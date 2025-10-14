Colombia vs. Argentina: hora y dónde ver el partido por la semifinal de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA

La selección Colombia clasificó como líder del grupo F a la fase final de la Copa Mundial de la FIFA Chile 2025 - crédito AP Foto/Matias Delacroix

La espera por el duelo entre Colombia y Argentina en las semifinales de la Copa Mundial Sub-20 de Chile 2025 se vive bajo la sombra de ausencias clave que modificarán las estrategias de ambos equipos.

La suspensión de Néiser Villarreal y Maher Carrizo, figuras goleadoras de sus respectivas selecciones, plantea un desafío para los entrenadores César Torres y Diego Placente, quienes deberán ajustar sus alineaciones y esquemas para suplir la falta de estos protagonistas.

La cita está marcada para el miércoles 15 de octubre a las 6:00 p. m. (hora de Colombia) en el Estadio Nacional de Santiago, con transmisión en directo por Gol Caracol y RCN. Será la reedición de un clásico sudamericano cargado de historia y cuentas pendientes.

El seleccionado argentino, seis veces campeón en 18 ediciones, no logra consagrarse desde Canadá 2007, mientras que Colombia busca mejorar su mejor resultado, el tercer puesto obtenido en Emiratos Árabes Unidos 2003.

Un capítulo especialmente recordado de este enfrentamiento tuvo lugar en Países Bajos 2005, cuando en octavos de final Argentina venció 2-1 a los cafeteros con goles de Lionel Messi y Julio Barroso, resultado que terminó siendo decisivo en el camino al título para la selección albiceleste.

Ya en tiempos recientes, el Sudamericano Sub-20 de Venezuela los enfrentó dos veces: primero con un empate 1-1 en fase de grupos y luego, en el hexagonal final, con victoria argentina por 1-0. En esa edición, Brasil se consagró campeón, Argentina fue subcampeón y Colombia terminó en la tercera posición.

Neiser Villarreal es el goleador de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA con cinco tantos - crédito FIFA

La previa de la semifinal se ha visto marcada por las sanciones que marginaron a los máximos artilleros de ambos conjuntos. Después de su actuación estelar ante España, donde convirtió tres goles en la victoria 3-2, Villarreal fue sancionado por acumulación de tarjetas amarillas, del mismo modo que Maher Carrizo, en Argentina, que marcó en el triunfo 2-0 sobre México.

La ausencia de Villarreal y Carrizo obliga tanto a César Torres, entrenador de Colombia, como a Diego Placente, DT de Argentina, a repensar su ofensiva.

Torres afronta, además, la baja de Carlos Sarabia, suspendido en defensa, pero recupera al central Simón García, y cuenta con la posibilidad de que el volante Jordan Barrera regrese tras haberse lesionado ante España. El estratega colombiano subrayó la determinación de su plantel con la declaración: “Vinimos a jugar siete partidos y vamos a jugar siete partidos. Vamos a disputar la semifinal con toda la ilusión y el alma por llegar a la final”.

Por el lado argentino, Placente enfrenta complicaciones adicionales con la baja por lesión de Álvaro Montoro (fractura de clavícula) y la incertidumbre sobre la recuperación del central Valente Pierani, quien sufrió un esguince de rodilla en el triunfo contra México. El entrenador argentino, que sabe lo que es levantar este trofeo como jugador después de consagrarse en Malasia 1997, anticipa un encuentro equilibrado: “Colombia es un rival dificilísimo, la verdad es que en el Sudamericano nos costó, empatamos y ganamos, los dos partidos fueron muy parejos y este va a ser igual”.