selección Argentina: Diego Placente