Néstor Lorenzo, DT de Colombia, patearía el tablero y haría particular cambio en la portería en el duelo contra Canadá

Álvaro Montero y Kevin Mier compiten por el puesto titular con Colombia para el partido vs. Canadá- crédito @FCFSeleccionCol/X

En la antesala del duelo que la selección Colombia protagonizará en la noche del martes 14 de octubre de 2025 frente a Canadá, las especulaciones sobre la alineación titular cobraron vida con una afirmación del reconocido periodista argentino Adrián Magnoli.

El comunicador aseguró a través de su cuenta de X: “Álvaro Montero será el portero esta noche de la @FCFSeleccionCol frente a Canadá”. Y es que la declaración del argentino, hecha a través de sus redes sociales, despierta un cúmulo de expectativas, dudas y reacciones en el entorno futbolístico colombiano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La confirmación adelantada por Magnoli genera sorpresa porque no se había divulgado oficialmente un cambio en la alineación con respecto a lo que fue la victoria frente a México en la noche del sábado 11 de octubre. No obstante, Álvaro Montero tiene un historial destacado en clubes como Millonarios y dio el salto internacional al fútbol argentino con Vélez Sarsfield.

A pesar de ello, el rol del golero como arquero principal en el seleccionado no ha sido permanente. De hecho, Montero ha sido llamado en varias ocasiones como alternativa, más que como titular indiscutible, lo que añade dramatismo al rumor de su inclusión.

Adrián Magnoli sería titular frente a Canadá- crédito FCF

Así las cosas, la elección de Montero podría responder a varios factores estratégicos. En primer lugar, su buen momento en clubes: durante su etapa en Millonarios, el golero registró largas rachas sin recibir anotaciones, una característica apreciada para choques de alta tensión. En segundo lugar, la posibilidad de introducir fresco al menos en la última línea, generando nueva energía y sensibilidad bajo los tres palos.

Por otro lado, podría tratarse de una estrategia de rotación ordenada por el cuerpo técnico, en la que no necesariamente el arquero “titular” es fijo, sino que la portería responde al estado de forma, al rendimiento reciente y al contexto del partido.

Álvaro Montero en los trabajos pre-competitivos específicos en la portería - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

Álvaro Montero ha sido una alternativa el arco Tricolor bajo el mando de Néstor Lorenzo

Desde su debut con la selección Colombia absoluta en 2019, Álvaro Montero ha sumado 8 partidos jugados, para un total de 509 minutos disputados. En esos encuentros, el guajiro mantuvo el arco en cero en 7 de ellos, recibiendo solamente una anotación, que ocurrió en un empate 2-2 frente a Uruguay en Barranquilla por eliminatorias.

La última vez que Montero atajó con la Tricolor fue el 18 de octubre de 2023 en un partido de Eliminatorias en Quito frente a Ecuador, que terminó 0-0, lo que da cuenta de su capacidad para rendir en partidos de alta exigencia bajo presión.

Álvaro Montero en acción durante el partido de Ecuador y Colombia en Quito, por la cuarta fecha de las eliminatorias y que terminó 0-0 - crédito Rodrigo BUENDÍA / AFP

Álvaro Montero ha sido relegado al banquillo en Vélez Sarsfield

Desde que Álvaro Montero se unió a Vélez Sarsfield en julio de 2025, su inicio ha sido modesto, marcado por la expectativa, la competencia por el arco, y algunos destellos de buen nivel. El guajiro llegó al club bonaerense con el aval de sus excelentes temporadas en Millonarios, donde construyó una reputación de seguridad bajo los tres palos, pero en Vélez su rol no ha sido titular indiscutible.

El debut del colombiano llegó ante Huracán, ingresando por lesión del arquero titular, Tomás Marchiori, al minuto 24, y mantuvo el arco en cero durante los 60 minutos que le tocó jugar, lo que fue valorado por el técnico Guillermo Barros Schelotto como una actuación con solvencia.

No obstante, hasta ese momento, Montero había recibido pocas convocatorias, apenas seis partidos oficiales desde su llegada, lo que evidencia que aún no ha consolidado la confianza para ser el guardameta titular permanente.

No obstante, según comentó Magnoli, el guajiro tendría la oportunidad de ser titular frente a Canadá, en la que sería una nueva presentación con la selección nacional.