Quedó definida la fecha del DIM vs. Santa Fe, pendiente por la Liga BetPlay, que podría marcar el futuro de los Cardenales

El cuadro bogotano deberá conseguir una buena suma de puntos frente a rivales como el Medellín, Cali, Millonarios, entre otros, para acceder a los cuadrangulares semifinales del campeonato colombiano

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

Santa Fe supo imponerse al
Santa Fe supo imponerse al cuadro antioqueño en el juego de vuelta de la final del primer semestre de 2025- crédito EFE

Independiente Santa Fe no afronta el mejor presente. Luego de lo que fue el título en el primer semestre de 2025, el conjunto capitalino tuvo un bajón en el rendimiento, que lo mantiene con serias chances de quedarse por fuera del grupo de los ocho clasificados.

Y es que luego de lo que fue la sorpresiva derrota 1-3 con Llaneros en el estadio El Campín, el cuadro bogotano quedó sin margen de error de cara a la recta final del campeonato, en la que clubes como Bucaramanga, Fortaleza, DIM, entre otros, se han posicionado en lo más alto de la tabla de posiciones.

Precisamente, uno de los duelos clave para el equipo dirigido por Francisco López será frente al Deportivo Independiente Medellín, en un duelo válido por la fecha 14 del campeonato colombiano que estaba pendiente.

El cuadro antioqueño debía recibir a los bogotanos el fin de semana del 4-5 octubre; sin embargo, a raíz de un concierto de Silvestre Dangond en el estadio Atanasio Girardot, el compromiso tuvo que ser postergado y la Dimayor dio a conocer en la mañana del lunes 13 de octubre de 2025 cuándo se disputará.

Según explicaron desde el ente rector del fútbol colombiano, el duelo entre Poderosos y Cardenales se jugará el lunes 20 de octubre, desde las 8:10 p. m., en el estadio Atanasio Girardot.

Medellín y Santa Fe se
Medellín y Santa Fe se enfrentarán el lunes 20 de octubre de 2025- crédito Dimayor

Lo particular de este duelo, que recuerda lo que fue el cruce en el que Santa Fe se consagró campeón en junio de 2025, es el momento en el que llegan los dos equipos. Mientras que el cuadro bogotano cayó 1-3 con Llaneros en condición de local, los dirigidos por Alejandro Restrepo protagonizaron la goleada de la fecha, imponiéndose 1-5 a Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales.

Dicho resultado dejó al Medellín en una cómoda situación de cara a la recta final del campeonato con 27 puntos en 14 duelos disputados. Por su parte, aunque permanece en la octava casilla con 20 puntos en la misma cantidad de partidos disputados, el panorama es bastante complicado para el conjunto Cardenal.

Medellín y Santa Fe se
Medellín y Santa Fe se midieron en la final de la Liga Betplay Dimayor 2025-I - crédito Cristian Bayona / Colprensa

Además del duelo con Medellín, Santa Fe deberá enfrentarse con Boyacá Chicó en Tunja, Millonarios en condición de local, Junior en Barranquilla, así como Deportivo Cali y Alianza F.C. en el estadio El Campín de Bogotá.

De esos rivales a los que los Cardenales deberán enfrentar, por lo menos, Alianza, Cali y Millonarios son rivales directos que permanecen en la lucha por acceder al grupo de los ocho clasificados. Además, Medellín y Barranquilla, ciudades que deberán visitar los bogotanos, siempre han sido plazas complejas para el equipo que dirige Francisco López.

Francisco Meza anotó contra los
Francisco Meza anotó contra los Cardenales, equipo donde es querido por la hinchada- crédito @ClubLlanerosFC/X

Así va la tabla de posiciones de la Liga Betplay Dimayor

La tabla de posiciones experimentó movimientos tras esta jornada. Atlético Bucaramanga se mantiene en la cima con 30 puntos, seguido de cerca por Junior con 28 e Independiente Medellín con 27. Fortaleza Ceif y Atlético Nacional completan el grupo de los cinco primeros, mientras que Llaneros, tras su victoria en Bogotá, regresa a la zona de clasificación.

Santa Fe, Deportivo Cali y Alianza se mantienen en la pelea, y Once Caldas, Águilas Doradas, América de Cali y Millonarios buscan acercarse al grupo de los ocho. Envigado, Deportivo Pereira, Unión Magdalena, Boyacá Chicó, Deportivo Pasto y La Equidad cierran la tabla, con pocas fechas restantes para revertir su situación.

Con la Liga Betplay entrando en su recta final, los próximos partidos serán decisivos para definir los equipos que avanzarán a la siguiente fase. Millonarios visitará a Deportivo Pereira en el estadio Hernán Ramírez Villegas, mientras que el resto de los equipos buscarán consolidar su posición o escalar en la clasificación en las cinco jornadas que restan.

La competencia sigue abierta y la lucha por los primeros lugares mantiene la expectativa en la parte alta de la tabla, con Bucaramanga, Junior y Medellín como protagonistas del cierre de la fase regular.

