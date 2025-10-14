Deportes

Colombia vs. Argentina: hora y dónde ver el partido por la semifinal de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA

La Tricolor quiere superar la histórica participación en el Mundial 2003, cuando de la mano de Reinaldo Rueda y una generación dorada de futbolistas colombianos terminaron en el tercer puesto

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Guardar
La selección Colombia clasificó como
La selección Colombia clasificó como líder del grupo F a la fase final de la Copa Mundial de la FIFA Chile 2025 - crédito AP Foto/Matias Delacroix

La espera por el duelo entre Colombia y Argentina en las semifinales de la Copa Mundial Sub-20 de Chile 2025 se vive bajo la sombra de ausencias clave que modificarán las estrategias de ambos equipos.

La suspensión de Néiser Villarreal y Maher Carrizo, figuras goleadoras de sus respectivas selecciones, plantea un desafío para los entrenadores César Torres y Diego Placente, quienes deberán ajustar sus alineaciones y esquemas para suplir la falta de estos protagonistas.

La cita está marcada para el miércoles 15 de octubre a las 6:00 p. m. (hora de Colombia) en el Estadio Nacional de Santiago, con transmisión en directo por Gol Caracol y RCN. Será la reedición de un clásico sudamericano cargado de historia y cuentas pendientes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El seleccionado argentino, seis veces campeón en 18 ediciones, no logra consagrarse desde Canadá 2007, mientras que Colombia busca mejorar su mejor resultado, el tercer puesto obtenido en Emiratos Árabes Unidos 2003.

Un capítulo especialmente recordado de este enfrentamiento tuvo lugar en Países Bajos 2005, cuando en octavos de final Argentina venció 2-1 a los cafeteros con goles de Lionel Messi y Julio Barroso, resultado que terminó siendo decisivo en el camino al título para la selección albiceleste.

Ya en tiempos recientes, el Sudamericano Sub-20 de Venezuela los enfrentó dos veces: primero con un empate 1-1 en fase de grupos y luego, en el hexagonal final, con victoria argentina por 1-0. En esa edición, Brasil se consagró campeón, Argentina fue subcampeón y Colombia terminó en la tercera posición.

Neiser Villarreal es el goleador
Neiser Villarreal es el goleador de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA con cinco tantos - crédito FIFA

La previa de la semifinal se ha visto marcada por las sanciones que marginaron a los máximos artilleros de ambos conjuntos. Después de su actuación estelar ante España, donde convirtió tres goles en la victoria 3-2, Villarreal fue sancionado por acumulación de tarjetas amarillas, del mismo modo que Maher Carrizo, en Argentina, que marcó en el triunfo 2-0 sobre México.

La ausencia de Villarreal y Carrizo obliga tanto a César Torres, entrenador de Colombia, como a Diego Placente, DT de Argentina, a repensar su ofensiva.

Torres afronta, además, la baja de Carlos Sarabia, suspendido en defensa, pero recupera al central Simón García, y cuenta con la posibilidad de que el volante Jordan Barrera regrese tras haberse lesionado ante España. El estratega colombiano subrayó la determinación de su plantel con la declaración: “Vinimos a jugar siete partidos y vamos a jugar siete partidos. Vamos a disputar la semifinal con toda la ilusión y el alma por llegar a la final”.

Por el lado argentino, Placente enfrenta complicaciones adicionales con la baja por lesión de Álvaro Montoro (fractura de clavícula) y la incertidumbre sobre la recuperación del central Valente Pierani, quien sufrió un esguince de rodilla en el triunfo contra México. El entrenador argentino, que sabe lo que es levantar este trofeo como jugador después de consagrarse en Malasia 1997, anticipa un encuentro equilibrado: “Colombia es un rival dificilísimo, la verdad es que en el Sudamericano nos costó, empatamos y ganamos, los dos partidos fueron muy parejos y este va a ser igual”.

Temas Relacionados

Selección ColombiaColombia vs. ArgentinaCopa Mundial Sub-20 de la FIFAMundial Sub-20Neiser VillarrealÓscar PereaSemifinal del MundialColombia-Deportes

Más Noticias

Elogios provenientes desde Europa a Néiser Villarreal por su gran actuación con Colombia en el Mundial Sub-20: “Representa el sueño de su vida”

El delantero supera críticas y sanciones en Millonarios para brillar con la selección, donde su rendimiento y goles lo colocan como figura indiscutible del torneo juvenil

Elogios provenientes desde Europa a

Colombia vs. Canadá - EN VIVO: siga aquí el partido de la Tricolor en Nueva York en la fecha FIFA de octubre

El segundo encuentro amistoso en la fecha Fifa de octubre se jugará desde las 7:00 p. m. el estadio Sports Illustrated, de Nueva York

Colombia vs. Canadá - EN

Técnico de la selección Colombia Sub-20 bajó de las nubes a jugadores e hinchas de cara al duelo decisivo ante Argentina: “No hemos conseguido nada”

El equipo “Cafetero” tendrá varias bajas de peso tanto en defensa como en ataque, con las ausencias de Carlos Sarabia y de Néiser Villarreal

Técnico de la selección Colombia

Egan Bernal sigue subiendo posiciones en el ráanking UCI y se acerca al top 30 de los mejores del mundo

El líder del Ineos Grenadiers es el mejor colombiano en la reciente actualización de la Unión Ciclística Internacional: es su mejor temporada tras el fuerte accidente en 2022

Egan Bernal sigue subiendo posiciones

Así fue la única semifinal que jugó Colombia en el Mundial Sub-20: esta es la historia

Los dirigidos por César Torres buscarán clasificar a la final de la cita orbital cuando enfrenten a la selección Argentina el miércoles 15 de septiembre

Así fue la única semifinal
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Quién es Luis Alberto Rendón,

Quién es Luis Alberto Rendón, músico y padre de Greeicy Rendón, involucrado en presunto caso de secuestro y tortura

Yina Calderón enfrentaría dura sanción si no se presenta en ‘Stream Fighters’: esta es la millonada que le tendría que pagar a Westcol

Karina García contó cuánto dinero pagó por cada una de las carillas de su nuevo diseño de sonrisa: más de un salario mínimo por diente

Yina Calderón respondió a supuestas amenazas del novio de Andrea Valdiri: “Eres una carnicera activa”

Yina Calderón contó que debió subir de peso para quedar a la par en la pelea contra Andrea Valdiri: “Estoy gruesita”

Deportes

Elogios provenientes desde Europa a

Elogios provenientes desde Europa a Néiser Villarreal por su gran actuación con Colombia en el Mundial Sub-20: “Representa el sueño de su vida”

Colombia vs. Canadá - EN VIVO: siga aquí el partido de la Tricolor en Nueva York en la fecha FIFA de octubre

Técnico de la selección Colombia Sub-20 bajó de las nubes a jugadores e hinchas de cara al duelo decisivo ante Argentina: “No hemos conseguido nada”

Egan Bernal sigue subiendo posiciones en el ráanking UCI y se acerca al top 30 de los mejores del mundo

Así fue la única semifinal que jugó Colombia en el Mundial Sub-20: esta es la historia